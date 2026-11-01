Azioni Uber, prenotazioni al +22%: quanto della crescita diventa cassa e cosa guardare nei prossimi conti tra corse, consegne e investimenti futuri

Le azioni Uber arrivano alla settimana dei conti con una domanda precisa: quanta parte dell’espansione della piattaforma rimane disponibile per finanziare nuovi progetti e remunerare gli azionisti? Il +22% delle prenotazioni riguarda il secondo trimestre 2026, a cambi costanti: è il punto di partenza dell’analisi, mentre i risultati del terzo trimestre devono ancora arrivare. La conference call è fissata per mercoledì 4 novembre alle 14:00 italiane, secondo il calendario ufficiale della società.

Il bilancio più recente mostra una piattaforma capace di aumentare volumi e redditività operativa. La lettura del rendiconto finanziario aggiunge però una distinzione decisiva: la cassa libera cresce meno delle prenotazioni in dollari e serve anche a sostenere acquisizioni, partecipazioni e riacquisti. Per valutare il titolo bisogna seguire tutti questi passaggi.

Che cosa misura davvero il +22% delle prenotazioni

Nel comunicato sui risultati del secondo trimestre, Uber indica Gross Bookings per 58,022 miliardi di dollari, in aumento del 24% ai cambi effettivi e del 22% depurando l’effetto valutario. Questa voce misura il valore lordo delle transazioni sulla piattaforma: comprende corse, ordini di consegna e ricavi del trasporto merci, secondo le definizioni aziendali.

Le prenotazioni lorde includono anche somme destinate a conducenti e commercianti. Per questo vanno distinte dai ricavi riconosciuti da Uber e dal numero dei servizi effettuati. Le corse e consegne completate sono cresciute del 18%, a 3,867 miliardi, mentre gli utenti attivi mensili medi hanno raggiunto 208 milioni, il 16% in più. La domanda si è quindi allargata soprattutto attraverso una base di clienti più ampia, accompagnata da un aumento del 2% della frequenza d’uso.

Dalle prenotazioni alla cassa: il confronto omogeneo

La tabella confronta il trimestre aprile–giugno dei due anni. Tutti gli importi sono in miliardi di dollari; le variazioni sono nominali, così il confronto fra volumi economici e cassa usa la stessa base valutaria.

Indicatore Secondo trimestre 2025 Secondo trimestre 2026 Variazione Prenotazioni lorde 46,756 58,022 +24% Ricavi 12,651 14,191 +12% Utile operativo GAAP 1,450 1,890 +30% Flusso di cassa operativo 2,564 2,862 +12% Free cash flow 2,475 2,792 +13%

Il free cash flow, definito da Uber come cassa operativa meno investimenti in immobili e attrezzature, passa da 2,475 a 2,792 miliardi. Il rapporto fra questa misura e le prenotazioni lorde scende dal 5,29% al 4,81%, secondo il nostro calcolo sui dati pubblicati: circa 4,81 dollari di cassa libera ogni 100 dollari di transazioni, contro 5,29 un anno prima.

È un indicatore di conversione calcolato dalla redazione, diverso da un margine contabile o dal rendimento dell’azione. Il calo del rapporto convive con l’aumento dell’utile operativo e va letto alla luce dei tempi di incasso e pagamento. Un singolo trimestre può risentire del capitale circolante: per capire quanto sia duraturo il fenomeno serviranno i nuovi dati e il confronto su più periodi.

Perché ricavi e utile netto raccontano storie diverse

I ricavi sono aumentati del 12%, ma Uber segnala che i cambiamenti nel modello di business hanno sottratto otto punti percentuali alla crescita riportata. Confrontare meccanicamente quel +12% con il +24% delle prenotazioni rischia quindi di attribuire alla domanda una differenza che comprende anche modalità diverse di riconoscimento dei ricavi.

Allo stesso modo, l’utile netto GAAP di 2,394 miliardi beneficia di rivalutazioni delle partecipazioni per circa 1,6 miliardi prima delle imposte. Una rivalutazione può migliorare il conto economico senza rappresentare denaro incassato dalle corse. Per isolare la prestazione dell’attività, il dato operativo di 1,890 miliardi e il rendiconto dei flussi offrono riferimenti più diretti. Sottrarre semplicemente il beneficio lordo dall’utile netto, che è dopo le imposte, produrrebbe invece un confronto scorretto.

Corse e consegne: dove si forma il risultato

La mobilità resta il principale contributore al risultato operativo di segmento: 2,215 miliardi nel trimestre, contro 1,055 miliardi delle consegne. Queste misure seguono le definizioni gestionali aziendali e precedono i costi centrali; la loro somma va quindi distinta dall’utile operativo consolidato.

Le prenotazioni Mobility crescono del 20% a cambi costanti, quelle Delivery del 25%. Nei prossimi risultati sarà utile verificare se l’aumento dei clienti e degli ordini conserva la stessa qualità economica: più attività può distribuire meglio i costi della piattaforma, mentre incentivi commerciali, assicurazioni e spese operative possono assorbire una parte del beneficio.

ezCater e investimenti futuri: a chi viene destinata la liquidità

L’accordo annunciato il 6 ottobre per acquistare ezCater rende concreto il tema dell’allocazione del capitale: l’operazione è valutata 2,3 miliardi di dollari, interamente in contanti, e resta subordinata alle autorizzazioni e alle condizioni di completamento indicate nel comunicato.

Uber punta al catering e ai pasti aziendali, un’attività che secondo l’annuncio genera oltre 2,5 miliardi di prenotazioni negli ultimi dodici mesi e presenta un risultato operativo rettificato positivo. Il miglioramento atteso dei margini è una previsione della società: andrà verificato attraverso integrazione, costi e contributo effettivo dopo il completamento.

Il punto per gli azionisti è che il free cash flow precede il denaro impiegato nelle acquisizioni. Nel solo secondo trimestre il rendiconto mostra 647 milioni per acquisizioni al netto della cassa rilevata e 518 milioni di riacquisti azionari, voci separate dai 70 milioni di investimenti in immobili e attrezzature sottratti per calcolare la cassa libera. Sono impieghi differenti, da confrontare con liquidità e debito anziché sommare indiscriminatamente agli investimenti operativi.

Anche i compensi in azioni meritano attenzione: il rendiconto aggiunge al flusso operativo una voce non monetaria di 550 milioni. Questo meccanismo sostiene la cassa contabilizzata, mentre per l’azionista conta anche la diluizione. Il dato utile è dunque l’andamento del numero di azioni nel tempo, insieme al costo dei riacquisti necessari a ridurlo.

Che cosa guardare il 4 novembre

La guidance diffusa ad agosto indicava per il terzo trimestre prenotazioni fra 58,25 e 60,25 miliardi di dollari, una crescita del 18–22% a cambi costanti, e un utile rettificato per azione fra 0,84 e 0,88 dollari. Sono obiettivi aziendali, distinti dai risultati effettivi e dalle aspettative degli analisti.

La prima verifica sarà la qualità della domanda, separando clienti, frequenza e valore delle transazioni. La seconda riguarderà la redditività operativa dopo i costi necessari per sostenere quella crescita. La terza sarà la conversione in cassa, accompagnata dal dettaglio degli impegni finanziari per acquisizioni e nuovi progetti.

Nello scenario favorevole, volumi robusti e costi sotto controllo renderebbero più sostenibili investimenti e remunerazione degli azionisti. Uno scenario più impegnativo sarebbe invece quello di prenotazioni ancora elevate, ma accompagnate da maggiore assorbimento di liquidità e spese di integrazione. La reazione delle azioni dipenderà anche da quanto il mercato avrà già incorporato nel prezzo: una crescita dell’attività, da sola, offre una lettura incompleta della convenienza del titolo.

Questo articolo ha finalità informative e di analisi e non costituisce una raccomandazione personalizzata di investimento. Le previsioni possono cambiare e i risultati passati non garantiscono quelli futuri. Investire in azioni comporta il rischio di perdita del capitale.