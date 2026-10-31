Criptovalute, 3 controlli per capire dove sono custoditi i tuoi soldi: cosa rivelano riserve, prelievi e condizioni della piattaforma dopo il caso Binance

Il saldo nell’app racconta quante criptovalute risultano sul conto. Per capire quanto siano effettivamente disponibili servono altre informazioni: quali attività coprono quel saldo, chi può autorizzarne il trasferimento e quali diritti riconosce il contratto. Il caso Binance e le verifiche successive all’attacco hanno riportato queste domande al centro dell’attenzione.

La questione riguarda anche chi acquista criptovalute per conservarle a lungo e consulta raramente la piattaforma. Riserve, disponibilità operativa e tutela giuridica sono tre dimensioni diverse della custodia: un dato rassicurante su una di esse lascia aperte le altre. Leggerle insieme aiuta a distinguere una comunicazione promozionale da un’informazione davvero utile.

1. Riserve: leggere che cosa è stato verificato, oltre alla percentuale

Una Proof of Reserves, o prova delle riserve, può mostrare attività detenute in determinati wallet e confrontarle con un insieme di saldi dei clienti. Il primo controllo consiste nell’aprire il documento completo e cercare data, perimetro, metodologia e soggetto che ha svolto le verifiche. Il nome della società analizzata conta quanto quello del gruppo a cui appartiene.

L’Office of the Investor Advocate del PCAOB, nell’avviso dell’8 marzo 2023, sottolinea che questi rapporti hanno limiti rilevanti e sono diversi da una revisione del bilancio. Possono lasciare fuori passività, diritti dei clienti, attività prese in prestito e valutazione dei controlli interni. Descrivono inoltre una situazione a una certa data, senza assicurare che le attività restino disponibili successivamente.

Per il lettore la conseguenza pratica è semplice: una copertura superiore al 100% va interpretata dentro il perimetro dichiarato. Occorre capire quali token e quali conti siano inclusi, se esistano esclusioni e con quale frequenza venga aggiornata la fotografia. La verifica dell’inclusione del proprio saldo, quando prevista, risponde a una domanda specifica; la solidità complessiva della società richiede informazioni più ampie.

Un esempio puramente illustrativo chiarisce il problema. Una piattaforma mostra 105 unità di un token a fronte di 100 unità dovute ai clienti inclusi nel rapporto: il rapporto è del 105%. Se, per ipotesi, esistono altre 15 unità di obblighi sullo stesso token escluse da quel confronto, la copertura rispetto a 115 unità complessive scende al 91,3%. Sono numeri didattici, estranei ai conti Binance: mostrano quanto conti conoscere il denominatore.

Conviene quindi conservare il rapporto, annotare la data e confrontare le edizioni successive. Una percentuale isolata perde significato quando cambiano le attività incluse o il metodo di calcolo. Anche un saldo espresso in euro può variare per effetto del prezzo: quantità di token e controvalore monetario rispondono a domande diverse.

2. Prelievi: distinguere il saldo dalla possibilità di trasferirlo

Il secondo controllo riguarda ciò che il servizio permette concretamente di fare. Un acquisto eseguito sulla piattaforma, una vendita interna e un trasferimento verso un wallet esterno sono operazioni distinte. La disponibilità di una funzione va verificata attraverso gli avvisi ufficiali relativi all’attività e alla rete interessate.

Per orientarsi occorre leggere commissioni, importi minimi, limiti, eventuali tempi di attesa e motivi previsti per le sospensioni. Nel contratto o nel centro assistenza vanno cercate anche le procedure applicate dopo una modifica delle impostazioni di sicurezza o una richiesta di verifica dell’identità. Queste condizioni possono incidere sul momento in cui il trasferimento diventa possibile.

Un ordine segnato come “in elaborazione” richiede un controllo diverso da una transazione già trasmessa alla blockchain. Nel primo caso conta lo stato comunicato dalla piattaforma; nel secondo, l’identificativo della transazione permette di seguire l’operazione sulla rete corretta. Prima di qualsiasi trasferimento vanno verificati indirizzo, rete supportata e, quando richiesto, memo o tag.

Un prelievo riuscito dimostra che quella specifica operazione è stata completata. È un riscontro operativo, con un importo e un momento precisi: trasformarlo in una certificazione dell’intero bilancio sarebbe un salto logico. Allo stesso modo, una sospensione può avere cause tecniche o di sicurezza e va interpretata sulla base delle informazioni disponibili, senza dedurne automaticamente l’insolvenza.

La domanda utile diventa: “Quale documento descrive il mio diritto al trasferimento e quale avviso spiega l’eventuale limite attuale?”. Per esigenze di liquidità ravvicinate conta soprattutto questa risposta, oltre al valore indicato sullo schermo.

3. Contratto e custodia: identificare la società che risponde al cliente

Il marchio dell’app è il punto di partenza. Nel contratto occorre individuare la denominazione legale della controparte, il servizio acquistato e la legge applicabile. L’avvertenza delle autorità europee pubblicata da ESMA invita a verificare l’autorizzazione del prestatore nell’Unione europea e a considerare che le protezioni dipendono dal prodotto e dal servizio utilizzati.

La verifica va fatta sulla società contrattuale attraverso i registri ufficiali, confrontando denominazione e servizi autorizzati. Una licenza riferita a un’altra entità del gruppo o una generica registrazione pubblicizzata sul sito richiedono un esame ulteriore. Questo articolo illustra il metodo: non attribuisce a Binance, né ad altri operatori, uno specifico stato autorizzativo.

Per i servizi di custodia soggetti a MiCA, l’articolo 75 del regolamento europeo prevede un accordo che definisca responsabilità, politica di custodia, sicurezza, costi e legge applicabile. Richiede registri delle posizioni, procedure per restituire le attività il prima possibile e separazione delle criptovalute dei clienti da quelle proprie, anche sul piano giuridico in caso d’insolvenza.

Lo stesso articolo prevede la responsabilità del prestatore per perdite dovute a incidenti a esso attribuibili, entro il valore di mercato dell’attività al momento della perdita. L’applicazione dipende dalle circostanze e dal servizio: queste regole non equivalgono a una promessa di rimborso immediato per qualsiasi evento.

Un altro passaggio decisivo è distinguere la semplice custodia da prestito, impiego in prodotti remunerati o altre forme di investimento. Prima di aderire a un’offerta con rendimento occorre leggere se cambiano disponibilità, diritti sulle attività e controparte. Il rendimento pubblicizzato va valutato insieme alle condizioni per riottenere le criptovalute.

Una scheda da conservare, prima della prossima emergenza

I tre controlli possono diventare una breve scheda personale: ultimo documento sulle riserve e suo perimetro; condizioni dei trasferimenti; nome della controparte e contratto applicabile. Salvare questi riferimenti e gli estratti del conto rende più semplice ricostruire la propria posizione e formulare una richiesta precisa all’assistenza.

Chi considera l’autocustodia deve valutare anche la responsabilità che assume nella gestione delle chiavi e dei sistemi di recupero. Spostare le attività cambia il tipo di rischio e richiede competenze adeguate. La scelta dipende dall’uso previsto, dall’esperienza e dalla capacità di proteggere gli accessi.

La lezione utile del caso Binance va oltre l’esito di un singolo incidente: sapere quanto vale un saldo è soltanto una parte dell’informazione necessaria. Sapere chi lo custodisce, come può essere trasferito e quali documenti ne definiscono i diritti permette di valutare con maggiore lucidità anche le prossime comunicazioni di una piattaforma.

Contenuto informativo ed educativo: non costituisce consulenza finanziaria o legale personalizzata. Le criptovalute e i servizi collegati comportano rischi, compresa la perdita del capitale.