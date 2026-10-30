Binance, attacco da 6,3 miliardi di dollari e fondi congelati: cosa cambia per i clienti tra prelievi sospesi, copertura delle perdite e indagini aperte

L’indagine sull’attacco a Binance entra in una fase decisiva: ricostruire come siano state autorizzate le operazioni e ripristinare in sicurezza i servizi. Nel comunicato del 30 ottobre, la piattaforma quantifica l’impatto preliminare in circa 6,3 miliardi di dollari, con circa 3 miliardi congelati sulla blockchain grazie alla collaborazione con altri operatori.
Binance dichiara che coprirà le perdite attraverso il fondo SAFU e risorse aziendali. È l’impegno comunicato dalla società, da distinguere dalla verifica conclusiva delle somme recuperate e dei tempi di piena operatività. Il comunicato ufficiale prevede inoltre una relazione tecnica sull’incidente e un aggiornamento della Proof of Reserves, la documentazione sulle riserve detenute dalla piattaforma.
Prelievi e depositi: cosa emerge dagli ultimi aggiornamenti
La prima comunicazione prevedeva la sospensione precauzionale di depositi e prelievi. Nell’aggiornamento del 30 ottobre riportato da Associated Press, Binance indica invece i depositi come operativi e prospetta la ripresa dei prelievi entro uno o due giorni. La società segnala anche ulteriori punti di compromissione emersi dopo la prima ricostruzione.
La finestra indicata resta una previsione operativa, da confermare attraverso gli avvisi della piattaforma. Per verificare la disponibilità effettiva di un trasferimento conta lo stato del servizio relativo alla valuta e alla rete utilizzata.
Fondi congelati e denaro recuperato: la differenza per i clienti
Il congelamento serve a impedire ulteriori movimenti delle attività individuate. La restituzione richiede passaggi successivi: identificazione degli aventi diritto, coordinamento fra operatori e autorità e procedure di trasferimento.
I circa 3 miliardi indicati da Binance vanno quindi letti come attività bloccate, mentre il recupero definitivo costituisce un risultato distinto. Anche la differenza rispetto all’impatto stimato rappresenta soltanto un confronto fra due valori preliminari: trasformarla automaticamente in una perdita definitiva darebbe un’immagine troppo semplice di un’indagine aperta.
Per i clienti conta inoltre la differenza fra copertura economica e liquidità disponibile. L’impegno a sostenere le perdite riguarda chi ne assorbirà il costo; la riapertura dei prelievi riguarda quando sarà possibile trasferire le proprie attività.
Come sarebbe avvenuta la compromissione
La prima ricostruzione di Binance indica come possibile punto d’ingresso il computer compromesso di un ingegnere DevOps, attraverso il quale sarebbe stato raggiunto un servizio capace di inoltrare prelievi non autorizzati. La società afferma di avere revocato l’autorizzazione interessata e di non avere trovato prove di una fuga delle chiavi private dei wallet.
È una ricostruzione preliminare. La relazione tecnica promessa dovrà chiarire la sequenza dell’attacco, i controlli superati e le misure adottate per prevenire nuove operazioni abusive.
TraderTraitor: un’attribuzione investigativa da tenere distinta dai fatti accertati
TRM Labs attribuisce l’attacco con elevata confidenza a TraderTraitor, gruppo collegato alla Corea del Nord. La società di analisi descrive trasferimenti per circa 6,36 miliardi di dollari attraverso dieci blockchain, concentrati in larga parte in una ventina di minuti.
Questa è la valutazione di un operatore specializzato, da mantenere distinta dall’accertamento delle autorità. Anche la cifra di TRM conserva la propria attribuzione: deriva dalla ricostruzione dei trasferimenti e differisce dalla stima arrotondata comunicata da Binance.
I prossimi sviluppi che contano per gli investitori
La valutazione dell’incidente passa ora da tre riscontri concreti: riapertura effettiva dei prelievi, aggiornamento delle riserve e pubblicazione della relazione tecnica.
Una ripresa ordinata dei servizi, accompagnata da informazioni verificabili, aiuterebbe a ridurre l’incertezza. Eventuali rinvii o nuove restrizioni renderebbero invece più importante capire quali attività siano coinvolte e quali condizioni consentano il ripristino completo.
Il caso riporta al centro il rischio operativo della custodia: possedere un saldo su una piattaforma significa dipendere anche dai suoi sistemi di autorizzazione e dalla continuità dei servizi. È questo il collegamento economico da seguire, insieme all’evoluzione dei recuperi, prima di trarre conclusioni sulla solidità dell’exchange o sull’andamento dell’intero mercato cripto.