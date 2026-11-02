Dollaro australiano, inflazione al 4,3% prima della RBA: quanto spazio resta ai tassi per sostenere il cambio e cosa può cambiare contro il dollaro

Il dollaro australiano arriva alla decisione della Reserve Bank of Australia con un’inflazione annuale salita al 4,3% e un tasso ufficiale al 4,60%. La riunione del 3 novembre mette al centro una domanda concreta per chi segue AUD/USD: quanto sostegno può offrire una politica monetaria più restrittiva quando il cambio risente anche delle prospettive economiche e del dollaro americano?

Il quadro ufficiale RBA riporta per il 2 novembre un cambio di riferimento di 0,7023 dollari USA per un dollaro australiano, rilevato alle 16 di Sydney, equivalenti alle 6 italiane. È una rilevazione datata, distinta da una quotazione negoziabile in tempo reale. La decisione è prevista il 3 novembre alle 14:30 di Sydney, cioè alle 04:30 italiane; alla stessa ora è atteso lo Statement on Monetary Policy, seguito un’ora dopo dalla conferenza stampa.

L’inflazione sale anche nella misura meno volatile

I dati ABS pubblicati il 28 ottobre indicano un’inflazione di settembre al 4,3%, contro il 4% di agosto. La media troncata, che attenua l’influenza delle variazioni estreme, sale al 3,6% dal 3,5% rivisto. Su base mensile il CPI aumenta dello 0,8% nella serie originale e dello 0,6% in quella destagionalizzata.

La lettura utile distingue l’accelerazione del livello generale dalla persistenza delle pressioni sottostanti. L’aumento di entrambe le misure rende importante capire quanto la banca centrale consideri duraturo il movimento, ma la scelta del tasso dipenderà dal quadro complessivo e dalle nuove previsioni.

Un incremento di 0,3 punti dell’inflazione annuale descrive inoltre la differenza fra due tassi di crescita su dodici mesi. Non equivale a un rincaro mensile dello 0,3%: confondere i due numeri altererebbe la dimensione del problema che la RBA deve valutare.

Il cambio reagisce alla sorpresa e al percorso futuro

Per leggere la reazione valutaria serve confrontare la decisione con quanto già incorporato nei prezzi. Un rialzo atteso può avere un impatto modesto, mentre una comunicazione che modifica la prospettiva dei mesi successivi può contare più del singolo intervento. Il numero annunciato e il messaggio sulle prossime riunioni vanno quindi letti insieme.

Un esempio di scenario, non una previsione, è un aumento di 25 punti base: partendo dal 4,60%, il tasso arriverebbe al 4,85%. Per capire l’effetto su AUD/USD bisognerebbe poi osservare se il rendimento atteso australiano aumenta rispetto a quello statunitense e se il mercato interpreta la scelta come controllo dell’inflazione oppure come costo aggiuntivo per la crescita.

La semplice sottrazione tra tasso ufficiale e inflazione passata offre una fotografia incompleta del rendimento reale atteso. Gli investitori guardano anche all’inflazione futura, alla durata dell’investimento e al prezzo di ingresso; chi compra una valuta assume soprattutto un rischio di cambio, che può superare in pochi giorni il beneficio degli interessi.

Il dollaro australiano influenza a sua volta i prezzi

La spiegazione della RBA sul cambio descrive due canali: il prezzo relativo di beni e servizi importati ed esportati e gli effetti successivi su domanda, attività e inflazione. Un apprezzamento rende meno costosi, in valuta locale, acquisti esteri a prezzo invariato; un deprezzamento opera nella direzione opposta.

In termini illustrativi, un bene da 100 dollari USA costa circa 142,39 dollari australiani al cambio di riferimento di 0,7023, prima di trasporto, imposte e margini commerciali. A un cambio ipotetico di 0,72 costerebbe 138,89 dollari australiani. Il calcolo mostra il canale valutario, senza suggerire che il passaggio ai prezzi al consumo sia immediato o integrale.

Tre esiti possibili, con condizioni differenti

Tassi più alti e indicazioni restrittive potrebbero sostenere la valuta se aumentassero il rendimento relativo atteso senza deteriorare troppo le prospettive economiche. Tassi invariati accompagnati da cautela sull’inflazione lascerebbero invece aperta la possibilità di interventi successivi, da valutare nelle nuove proiezioni.

Una maggiore enfasi sui rischi per la crescita potrebbe limitare il sostegno al dollaro australiano anche in presenza di prezzi elevati. In tutti i casi, il comportamento del dollaro USA resta parte dell’equazione: AUD/USD esprime il rapporto fra due valute, non il giudizio isolato sull’Australia.

Il controllo operativo dopo l’annuncio sarà confrontare cambio, rendimenti e comunicazione su intervalli coerenti, distinguendo la prima oscillazione dalla direzione successiva alla conferenza stampa. Questo approccio permette di capire quale parte della decisione abbia realmente modificato le aspettative.

Analisi informativa, non una raccomandazione personalizzata. Gli scenari sono condizionati e il trading valutario, soprattutto con leva, comporta rischi di perdita.