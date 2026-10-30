Nikkei e TOPIX, la BoJ porta le vendite di ETF a 860 miliardi di yen: quanto pesa il nuovo piano su liquidità, flussi e valutazioni della Borsa

Per Nikkei e TOPIX la decisione della Bank of Japan del 30 ottobre introduce un nuovo elemento da incorporare nelle valutazioni: da gennaio 2027 il ritmo annuo di vendita degli ETF passerà da 330 a 860 miliardi di yen a valore contabile. È un aumento importante del programma, ma il suo peso va letto attraverso il valore corrente delle quote e la capacità del mercato di assorbirle.

Il punto per chi investe nella Borsa giapponese è separare tre grandezze: quanto la banca centrale ha registrato in bilancio, quanto possono valere oggi le quote cedute e quale frazione degli scambi rappresentano quelle vendite. Confonderle porta a sovrastimare oppure sottovalutare l’intervento.

Il piano cambia da gennaio, con margini di flessibilità

La scheda ufficiale della BoJ indica un ritmo equivalente a circa 2.460 miliardi di yen a valore di mercato, utilizzando il rapporto fra valore di mercato e valore contabile degli ETF già venduti. L’incidenza stimata sul controvalore degli scambi passa dallo 0,05% allo 0,1%. Sono riferimenti di dimensionamento del programma, non quote di ribasso previste per gli indici.

Le cessioni saranno distribuite nel tempo e approssimativamente proporzionali al peso di ciascun ETF nel portafoglio. La banca mantiene la possibilità di adeguare temporaneamente gli importi o sospendere le vendite in funzione delle condizioni finanziarie. Il piano descrive quindi un processo graduale.

L’aumento del 161% richiede un denominatore corretto

Il passaggio da 330 a 860 miliardi comporta 530 miliardi aggiuntivi all’anno a valore contabile, pari a un incremento di circa il 160,6%. L’elaborazione si ottiene dividendo la differenza di 530 per il precedente ritmo di 330. Il nuovo importo è circa 2,61 volte quello iniziale.

Questa accelerazione convive con un’incidenza sugli scambi che raddoppia. I due rapporti misurano aspetti diversi: uno confronta gli importi contabili del piano, l’altro mette le vendite in relazione all’attività del mercato. Il dato dello 0,1% corrisponde a un millesimo del controvalore di riferimento e aiuta a contestualizzare la dimensione complessiva.

Il valore di mercato resta una stima costruita con un rapporto osservato, quindi può cambiare con i prezzi. Anche il confronto con gli scambi è un riferimento aggregato: sedute meno liquide, singoli strumenti e finestre orarie possono presentare condizioni differenti.

Perché 43 anni sono un calcolo, non una scadenza garantita

La BoJ indica circa 43 anni per completare le vendite al nuovo ritmo, rispetto ai circa 112 anni del precedente. La stima divide le consistenze contabili di fine settembre per il flusso annuo. Serve a rappresentare l’ordine di grandezza del portafoglio e della dismissione.

Una divisione aritmetica a condizioni costanti offre una fotografia, mentre l’esecuzione attraverserà decisioni future e cicli finanziari. Per valutare il rischio nel breve periodo conta soprattutto come procederanno le cessioni effettive e quale domanda privata si presenterà a fronte dell’offerta.

Nikkei e TOPIX riflettono composizioni diverse

La metodologia dei benchmark aiuta a leggere eventuali reazioni divergenti. Le regole del Japan Exchange Group descrivono il Nikkei 225 come un indice basato sulla media rettificata dei prezzi di 225 titoli e il TOPIX come un indice ponderato per capitalizzazione corretta per il flottante.

Di conseguenza, una variazione identica di prezzo su una società può incidere diversamente sui due panieri. Per attribuire un movimento alle vendite della BoJ servirebbero evidenze sui flussi e sugli ETF interessati, insieme al controllo di utili, cambio e andamento dei settori. Il solo calo di un indice nella giornata dell’annuncio sarebbe un indizio insufficiente a isolare la causa.

Come valutare l’assorbimento dell’offerta

L’analisi redazionale individua due percorsi possibili. Una domanda privata capace di assorbire le cessioni, sostenuta da risultati societari e liquidità, potrebbe limitarne l’effetto sui prezzi. Una fase di scambi deboli o minore propensione al rischio potrebbe rendere più visibile il flusso aggiuntivo, pur con i margini di adattamento previsti.

Il monitoraggio utile riguarda volumi, ampiezza dei movimenti e differenze fra settori, insieme alle comunicazioni sull’esecuzione del piano. Separatamente, la decisione sui tassi e il confronto fra yen e dollaro influenzano il contesto finanziario e le valutazioni delle imprese esportatrici.

Il programma degli ETF modifica un flusso di offerta di lungo periodo. La direzione della Borsa continuerà a dipendere anche dagli utili attesi e dal prezzo che gli investitori accettano di pagarli. Gli scenari illustrati sono interpretazioni condizionate, non previsioni puntuali degli indici.