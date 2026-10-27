Bitcoin ed Ethereum, ETF in direzioni opposte: afflussi concentrati e bilancio mensile negativo

Gli ETF statunitensi su Bitcoin ed Ethereum chiudono il 26 ottobre con flussi di segno opposto: 110,3 milioni di dollari entrano nei prodotti su Bitcoin, mentre 88,6 milioni escono da quelli su Ether. È una fotografia di domanda selettiva, che diventa più interessante quando viene confrontata con il bilancio del mese.

La seduta del 26 ottobre è l’ultima completa nelle tabelle consultate. La riga del 27 presenta ancora dati mancanti: il totale provvisorio visualizzato a zero va quindi escluso dal confronto. La distinzione conta, perché un dato in attesa di compilazione descrive lo stato della rilevazione, non l’assenza di movimenti.

Bitcoin: il recupero arriva da un solo fondo

La serie di Farside Investors sugli ETF Bitcoin attribuisce tutti i 110,3 milioni di raccolta netta del 26 ottobre a IBIT, il prodotto di BlackRock. Gli altri strumenti riportano un saldo nullo. La concentrazione permette di identificare il canale del recupero, mentre lascia aperta la questione della sua diffusione tra gli emittenti.

Il venerdì precedente, 23 ottobre, IBIT aveva registrato riscatti per 110,3 milioni. L’identità degli importi è una coincidenza contabile: le tabelle aggregate non permettono di stabilire se siano tornati gli stessi investitori. Per l’intero comparto, inoltre, venerdì le uscite erano state più elevate, pari a 137,9 milioni.

Ethereum: Fidelity assorbe solo una parte dei riscatti

Nella rilevazione dedicata agli ETF Ethereum, ETHA perde 104,7 milioni di dollari e FETH raccoglie 16,1 milioni. La differenza produce il saldo negativo di 88,6 milioni. La raccolta di Fidelity compensa dunque circa il 15,4% delle uscite da ETHA, secondo il calcolo sui valori pubblicati.

Questo dettaglio evita di leggere il mercato come un blocco uniforme: esistono sottoscrizioni anche nella giornata negativa. Per valutarne la forza servono però continuità nel tempo e confronto con la dimensione dei prodotti, perché lo stesso importo assume un peso diverso in fondi di patrimonio differente.

Il bilancio di ottobre cambia la prospettiva

La somma redazionale delle diciotto sedute dal primo al 26 ottobre restituisce 203,2 milioni di deflussi netti per Bitcoin e 1.264,4 milioni per Ethereum. Il buon lunedì di Bitcoin migliora quindi il mese senza riportarlo in positivo. Per Ether la pressione è più persistente: quindici delle diciotto sedute considerate presentano un saldo negativo.

Restringendo il confronto alle sei sedute dal 19 al 26 ottobre, Bitcoin mostra invece 411,5 milioni di afflussi e Ether 309,3 milioni di uscite. La divergenza emerge dunque anche su un intervallo più ampio di una singola giornata, pur restando una descrizione dei flussi osservati, soggetta alle eventuali revisioni della fonte.

Quanto raccontano davvero della domanda istituzionale

I flussi misurano il saldo delle sottoscrizioni e dei riscatti degli strumenti considerati. Il volume scambiato in Borsa misura invece quante quote cambiano proprietario: può essere elevato anche con raccolta netta modesta. Inoltre, tra i detentori degli ETF possono figurare investitori individuali, consulenti e istituzioni; questi dati giornalieri aggregati non ne identificano la composizione.

Definire ogni ingresso come un acquisto istituzionale di lungo periodo sarebbe quindi una conclusione più forte delle prove disponibili. Un’esposizione può essere mantenuta, coperta con derivati oppure inserita in strategie che cercano differenze di prezzo. Anche per questo i flussi aiutano a leggere il mercato, ma da soli offrono una base insufficiente per prevedere la prossima variazione delle quotazioni.

I segnali da seguire nelle prossime rilevazioni

Per Bitcoin, la conferma più utile sarebbe una raccolta positiva distribuita tra più prodotti e sostenuta per diverse sedute. Per Ethereum, la riduzione dei riscatti e una maggiore continuità degli ingressi aiuterebbero a capire se la pressione si sta attenuando. Il confronto andrà mantenuto su intervalli omogenei e aggiornato soltanto quando le righe giornaliere saranno complete.

La conclusione attuale è circoscritta: Bitcoin sta recuperando terreno nella raccolta recente, Ether continua a perdere capitali nel perimetro degli ETF osservati. Il bilancio mensile invita a misurare la durata del cambiamento prima di trasformarlo in una previsione sul prezzo.

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce una raccomandazione personalizzata di investimento. Le criptovalute e gli strumenti collegati possono registrare forti oscillazioni e perdite di capitale.