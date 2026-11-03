Dollaro e lavoro USA, dimissioni all’1,9%: cosa rivela il dato sulla fiducia dei lavoratori e perché il nuovo rapporto JOLTS conta per tassi e cambio

Il tasso di dimissioni volontarie negli Stati Uniti è all’1,9% nel dato preliminare di agosto 2026. È il punto di partenza per leggere il nuovo rapporto JOLTS, atteso il 3 novembre alle 16:00 italiane, e capire quali segnali il mercato del lavoro possa inviare al dollaro. La percentuale descrive un mese già osservato: i risultati di settembre saranno disponibili soltanto nel pomeriggio.

Il rapporto del Bureau of Labor Statistics pubblicato il 29 settembre indica circa 3,1 milioni di dimissioni volontarie, sostanzialmente stabili rispetto al mese precedente. La stessa rilevazione conta 7,1 milioni di posti vacanti, 5,2 milioni di assunzioni e 1,6 milioni di licenziamenti e altre cessazioni involontarie. Il tasso di assunzione è al 3,3%, quello delle cessazioni involontarie all’1,0%. Tutti questi valori si riferiscono ad agosto e sono destagionalizzati.

Per chi segue il cambio, la domanda utile è come si combinino disponibilità di posti, assunzioni effettive e propensione a lasciare un impiego. Una singola percentuale offre un indizio; la coerenza fra le diverse misure permette di costruire un’interpretazione più solida.

Che cosa racconta davvero l’1,9%

Il tasso di dimissioni mette in rapporto le uscite volontarie del mese con l’occupazione. Aiuta a valutare la disponibilità o la capacità dei lavoratori di lasciare il posto, ma non è un sondaggio diretto sulla loro fiducia. Una persona può dimettersi perché ha trovato un’offerta migliore, per esigenze familiari o per altre ragioni personali.

La lettura economica riguarda soprattutto la possibilità di scegliere. Quando cambiare lavoro appare più facile, un dipendente può essere maggiormente disposto ad abbandonare l’impiego attuale. Se le opportunità si riducono, conservare il posto può diventare più importante. Il dato aggregato riflette però anche la composizione per settori: attività con ricambio elevato hanno un peso diverso rispetto a comparti più stabili.

Per questo l’1,9% va interpretato come un livello, non come una diminuzione dell’1,9% rispetto al mese precedente. In un esempio puramente illustrativo, un passaggio dall’1,9% al 2,0% sarebbe un aumento di 0,1 punti percentuali, non dello 0,1%. La distinzione evita di amplificare o ridimensionare il significato della variazione.

Posti vacanti e assunzioni misurano due momenti differenti

Le definizioni metodologiche del BLS distinguono i posti aperti nell’ultimo giorno lavorativo del mese dalle assunzioni e dalle uscite registrate durante l’intero mese. Le dimissioni volontarie escludono pensionamenti e trasferimenti verso altre sedi. I dati iniziali possono inoltre cambiare con l’arrivo di nuove risposte e gli aggiornamenti dei fattori stagionali.

Questa distinzione fra una fotografia e un flusso è essenziale. Molte posizioni aperte possono convivere con poche assunzioni se le imprese faticano a trovare competenze adatte, se i processi di selezione richiedono tempo o se le condizioni offerte incontrano scarso interesse. Le offerte esprimono domanda di lavoro; gli ingressi in organico mostrano quanta parte di quella domanda si realizzi.

Un calo dei posti vacanti, quindi, può avere spiegazioni diverse. Potrebbe accompagnare il completamento delle selezioni oppure una riduzione dei programmi di espansione. Per distinguere le ipotesi bisogna osservare le assunzioni e la distribuzione settoriale del movimento. Anche un aumento delle offerte concentrato in pochi comparti richiede cautela prima di estenderlo all’intera economia.

Tre combinazioni da cercare nel nuovo rapporto

Più assunzioni e maggiore mobilità volontaria. Se gli ingressi aumentassero insieme alle dimissioni, con cessazioni involontarie contenute, il quadro sarebbe compatibile con un mercato dinamico. L’interpretazione diventerebbe più convincente se il movimento coinvolgesse diversi settori e trovasse conferma nei mesi successivi.

Meno offerte, con assunzioni ancora stabili. Questa combinazione potrebbe indicare una normalizzazione della domanda delle imprese. Per valutarla servirebbe capire se le aziende continuino a coprire i posti necessari e se le uscite involontarie rimangano contenute. Il solo arretramento degli annunci sarebbe insufficiente per parlare di deterioramento generalizzato.

Assunzioni deboli e maggiore rischio di perdere il posto. Una riduzione degli ingressi accompagnata da più cessazioni involontarie sarebbe un segnale più problematico. Dimissioni volontarie in calo, nello stesso contesto, potrebbero essere coerenti con minori alternative per chi lavora. Questi sono scenari redazionali per interpretare i dati, non previsioni sul rapporto imminente.

Come il segnale può arrivare ai tassi e al dollaro

Il passaggio dal lavoro al cambio avviene attraverso le aspettative. Una domanda di personale più robusta del previsto potrebbe indurre gli investitori a riconsiderare la durata di condizioni monetarie restrittive. Se aumentassero i rendimenti attesi delle attività in dollari rispetto a quelli di altre valute, la moneta americana potrebbe ricevere sostegno.

Uno scenario opposto potrebbe emergere da un indebolimento diffuso, capace di aumentare l’attenzione ai rischi per la crescita. Il legame resta condizionato: l’inflazione, le informazioni provenienti dalle altre economie e la propensione al rischio possono modificare la risposta dei mercati. Anche con dati americani deboli il dollaro può ricevere domanda nelle fasi di forte ricerca di liquidità.

Per leggere EUR/USD, inoltre, occorre considerare entrambi i lati della coppia. Una revisione delle prospettive statunitensi può essere compensata da notizie europee. È il cambiamento relativo delle aspettative, insieme a quanto era già incorporato nei prezzi, a rendere una pubblicazione rilevante per il cambio.

La verifica decisiva riguarda anche i mesi precedenti

All’uscita del rapporto sarà utile leggere prima il nuovo mese, poi le revisioni e infine il dettaglio delle componenti. Una variazione apparente può cambiare dimensione quando viene aggiornata la base di confronto. Guardare più mesi aiuta a distinguere una tendenza da un’oscillazione isolata, pur senza eliminare l’incertezza delle stime.

Il calendario ufficiale BLS colloca il JOLTS di settembre alle 10:00 di New York del 3 novembre, equivalenti alle 16:00 in Italia. Il 6 novembre seguirà il rapporto sull’occupazione di ottobre. I periodi di riferimento sono differenti: le due pubblicazioni completano il quadro senza descrivere esattamente lo stesso mese.

Il percorso si collega al nostro approfondimento su occupazione, salari e disoccupazione per EUR/USD. Prima di quell’appuntamento, il JOLTS permette di esaminare i movimenti dietro il numero complessivo degli occupati: chi entra, chi sceglie di uscire e quante opportunità le imprese stanno cercando di coprire.

Per il lettore della mattina, la preparazione più utile consiste nel tenere separati il dato già noto, le aspettative e il risultato che arriverà. Il numero delle dimissioni acquista significato quando viene letto insieme agli altri flussi; la reazione del dollaro richiede poi una verifica distinta sui prezzi e sui rendimenti effettivi.

Articolo informativo, non consulenza finanziaria personalizzata né raccomandazione di investimento. Gli scenari descritti sono ipotesi di analisi e non garantiscono l’andamento futuro dei cambi.