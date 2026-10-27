AUD/USD sopra 0,7030: il dollaro australiano tiene prima del dato sui prezzi

Il cambio AUD/USD conserva un segno positivo nel pomeriggio del 27 ottobre, mentre euro e sterlina perdono terreno contro il dollaro americano. La rilevazione consultata intorno alle 17:52 italiane mostra 0,7031, in aumento dello 0,20%, con un intervallo di giornata fra 0,7010 e 0,7040. È una fotografia indicativa del mercato, destinata a cambiare durante la seduta, ma offre un elemento nuovo rispetto alla preparazione del weekend: l’AUD sta mostrando una tenuta relativa alla vigilia dell’inflazione australiana.

La tabella dei cambi consultata nel pomeriggio del 27 ottobre riporta contemporaneamente EUR/USD a -0,30% e GBP/USD a -0,22%. Il confronto descrive una divergenza fra valute; attribuirla interamente alle aspettative sulla Reserve Bank richiederebbe anche dati sui rendimenti e sul posizionamento. Il punto da approfondire è se questa forza relativa possa resistere alla pubblicazione dei prezzi.

Quanto margine separa il cambio da 0,7000

Da 0,7031 alla cifra tonda di 0,7000 ci sono 31 pip, pari a circa lo 0,44% del cambio rilevato. Il massimo intraday di 0,7040 si trova invece nove pip più in alto. Sono calcoli redazionali sui valori osservati, utili per dare una misura della distanza, senza trasformare automaticamente questi livelli in supporti o resistenze tecniche consolidate.

Il range osservato di 30 pip mostra quanto il prezzo sia vicino ai limiti della seduta. Un nuovo massimo accompagnato da una permanenza sopra quell’area avrebbe un significato diverso da un rapido superamento seguito da un rientro. Lo stesso vale per 0,7000: conta come il mercato scambia attorno alla soglia dopo l’arrivo delle informazioni.

Il dato arriva durante la notte italiana

Il calendario dell’Australian Bureau of Statistics fissa il CPI di settembre al 28 ottobre alle 11:30 di Sydney, corrispondenti alle 01:30 italiane. Al momento della scrittura il dato deve ancora essere pubblicato. L’ultimo rapporto, relativo ad agosto, indicava inflazione complessiva al 4% annuo e trimmed mean al 3,6%.

La nostra guida al rapporto sull’inflazione e agli scenari RBA approfondisce la composizione dei prezzi. Il nuovo aggiornamento aggiunge la posizione raggiunta oggi dal cambio e un criterio operativo di lettura: verificare se, dopo il dato, il vantaggio relativo dell’AUD aumenta anche rispetto alle altre valute.

Una sorpresa sui prezzi passa attraverso i tassi attesi

Nei verbali della riunione di settembre, la RBA documenta il rialzo unanime del cash rate al 4,60% e richiama il ruolo dei tassi esteri nel determinare cambio e condizioni finanziarie australiane. È il contesto della decisione già presa, distinto da una promessa sul prossimo intervento.

L’interpretazione economica è che il mercato reagisca soprattutto alla variazione del percorso dei tassi rispetto a quello atteso prima della pubblicazione. Un risultato elevato ma già previsto potrebbe produrre un movimento contenuto; un’accelerazione inattesa e diffusa potrebbe rendere più credibile un ulteriore irrigidimento e sostenere la valuta. Anche in questo secondo caso rimangono determinanti il dollaro USA e la domanda globale di rischio.

Tre verifiche dopo la prima oscillazione

La prima riguarda la durata del movimento: una quotazione mantenuta oltre il range precedente è più informativa di un picco isolato. La seconda riguarda la coerenza con i rendimenti australiani a breve scadenza, che aiutano a capire se il mercato stia effettivamente cambiando idea sulla politica monetaria. La terza riguarda gli altri cambi contro il dollaro, per distinguere una notizia australiana da un movimento generalizzato della valuta americana.

Se il rapporto raffreddasse le aspettative sui tassi, la tenuta odierna potrebbe ridimensionarsi; se le rafforzasse, il massimo della seduta diventerebbe un riferimento immediato da rivalutare. Questi sono scenari condizionati: la pubblicazione dei dati e la successiva formazione dei prezzi stabiliranno quale interpretazione acquisterà consistenza.

Analisi informativa, non consulenza finanziaria personalizzata. Le quotazioni sono indicative e gli scenari non garantiscono l’andamento futuro del cambio.