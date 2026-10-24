Mercati, settimana 26–30 ottobre: Fed, PIL e PCE mettono alla prova le aspettative

La settimana dal 26 al 30 ottobre concentra due momenti capaci di cambiare la lettura dei mercati: la decisione della Federal Reserve e, il giorno successivo, i dati statunitensi su crescita e consumi. Per chi prepara il portafoglio nel fine settimana, il punto è comprendere come una nuova informazione possa confermare o mettere in discussione quella precedente.

Il calendario: prima la Fed, poi i numeri

Il calendario ufficiale della Fed indica la riunione del 27–28 ottobre, con decisione mercoledì alle 14 di New York e conferenza alle 14:30. Nella settimana considerata corrispondono alle 19 e alle 19:30 italiane. Giovedì 29, alle 8:30 di New York, il BEA pubblicherà la prima stima del PIL del terzo trimestre e il rapporto su redditi e consumi di settembre, che comprende l’inflazione PCE: appuntamento alle 13:30 italiane.

Gli orari incorporano il diverso calendario del ritorno all’ora solare: in quella settimana lo scarto fra Italia e New York è di cinque ore. È un dettaglio operativo importante per evitare di attendere i dati un’ora dopo la loro diffusione.

Il punto di partenza della politica monetaria

Nel comunicato del 16 settembre il FOMC aveva aumentato di 25 punti base l’intervallo obiettivo dei federal funds al 3,75–4%, descrivendo un’economia in espansione e un’inflazione ancora elevata. La nuova decisione va letta rispetto a questo riferimento, separando il livello corrente dei tassi dal percorso che la comunicazione suggerirà per le riunioni successive.

Un tasso invariato potrebbe accompagnarsi a un messaggio più restrittivo, se la banca centrale sottolineasse la persistenza dei prezzi. Al contrario, un linguaggio più fiducioso sul rallentamento dell’inflazione potrebbe modificare le aspettative anche senza un intervento immediato. Sono possibilità analitiche: il calendario certifica la data, mentre l’esito rimane da conoscere.

Perché il PIL da solo può ingannare

Il PIL aggregato comprende componenti con significati diversi. Un aumento delle scorte può sostenere la crescita nel trimestre, ma lascia aperta la domanda sulla capacità delle imprese di venderle. Un contributo favorevole del commercio estero può derivare anche da minori importazioni, con implicazioni diverse rispetto a un’accelerazione della domanda interna.

Per valutare la solidità del ciclo conviene quindi leggere consumi e investimenti insieme al totale. La prima stima è inoltre soggetta a revisioni: rappresenta una fotografia iniziale costruita con le informazioni disponibili, non un risultato definitivo.

PCE: il secondo test arriva sui prezzi

Il rapporto mensile consente di osservare sia la spesa sia il relativo andamento dei prezzi. La crescita dei consumi in dollari può riflettere una maggiore quantità acquistata, prezzi più elevati o entrambe le cose. Il confronto con i consumi reali serve a distinguere questi effetti.

Per l’inflazione occorre mantenere separati variazione mensile e confronto annuo, oltre alla misura complessiva e a quella che esclude alimentari ed energia. Il tasso annuo risente anche del mese che esce dal confronto; una singola lettura favorevole richiede quindi una verifica del percorso sottostante.

Tre scenari per interpretare i mercati

Crescita resiliente e prezzi in rallentamento: una combinazione che potrebbe sostenere le prospettive degli utili e attenuare la pressione sui tassi. Il beneficio per le azioni dipenderebbe comunque da quanto ottimismo è già riflesso nelle valutazioni.

Crescita robusta e inflazione persistente: i ricavi delle imprese potrebbero beneficiare della domanda, mentre rendimenti più elevati aumenterebbero il costo del capitale. I titoli con utili molto lontani nel tempo risentono particolarmente delle variazioni del tasso usato per attualizzarli.

Domanda più debole e prezzi ancora sostenuti: il quadro più difficile da interpretare, perché minori prospettive di crescita e inflazione limiterebbero contemporaneamente margini aziendali e spazio di manovra monetario. Anche il dollaro potrebbe ricevere spinte opposte da rendimenti e domanda di sicurezza.

La verifica dopo la prima reazione

Un movimento iniziale dei prezzi può riflettere ordini, coperture e posizioni già aperte. La lettura fondamentale richiede un confronto fra rendimenti obbligazionari, cambio e diffusione del movimento azionario. Se i nuovi dati contraddicono l’interpretazione data alla Fed, giovedì può correggere la direzione presa mercoledì.

La preparazione utile consiste nello stabilire in anticipo quali fatti rafforzerebbero o indebolirebbero ciascuna ipotesi. Attribuire probabilità precise senza una misura verificata delle aspettative aggiungerebbe sicurezza apparente; distinguere calendario, dati e scenari rende invece il confronto ripetibile.

Analisi a scopo informativo, non una raccomandazione personalizzata di investimento. Gli scenari illustrati sono ipotesi redazionali e possono differire dai risultati effettivi.