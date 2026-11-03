Luca aveva 5.000 euro sul conto e non sapeva come investirli: perché ha scelto i BTP invece delle azioni, fra cedole, scadenze e rischi per i risparmi

Luca è un personaggio illustrativo. I 5.000 euro e le scelte descritte appartengono a un caso ipotetico, costruito per spiegare opportunità e rischi dei BTP: non è una testimonianza ricevuta dalla redazione.

Luca aveva lasciato quei soldi sul conto per mesi. Cinquemila euro gli sembravano abbastanza per cominciare a investire, ma troppo importanti per affrontare una perdita con leggerezza. Erano il risultato di piccoli risparmi, rinunce e qualche entrata aggiuntiva, non denaro che avrebbe potuto ricostruire rapidamente.

Nel nostro racconto, quando apre l’app della banca trova due idee molto diverse. Da una parte le azioni delle società di cui sente parlare ogni giorno; dall’altra i titoli di Stato, con date di scadenza e pagamenti indicati nei documenti. La prima domanda che si pone è quale alternativa possa rendergli di più. Quella decisiva arriva dopo: quando potrebbe aver bisogno dei suoi soldi?

Luca pensa a una spesa fra qualche anno e vuole conservare una riserva per gli imprevisti. Per la parte destinata a quel progetto sceglie un BTP ordinario con una scadenza compatibile. È una scelta legata alle sue ipotesi di partenza, non una dimostrazione della superiorità dei BTP sulle azioni.

Prima del titolo, il compito dei 5.000 euro

Il punto di svolta è dividere mentalmente il saldo. Se quei 5.000 euro fossero l’unica riserva disponibile, impegnarli tutti in un investimento pluriennale potrebbe costringerlo a vendere al momento sbagliato. Il denaro per una riparazione urgente o per un periodo senza reddito ha un compito diverso da quello destinato a una spesa programmabile.

Nell’esempio Luca valuta 3.000 euro nominali di BTP e conserva il resto come liquidità. L’importo effettivamente rimasto sul conto dipenderà dal prezzo pagato, dal rateo e dalle commissioni. La proporzione serve a raccontare una decisione: non è una ripartizione adatta a ogni risparmiatore.

Prima dell’acquisto, Luca dovrebbe quindi controllare reddito, spese già previste e altre riserve. Una stessa somma può avere un peso molto diverso per chi ha un lavoro stabile e per chi affronta entrate irregolari. Anche una scadenza apparentemente vicina può essere lunga quando il denaro serve tra pochi mesi.

Che cosa compra quando sceglie un BTP

Un BTP è un prestito allo Stato italiano. Per il BTP ordinario il contratto prevede cedole fisse semestrali e il rimborso del valore nominale alla scadenza, subordinatamente alla capacità dello Stato di rispettare i propri impegni. La spiegazione della Banca d’Italia sui BTP distingue questi titoli dalle altre famiglie, che possono avere meccanismi differenti.

Luca, nel caso illustrativo, studia un BTP ordinario a tasso fisso. Gli esempi seguenti non descrivono un’emissione in vendita oggi e non indicano un codice ISIN da acquistare. Il tasso utilizzato è un’ipotesi matematica, scelta per rendere leggibili i conti.

Questa precisazione conta perché la sigla BTP comprende prodotti diversi. Luca deve leggere le condizioni dello specifico titolo, individuando scadenza, cedole, prezzo e modalità di rimborso. Un nome familiare può aiutare a orientarsi, ma sono i documenti dell’emissione a descrivere il contratto.

La cedola del 3% non significa guadagnare il 3% in ogni situazione

Ipotizziamo 3.000 euro di valore nominale e una cedola annua lorda del 3%, pagata in due rate uguali. Gli interessi sarebbero 90 euro lordi all’anno, cioè 45 euro ogni semestre. Applicando alle sole cedole il prelievo del 12,5%, resterebbero 78,75 euro annui prima degli altri oneri.

Voce dell’esempio Importo o ipotesi Valore nominale 3.000 euro Cedola annua lorda ipotetica 3% Interessi lordi annui 90 euro Imposta sulle cedole al 12,5% 11,25 euro annui Cedole annue dopo questa imposta 78,75 euro

Elaborazione redazionale, non quotazione né offerta. Esclusi commissioni, bollo, eventuali costi di custodia, rateo e altri effetti fiscali. I 78,75 euro non rappresentano il rendimento netto complessivo dell’investimento.

Luca deve poi guardare il prezzo. A quota 100, 3.000 euro nominali costano 3.000 euro prima degli oneri. A quota 98 costano 2.940 euro; a quota 102 costano 3.060 euro. A scadenza il rimborso contrattuale del capitale resta 3.000 euro nominali, salvo inadempimento e gli eventuali effetti fiscali applicabili.

Chi compra sopra 100 accetta quindi una differenza negativa fra prezzo del titolo e capitale rimborsato; chi compra sotto 100 ha una differenza positiva lorda. Cedole, prezzo e tempo residuo concorrono al rendimento. Il calcolo preciso richiede le date dei flussi: dividere la cedola per la somma spesa produce soltanto un indicatore parziale.

Il prezzo sullo schermo e l’addebito sul conto

Il glossario di Borsa Italiana spiega che i BTP sono negoziati a corso secco: il prezzo esposto non incorpora gli interessi già maturati. Sul MOT il taglio minimo indicato è di 1.000 euro nominali.

Se compra fra due date di pagamento, Luca deve considerare anche il rateo, cioè la quota di interessi maturata dall’ultimo stacco secondo le regole di regolamento e fiscali applicabili. In termini economici, quella componente riconosce al venditore il periodo di possesso trascorso. La cedola successiva non sarà quindi tutta un guadagno relativo ai soli giorni in cui Luca ha detenuto il titolo.

Con un budget limitato, questi dettagli cambiano l’ordine. Per acquistare 3.000 euro nominali a 102 servono già 3.060 euro per il solo prezzo, cui si aggiungono rateo e oneri. Prima di confermare, Luca deve leggere l’addebito totale e verificare quanto rimarrà disponibile per le altre esigenze.

Può vendere prima, ma il prezzo può essere più basso

La possibilità di vendere sul mercato offre flessibilità, ma non fissa il valore al quale si riuscirà a uscire. La guida della Banca d’Italia sulle obbligazioni illustra la relazione inversa fra tassi e prezzi: per un titolo a tasso fisso, un aumento dei rendimenti richiesti tende a ridurre il prezzo, a parità delle altre condizioni. Contano anche scadenza e rischio dell’emittente.

Supponiamo che Luca abbia comprato a 100 e debba vendere quando il prezzo è 95. Sui 3.000 euro nominali incasserebbe 2.850 euro per la sola componente di prezzo: 150 euro in meno rispetto all’acquisto. Per misurare il risultato totale occorrerebbe aggiungere cedole e rateo e sottrarre costi e imposte pertinenti.

Se il prezzo fosse invece 103, la medesima componente varrebbe 3.090 euro. Anche questo è uno scenario illustrativo, non una previsione. La cedola fissa rende prevedibile un pagamento contrattuale, mentre il valore di mercato continua a oscillare.

Il confronto con le azioni parte dall’obiettivo

Nel racconto Luca preferisce, per quel progetto, un contratto con una scadenza individuabile. Con le azioni parteciperebbe invece al capitale di un’impresa: il risultato dipenderebbe dall’andamento della società e dal prezzo al quale il mercato valuta quella partecipazione, senza un rimborso ordinario del capitale fissato come quello di un BTP.

Questo rende diversi i due strumenti, ma non permette di trasformare la scelta in una classifica universale. Per un obiettivo lontano, un portafoglio diversificato può comprendere anche azioni; per una spesa ravvicinata, persino un BTP lungo può introdurre oscillazioni difficili da sostenere. Occorre confrontare strumenti concreti, durate e rischi, anziché soltanto due etichette.

Luca rinuncia alla possibilità che un investimento azionario produca un risultato migliore e accetta i rischi specifici del titolo di Stato. La decisione acquista senso perché conosce quel compromesso e lo collega a una necessità, non perché pensa di aver trovato un investimento capace di eliminare ogni incertezza.

Inflazione, concentrazione e la scelta finale

Resta il potere d’acquisto. Un importo nominale restituito fra alcuni anni potrebbe comprare meno beni e servizi. Per visualizzarlo, ipotizziamo prezzi in aumento del 2% annuo per tre anni: 3.000 euro ricevuti alla fine equivarrebbero a circa 2.827 euro di oggi. Il calcolo è 3.000 diviso 1,02 elevato alla terza; considera il solo capitale, lasciando fuori le cedole.

È un esempio matematico, non una previsione d’inflazione. Serve a ricordare che il risultato reale va valutato insieme a tutti i flussi netti dell’investimento. Anche comprare più BTP mantiene l’esposizione allo stesso emittente: cambiare scadenza non elimina il rischio legato allo Stato italiano.

Nella scena finale Luca conserva la documentazione dell’ordine insieme al foglio sul quale ha scritto il suo obiettivo. Controlla il codice del titolo, la scadenza, l’addebito complessivo e i costi. Soprattutto, verifica che la riserva rimasta sia sufficiente alle sue esigenze.

I suoi 5.000 euro non diventano improvvisamente una rendita importante. Diventano un patrimonio al quale ha assegnato compiti più chiari. La scelta dei BTP, in questa storia, è il punto di arrivo di quel ragionamento, che un altro risparmiatore potrebbe concludere in modo diverso.

Nota editoriale e disclaimer. Luca è un personaggio di fantasia e la storia è un caso educativo. Importi, tassi e prezzi degli esempi sono ipotetici; non corrispondono a operazioni documentate né a un’offerta corrente. L’articolo non costituisce consulenza finanziaria personalizzata o raccomandazione d’acquisto. Gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita del capitale.