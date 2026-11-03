EUR/USD, posti vacanti USA a 7,5 milioni: quanto cambia lo scenario per il dollaro e quali conferme cercare prima di leggere il dato come svolta

Per EUR/USD arriva un nuovo elemento dal mercato del lavoro americano: a settembre i posti vacanti sono stati 7,523 milioni, contro i 7,190 milioni di agosto rivisti. Il rapporto JOLTS pubblicato dal Bureau of Labor Statistics il 3 novembre alle 16 italiane descrive tuttavia la variazione come sostanzialmente contenuta. La differenza fra un numero più alto e un cambiamento statisticamente significativo è il primo punto da capire prima di trasformare la notizia in una previsione sul dollaro.

Il documento aggiunge due informazioni essenziali: le assunzioni raggiungono 5,402 milioni e le dimissioni volontarie salgono a circa 3,4 milioni. Sono misure diverse della domanda di lavoro, da leggere insieme alle revisioni. Per il cambio conta poi il passaggio successivo: quanto queste informazioni modificano le aspettative sui tassi americani rispetto a quelli europei.

Il dato nuovo: 333.000 offerte in più rispetto ad agosto rivisto

La pubblicazione ufficiale del BLS permette un confronto omogeneo. Sottraendo 7,190 da 7,523 milioni si ottiene un aumento mensile di 333.000 posizioni, circa il 4,6%. È un’elaborazione aritmetica sui livelli destagionalizzati: la valutazione statistica dell’ente resta quella di una variazione limitata.

Il punto è importante perché il JOLTS è un’indagine campionaria. Le stime hanno un margine di incertezza e una differenza numerica può essere insufficiente a documentare una svolta. Il linguaggio del comunicato serve proprio a evitare che ogni oscillazione diventi una conclusione sulla salute dell’economia.

Anche il punto di partenza cambia. Agosto è stato rivisto al rialzo di 111.000 offerte, mentre le assunzioni del mese sono state aumentate di 79.000 e le cessazioni complessive di 105.000. Confrontare settembre con una vecchia stima di agosto amplificherebbe il movimento rispetto alla serie aggiornata.

Offerte e assunzioni raccontano due momenti diversi

I posti vacanti fotografano le posizioni aperte nell’ultimo giorno lavorativo del mese. Le assunzioni misurano invece gli ingressi in organico durante tutto il mese. Per essere conteggiata fra le offerte, una posizione deve esistere, prevedere la possibilità di iniziare entro 30 giorni e comportare una ricerca attiva di candidati esterni.

Le assunzioni di settembre, 5,402 milioni, si confrontano con 5,271 milioni ad agosto: la differenza è di 131.000 unità. Il relativo tasso passa dal 3,3% al 3,4%, mentre quello delle offerte sale dal 4,3% al 4,5%. Anche per le assunzioni il BLS parla di cambiamenti contenuti.

Per l’analisi economica questa distinzione evita un errore frequente: sommare offerte e assunzioni come se fossero nuovi occupati. Un’offerta può restare aperta, essere cancellata oppure trovare un candidato in un mese successivo. Le assunzioni comprendono inoltre sostituzioni di lavoratori usciti; il loro livello lordo ha un significato diverso dalla crescita netta degli occupati.

Le dimissioni aggiungono un segnale sulla fiducia

Le dimissioni volontarie aumentano a circa 3,4 milioni, con un tasso del 2,1%. Il BLS indica che questo indicatore può descrivere la disponibilità o la capacità dei lavoratori di lasciare il proprio impiego. Il tasso, preso singolarmente, viene comunque definito sostanzialmente stabile.

La crescita delle dimissioni è concentrata anche nell’ospitalità e nella ristorazione, dove l’aumento è di 197.000 unità. Nello stesso comparto crescono le assunzioni. La composizione settoriale aiuta quindi a distinguere una maggiore mobilità in alcune attività da un’accelerazione uniforme dell’intera economia.

Il quadro aggiorna la nostra analisi sulle dimissioni e sulle informazioni da cercare nel JOLTS: adesso sono disponibili i nuovi risultati, da confrontare con le stime precedenti senza confondere il periodo osservato con il giorno della pubblicazione. Il rapporto uscito oggi riguarda settembre.

Come il lavoro può arrivare al cambio euro-dollaro

Il collegamento economico passa dalle aspettative. Una domanda di lavoro più resistente, se confermata da occupazione e salari, può rendere meno convincente l’ipotesi di un rapido allentamento monetario. A parità delle altre condizioni, rendimenti americani relativamente più elevati possono sostenere il dollaro e pesare su EUR/USD.

Questo è uno scenario condizionale. Il cambio incorpora anche le prospettive dell’area euro, le valutazioni già presenti nei prezzi e la domanda internazionale di liquidità. Un dato americano solido può accompagnarsi a un dollaro debole se il mercato si attendeva un risultato ancora più forte o se intervengono altre notizie.

La conferma utile consiste nel confrontare il movimento del cambio con quello dei rendimenti su scadenze omogenee. Una variazione di EUR/USD osservata dopo il comunicato, da sola, sarebbe insufficiente a dimostrare che il JOLTS ne sia la causa esclusiva. Qui l’analisi riguarda il rapporto ufficiale, senza attribuire una reazione intraday non documentata.

Le conferme da cercare prima di parlare di svolta

Tre verifiche aiutano a mantenere proporzionata la lettura. La prima è la continuità: vedere se offerte, assunzioni e dimissioni confermano il movimento nei rapporti successivi. La seconda è la diffusione fra settori. La terza è la coerenza con salari, occupazione netta e inflazione, che rispondono a domande differenti.

Per chi possiede attività in dollari, il cambio resta una componente autonoma del risultato in euro. Un guadagno sul titolo può essere attenuato dall’apprezzamento dell’euro; una copertura valutaria introduce costi e condizioni proprie. Il nuovo JOLTS è quindi utile per aggiornare lo scenario, mentre la scelta su una posizione richiede anche orizzonte, esposizione e capacità di sostenere oscillazioni.

Il contenuto presenta informazioni e analisi generali, non una raccomandazione personalizzata. Gli scenari valutari sono ipotesi condizionate e possono evolvere diversamente da quanto descritto.