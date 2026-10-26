Sterlina sotto 1,3350 dollari: GBP/USD affronta il doppio passaggio Fed e Bank of England

La sterlina restituisce parte del recupero recente e riporta GBP/USD sotto 1,3350 nella mattinata di lunedì 26 ottobre. Il resoconto di mercato delle 11:57, ora italiana, colloca il cambio sui minimi della seduta, dopo il picco di 1,3419 raggiunto nella settimana precedente. Sono livelli riferiti a quella rilevazione, utili a leggere il movimento e distinti dalla quotazione corrente.

Il passaggio decisivo è la sequenza delle prossime decisioni monetarie: prima la Federal Reserve, poi la Bank of England. Per la sterlina questo significa affrontare due valutazioni successive del rendimento relativo delle valute, in un arco di otto giorni. Il primo appuntamento può cambiare il contesto nel quale il mercato arriverà al secondo.

Quanto vale il ritracciamento dai massimi recenti

Il confronto fra 1,3419 e la soglia di 1,3350 equivale a 69 pip e circa lo 0,51%, calcolato dividendo la differenza per il livello iniziale. È una misura della distanza fra due riferimenti, non la variazione ufficiale della seduta: il massimo appartiene alla settimana precedente e 1,3350 è una soglia, anziché il minimo puntuale del giorno.

Questa distinzione aiuta a valutare il recupero del dollaro senza trasformare ogni oscillazione in un cambiamento strutturale. Un arretramento di circa mezzo punto percentuale può riflettere un ridimensionamento delle posizioni prima di un evento; per parlare di una revisione più duratura servono riscontri nei rendimenti e nelle aspettative monetarie.

Prima la Fed, poi la decisione britannica

Il calendario ufficiale della Federal Reserve colloca la riunione FOMC il 27–28 ottobre. La data del 28 è quindi il primo riferimento operativo. Il calendario stabilisce quando arriva la decisione; l’esito sui tassi resta da conoscere.

La Bank of England pubblicherà invece la decisione e il Monetary Policy Report il 5 novembre. L’intervallo di otto giorni fra i due appuntamenti crea una fase nella quale il mercato avrà già ascoltato la banca centrale americana e continuerà a valutare la risposta britannica.

Per GBP/USD conta il divario fra i percorsi attesi. Una comunicazione della Fed più restrittiva delle attese potrebbe sostenere il dollaro anche a tassi invariati, mentre un messaggio più prudente potrebbe favorire la sterlina. La risposta dipenderà da quanto di ciascuno scenario era già incorporato nei prezzi.

Il dato britannico resta sullo sfondo

Il precedente approfondimento sull’inflazione britannica e gli scenari per la sterlina descrive la tensione fra pressioni sui prezzi e prospettive economiche. Il nuovo elemento di oggi è il comportamento del cambio mentre si avvicina la prima delle due decisioni.

Tassi attesi più alti possono aumentare l’attrattiva relativa di una valuta, ma gli investitori considerano anche l’effetto del costo del denaro su consumi, credito e crescita. Per questo una previsione di maggiore restrizione monetaria richiede un’analisi del contesto, oltre al semplice confronto fra livelli dei tassi.

Tre riscontri per distinguere un recupero da una pausa

Il primo è la tenuta dei prezzi: un ritorno sopra 1,3350, seguito da stabilità, avrebbe un significato diverso da un attraversamento momentaneo. La soglia serve come riferimento osservabile, senza attribuirle automaticamente il valore di supporto o resistenza tecnica certificata.

Il secondo è il confronto fra rendimenti britannici e americani: un miglioramento relativo a favore del Regno Unito renderebbe più coerente un recupero della sterlina. Un vantaggio crescente per gli Stati Uniti potrebbe invece accompagnare ulteriori pressioni su GBP/USD.

Il terzo è la reazione dopo gli annunci: un movimento che prosegue quando il mercato ha letto comunicato e spiegazioni offre un’informazione più solida del primo scatto. La sequenza Fed–BoE rende particolarmente importante distinguere la risposta immediata dall’assestamento successivo.

Analisi informativa basata su dati e scenari condizionati; non costituisce una raccomandazione personalizzata di investimento. Il trading valutario, soprattutto con leva, comporta rischio di perdita.