Borse europee, PIL il 30 ottobre: quanto è solida la crescita dietro gli utili?

La settimana delle Borse europee offre un test sulla qualità della crescita: venerdì 30 ottobre arriverà la prima stima del PIL del terzo trimestre. Per chi investe in azioni, il confronto più utile sarà tra il dato aggregato e le attività che alimentano i ricavi delle società. Una ripresa trainata dagli acquisti delle famiglie ha conseguenze diverse da un aumento concentrato nelle esportazioni o nel riaccumulo delle scorte.

L’aggiornamento Eurostat del 20 ottobre conferma per il secondo trimestre una crescita congiunturale dello 0,6% nell’area euro. Il contributo delle esportazioni nette è stato di 0,9 punti percentuali, quello dei consumi delle famiglie di 0,2 punti, mentre le scorte hanno sottratto 0,5 punti. I contributi sono arrotondati e appartengono al trimestre già trascorso. Il calendario indica una successiva stima il 13 novembre e i conti regolari il 7 dicembre.

La domanda da porre al dato di venerdì

Il primo rilascio offrirà soprattutto una misura della velocità dell’economia. Per una scomposizione completa del nuovo trimestre serviranno le pubblicazioni successive. La preparazione consiste quindi nel costruire una griglia di lettura e confrontarla con le indicazioni delle imprese, mantenendo separati risultati disponibili e ipotesi sul terzo trimestre.

Un PIL positivo può accompagnarsi a ordini deboli per alcuni comparti. Al contrario, una società con clienti globali può crescere mentre il mercato domestico rallenta. La sede di quotazione dice dove si compra il titolo; la distribuzione geografica delle vendite aiuta a capire quale economia ne sostiene il fatturato.

Esportazioni, importazioni e scorte: tre segnali da distinguere

Il contributo estero misura la differenza tra esportazioni e importazioni. Può migliorare perché aumentano le vendite oltreconfine oppure perché diminuiscono gli acquisti dall’estero. Nel secondo caso la causa potrebbe essere una domanda interna più debole: per un distributore domestico e per un esportatore le implicazioni sarebbero differenti.

Anche le scorte richiedono una lettura aziendale. Un’impresa può accumulare materiali per anticipare una produzione maggiore, proteggersi da ritardi nelle forniture o ritrovarsi con prodotti invenduti. Il valore contabile del magazzino, da solo, lascia aperte queste interpretazioni. Ordini, tempi di consegna e rapporto tra scorte e vendite permettono di restringere il campo.

Il legame con la cassa è concreto: pagare materie prime oggi per vendere il prodotto tra alcuni mesi assorbe risorse nel frattempo. Una ripresa produttiva può quindi accompagnarsi inizialmente a un flusso di cassa operativo più contenuto, soprattutto quando i clienti ottengono tempi di pagamento lunghi.

Una mappa per leggere i settori quotati

Area di attività Dato aziendale da confrontare Questione economica Distribuzione e beni durevoli Volumi, scontrino medio, promozioni La crescita dei ricavi deriva da quantità o prezzi? Industria e beni strumentali Nuovi ordini, consegne, scorte Gli investimenti dei clienti diventano vendite incassate? Banche Domanda di credito, margine di interesse, rettifiche L’attività economica sostiene impieghi e qualità dei prestiti? Servizi alle imprese Contratti rinnovati, utilizzo della capacità, costo del lavoro I clienti confermano i budget e i prezzi coprono i costi?

Schema di analisi redazionale: indica verifiche da compiere sui bilanci, senza formulare previsioni sui singoli titoli.

Dal fatturato all’utile: quanto conta la struttura dei costi

Un esempio ipotetico chiarisce perché piccoli cambiamenti dell’attività possano produrre effetti maggiori sui profitti. Consideriamo un’impresa con ricavi pari a 100, costi variabili pari a 60 e costi fissi pari a 30: il risultato operativo è 10. Se i volumi aumentano del 2%, mantenendo prezzi e costo variabile unitario invariati, i ricavi salgono a 102 e i costi variabili a 61,2. Con costi fissi fermi, l’utile operativo arriva a 10,8, in aumento dell’8%.

È un esercizio sulla leva operativa, non una stima delle aziende europee. L’effetto cambia se aumentano salari, energia, interessi o sconti commerciali. Per questo la crescita reale del PIL va affiancata ai prezzi effettivamente praticati dalle società e alla loro capacità di preservare il margine.

Come usare il rilascio senza attribuirgli più di quanto dica

Una lettura favorevole sarebbe una crescita accompagnata da segnali aziendali diffusi di tenuta dei volumi e degli ordini. Uno scenario più fragile vedrebbe il risultato aggregato concentrato in poche attività, con imprese domestiche ancora prudenti. Si tratta di scenari da verificare: il dato di venerdì, da solo, offrirà una risposta parziale.

Per valutare una reazione di Borsa occorrerà infine confrontare la pubblicazione con le attese presenti immediatamente prima dell’uscita e con le eventuali revisioni. La forza dell’economia e il rendimento di un investimento sono grandezze diverse: prezzo pagato, struttura finanziaria e redditività del capitale restano decisivi anche quando il ciclo migliora.