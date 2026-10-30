Azioni Intel, data center in crescita del 78% ma previsioni più deboli: perché il boom dei server lascia aperti i dubbi sui prossimi utili del gruppo

Le azioni Intel arrivano alla seduta del 30 ottobre con due segnali da interpretare insieme. Nei risultati diffusi il 29 ottobre, il fatturato della divisione Data Center and AI raggiunge 7,3 miliardi di dollari, in crescita del 78% annuo, mentre Client Computing and Physical AI scende del 5%, a 8,1 miliardi. Il gruppo registra ricavi complessivi per 16,5 miliardi, in aumento del 21%.

Il punto per l’investitore è la composizione della crescita: attività rivolte a clienti e mercati differenti possono attraversare fasi opposte, con conseguenze diverse sulla capacità di produrre utili.

I server si avvicinano ai PC: perché cambia la lettura del gruppo

Sui valori arrotondati comunicati da Intel, i data center rappresentano circa il 44% dei ricavi consolidati, contro circa il 49% della divisione client. Sono elaborazioni redazionali: il peso economico delle due attività è ormai vicino.

Questo riequilibrio rende particolarmente importante seguire la domanda dei clienti dei server. La crescita può rafforzare il gruppo quando si traduce in consegne, utilizzo efficiente degli impianti e incassi. Per giudicarne la qualità occorre quindi affiancare al fatturato il capitale necessario per sostenerlo.

Una domanda elevata, da sola, lascia aperta una questione industriale: con quale rapidità l’offerta può adeguarsi e a quale costo?

Le previsioni spiegano perché il trimestre appena chiuso è solo una parte della storia

Per il quarto trimestre Intel prevede ricavi fra 15 e 16 miliardi di dollari e un margine lordo rettificato del 38%, rispetto al 44,1% del terzo trimestre. Il direttore finanziario indica inoltre una debolezza dei PC almeno fino alla prima metà del 2027. La previsione di margine si riferisce al punto medio dell’intervallo di ricavi.

Il punto medio della previsione sui ricavi, 15,5 miliardi, è circa il 6,1% inferiore ai 16,5 miliardi arrotondati appena registrati. Il margine rettificato previsto diminuisce invece di 6,1 punti percentuali. I due confronti misurano fenomeni distinti: il primo riguarda le vendite, il secondo la quota che rimane dopo il costo del venduto.

Per il titolo conta soprattutto la durata di questa pressione. Un rallentamento temporaneo e una riduzione persistente della redditività avrebbero conseguenze diverse sul valore dei flussi futuri.

Foundry: il fatturato della divisione richiede attenzione

Intel Foundry registra ricavi per 6,7 miliardi, ma il prospetto include transazioni interne ed espone eliminazioni fra segmenti per 6,3 miliardi.

La distinzione è fondamentale: le attività produttive svolte per altre divisioni Intel vanno separate dalle vendite a clienti esterni. Per valutare lo sviluppo commerciale della fonderia servono evidenze su commesse di terzi, tempi di produzione e rendimento del capitale impiegato.

È il passaggio successivo rispetto alla nostra analisi precedente sui conti Intel, le fabbriche e il fabbisogno finanziario: dai programmi industriali alla loro traduzione economica.

Che cosa osservare nella seduta americana

La lettura favorevole richiede che la crescita dei server sostenga progressivamente la redditività, mentre il mercato dei PC si stabilizza. Quella più prudente considera un periodo prolungato in cui investimenti e debolezza di alcune attività limitano il beneficio della domanda legata all’IA. Sono scenari redazionali, senza probabilità assegnate.

Prima di interpretare qualsiasi movimento delle azioni è inoltre necessario distinguere prezzo della seduta ordinaria, scambi fuori orario e momento del rilevamento. Questo approfondimento riguarda i risultati e le prospettive industriali, senza utilizzare quotazioni fuori orario prive di un riferimento temporale univoco.

Per Intel la domanda centrale resta concreta: quanto della crescita dei data center diventerà utile sostenibile per azione? La risposta richiede di seguire insieme consegne, margini e risorse assorbite dalla produzione.

Articolo informativo, non consulenza finanziaria personalizzata. Le previsioni aziendali e gli scenari possono cambiare; l’investimento azionario comporta il rischio di perdite.