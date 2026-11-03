GBP/USD, tassi britannici al 3,75% prima della BoE: quanto pesa il nuovo dato sul lavoro USA e quali scenari possono cambiare la forza della sterlina

La sterlina arriva alla decisione della Bank of England del 5 novembre con due interrogativi aperti: quanto a lungo Londra dovrà contrastare le pressioni sui prezzi e quanto spazio lascerà il mercato del lavoro americano a una politica monetaria meno restrittiva negli Stati Uniti. Il nuovo rapporto JOLTS, pubblicato il 3 novembre, aggiunge un tassello al secondo problema mentre il tasso britannico resta al 3,75%.

Per GBP/USD il punto decisivo è il confronto fra le aspettative sui due Paesi. Una banca centrale più severa può sostenere la propria valuta, ma il beneficio dipende da quanto il mercato aveva già anticipato e dai costi che tassi elevati impongono alla crescita. Ecco perché la decisione britannica va letta insieme alle indicazioni sul percorso successivo.

Il punto di partenza della BoE: un comitato già diviso

Nell’ultima decisione ufficiale della Bank of England, pubblicata il 17 settembre, sei membri avevano votato per mantenere il Bank Rate al 3,75%, mentre tre chiedevano un aumento al 4%. La prossima comunicazione è prevista per il 5 novembre. Questo è il calendario verificato; l’esito della riunione deve ancora essere annunciato.

La divisione del comitato rende particolarmente rilevante la distribuzione dei voti. Un tasso invariato accompagnato da una minoranza più ampia favorevole al rialzo comunicherebbe qualcosa di diverso da una pausa sostenuta quasi all’unanimità. Anche le motivazioni possono contare quanto la cifra: preoccupazione per la persistenza dei prezzi e attenzione al rallentamento economico implicano percorsi potenzialmente differenti.

L’inflazione britannica arriva al 3,5%: il dettaglio dei servizi

L’ultimo bollettino ONS sui prezzi, uscito il 21 ottobre e riferito a settembre, indica un CPI annuo del 3,5%, dal 3,1% di agosto. L’inflazione di fondo è passata dal 2,6% al 2,8% e quella dei servizi dal 3,4% al 3,7%. I carburanti hanno contribuito alla pressione al rialzo. Sono gli ultimi dati disponibili, non una nuova rilevazione diffusa oggi.

La distinzione economica è importante. Uno shock sui carburanti può incidere rapidamente sul reddito reale e frenare gli acquisti delle famiglie. Una pressione persistente nei servizi suggerisce invece di osservare anche costi interni, salari e capacità delle imprese di trasferire gli aumenti ai clienti. Per valutare la reazione monetaria occorre capire quanto lo shock si estenda e quanto duri.

Per un investitore in sterline nasce così una tensione: una remunerazione nominale più alta può favorire la domanda di attività britanniche, mentre un’inflazione più forte ne riduce il potere d’acquisto. Sottrarre meccanicamente il CPI corrente al tasso ufficiale offre solo un confronto grezzo, perché rendimento effettivo, durata e inflazione futura sono grandezze diverse.

La novità americana: offerte di lavoro e assunzioni

Il rapporto JOLTS del Bureau of Labor Statistics riporta per settembre 7,523 milioni di posti vacanti e 5,402 milioni di assunzioni. Il BLS descrive entrambi gli aggregati come sostanzialmente invariati; le dimissioni volontarie salgono a 3,4 milioni. Il dato aggiorna il quadro americano, ma misura fenomeni diversi dall’occupazione netta o dalla crescita delle retribuzioni.

Abbiamo approfondito queste differenze nell’analisi dei nuovi JOLTS e delle implicazioni per il dollaro. Per la sterlina il collegamento è diretto: se i dati successivi confermassero un lavoro USA resistente, il mercato potrebbe mantenere attese di tassi americani elevati più a lungo. Una lettura più debole della domanda di lavoro potrebbe invece attenuare quel sostegno al dollaro. Il singolo rapporto lascia entrambe le verifiche aperte.

Tre scenari da distinguere per GBP/USD

Una pausa britannica con tono più severo. In questo scenario la BoE manterrebbe il tasso, sottolineando però il rischio di inflazione persistente. La sterlina potrebbe beneficiarne se il messaggio risultasse più restrittivo delle aspettative. La conferma da cercare sarebbe una revisione dei rendimenti attesi britannici rispetto a quelli americani, accompagnata da una reazione coerente del cambio.

Un rialzo accompagnato da prudenza sulla crescita. Un aumento sarebbe una scelta più restrittiva nell’immediato, ma il mercato potrebbe interpretarlo come un intervento isolato. Se le indicazioni successive suggerissero scarso spazio per altri aumenti o costi economici crescenti, il sostegno alla valuta potrebbe essere limitato. L’entità della sorpresa e il percorso prospettato resterebbero centrali.

Una pausa con maggiore attenzione alla domanda. Un messaggio concentrato sulla fragilità dell’economia potrebbe ridimensionare le attese di rialzo e pesare sulla sterlina. L’effetto sarebbe però attenuato qualora, nello stesso periodo, i dati USA riducessero le aspettative sui tassi americani. Questi sono scenari analitici, senza probabilità assegnate e senza anticipare la decisione.

Che cosa guardare oltre la prima oscillazione

La lettura più utile tiene insieme voto, proiezioni e differenziale dei rendimenti sulle scadenze brevi. Una prima oscillazione di GBP/USD può riflettere ordini concentrati e liquidità ridotta attorno al comunicato; la conferma richiede una revisione più stabile delle aspettative. Anche confrontare la sterlina con altre valute aiuta a capire se il movimento nasce da Londra oppure da un fattore comune al dollaro.

Per chi detiene attività in valuta, il rendimento finale combina prezzo dell’investimento e cambio. Una cedola interessante può essere compensata da una perdita valutaria, mentre una copertura comporta un costo legato anche ai differenziali dei tassi. La decisione BoE offre quindi informazioni per aggiornare il rischio, più che una risposta automatica su quale valuta acquistare.

Analisi informativa, non una raccomandazione personalizzata di investimento. Gli scenari dipendono dai dati futuri e possono cambiare; il mercato valutario comporta rischi di perdita.