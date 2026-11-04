Azioni Uber, margine rettificato al 3,9% delle prenotazioni: quanto della crescita diventa profitto e quali rischi restano per gli azionisti oggi

Le azioni Uber hanno nuovi numeri con cui misurare la crescita della piattaforma: nel terzo trimestre 2026 le prenotazioni lorde aumentano del 20% e il margine operativo rettificato raggiunge il 3,9% del loro valore, livello che la società indica come record. Il miglioramento dimostra una maggiore capacità di trasformare l’attività in risultato operativo, mentre il rendiconto finanziario chiarisce quanto denaro resta dopo gli investimenti e gli altri impieghi.

Nei risultati ufficiali pubblicati il 4 novembre e depositati alla SEC, Uber riporta prenotazioni per 59,819 miliardi di dollari e ricavi per 14,766 miliardi. L’utile operativo contabile cresce del 30% a 1,447 miliardi; quello rettificato aumenta del 38% a 2,304 miliardi. Sono misure differenti, che permettono di leggere sia il progresso dell’attività sia il peso delle esclusioni.

Il 3,9% è calcolato sulle prenotazioni, non sui ricavi

Le prenotazioni lorde comprendono il valore delle transazioni sulla piattaforma, incluse somme destinate a conducenti e commercianti. Il margine del 3,9% esprime quindi circa 3,9 dollari di risultato operativo rettificato ogni 100 dollari di prenotazioni. Un anno prima il rapporto indicato era del 3,4%: il miglioramento è di mezzo punto percentuale.

Usando invece l’utile operativo contabile, il rapporto con le prenotazioni è circa il 2,4%, secondo il calcolo redazionale. Dividendo lo stesso utile per i ricavi consolidati, si ottiene circa il 9,8%. Questi valori possono coesistere perché cambiano il numeratore o il denominatore: confrontarli senza precisare la base renderebbe il margine ambiguo.

La riconciliazione aziendale mostra 857 milioni di dollari di rettifiche fra utile operativo contabile e rettificato. Fra le principali figurano 484 milioni per contenziosi, imposte diverse da quelle sul reddito e riserve o accordi regolamentari, insieme a 186 milioni per ristrutturazioni e oneri collegati. Le esclusioni aiutano a isolare la misura gestionale, ma restano economicamente rilevanti per l’azionista.

Più utenti e più corse: come cresce la domanda

Gli utenti attivi mensili medi raggiungono 215 milioni, in aumento del 14%, mentre corse e consegne completate salgono del 16% a 4,061 miliardi. La frequenza mensile per utente cresce del 2%. La piattaforma amplia quindi soprattutto il numero dei clienti, accompagnandolo con un utilizzo più intenso.

Le prenotazioni della mobilità aumentano del 18% ai cambi correnti, a 29,512 miliardi di dollari; quelle delle consegne crescono del 22%, a 28,539 miliardi. Il contributo operativo dei due segmenti sale rispettivamente a 2,362 e 1,057 miliardi. Questi risultati precedono costi centrali e altri elementi della riconciliazione, perciò la loro somma va distinta dall’utile consolidato.

I ricavi complessivi crescono del 10%, meno delle prenotazioni. Uber quantifica in otto punti percentuali l’effetto negativo dei cambiamenti del modello di business sulla crescita del fatturato riportato. Il divario incorpora quindi anche modalità diverse di contabilizzazione: leggerlo interamente come una riduzione delle commissioni trattenute porterebbe a una conclusione non dimostrata.

La cassa libera sale del 14%, ma il rapporto con le prenotazioni scende

La cassa operativa trimestrale raggiunge 2,639 miliardi di dollari, contro 2,328 miliardi un anno prima. Sottraendo 104 milioni di investimenti in immobili e attrezzature, Uber ottiene un flusso di cassa libero di 2,535 miliardi, in aumento del 14% rispetto ai 2,230 miliardi del terzo trimestre 2025.

Il rapporto fra cassa libera e prenotazioni lorde passa tuttavia da circa il 4,48% al 4,24%, secondo la nostra elaborazione. La liquidità generata cresce, ma più lentamente del valore delle transazioni. Questo andamento convive con il miglioramento del margine operativo rettificato e mostra perché redditività e conversione in cassa richiedano verifiche separate.

I flussi risentono infatti anche della tempistica di incassi, pagamenti e accantonamenti. Un trimestre offre un’informazione utile, mentre il giudizio sulla sostenibilità richiede una sequenza di periodi comparabili. Nei primi nove mesi la cassa libera indicata da Uber raggiunge 7,613 miliardi, contro 6,955 miliardi del periodo omogeneo precedente.

Il nuovo bilancio consente così di aggiornare il quesito affrontato nella nostra anteprima su prenotazioni, consegne e impieghi della cassa: l’espansione continua a produrre risorse, ma il rendimento finanziario della crescita va misurato dopo aver chiarito quali spese sono comprese nell’indicatore.

Acquisizioni, compensi azionari e debito completano il quadro

Il flusso di cassa libero definito dalla società precede gli acquisti di aziende e partecipazioni. Nel trimestre il rendiconto riporta 902 milioni di dollari per acquisizioni, al netto della cassa acquisita, e 298 milioni per partecipazioni non quotate. Sono impieghi separati dai 104 milioni di investimenti materiali utilizzati nel calcolo della cassa libera.

La società ha inoltre riacquistato azioni per 750 milioni. Per valutare il beneficio dei riacquisti occorre osservare anche le nuove assegnazioni ai dipendenti: il rendiconto include 591 milioni di compensi azionari aggiunti al flusso operativo come componente non monetaria. La liquidità resta in azienda al momento della contabilizzazione, mentre il socio deve considerare l’effetto sul numero dei titoli.

A fine settembre il debito a lungo termine riportato in bilancio è pari a 15,664 miliardi di dollari, rispetto a 10,521 miliardi a fine 2025. Liquidità non vincolata, equivalenti e investimenti a breve ammontano complessivamente a circa 10,1 miliardi. Il rafforzamento della disponibilità finanziaria va quindi affiancato all’aumento degli obblighi, senza attribuire tutta la crescita della cassa alla sola attività operativa.

Perché l’utile netto scende mentre il risultato operativo cresce

L’utile netto attribuibile a Uber scende del 92% a 512 milioni di dollari. Il confronto risente soprattutto dell’anno precedente, quando il risultato includeva un beneficio fiscale di 4,9 miliardi e un guadagno netto di circa 1,5 miliardi, prima delle imposte, dalla rivalutazione delle partecipazioni. Nel trimestre corrente le rivalutazioni producono invece una perdita netta ante imposte di 476 milioni.

Il calo dell’utile netto va dunque distinto dall’andamento delle corse e delle consegne. Anche sottrarre direttamente valori ante imposte da un risultato netto produrrebbe una misura poco corretta. Il conto operativo, le riconciliazioni e il rendiconto della liquidità permettono una lettura più ordinata delle diverse componenti.

Previsioni e guida autonoma: gli impegni ancora da verificare

Per il quarto trimestre Uber prevede prenotazioni fra 63,25 e 65,25 miliardi di dollari, corrispondenti a una crescita del 18–22% a cambi costanti, e un utile rettificato per azione fra 0,95 e 0,99 dollari. Sono indicazioni del management, soggette all’andamento della domanda e dei costi.

Sulla guida autonoma, l’amministratore delegato indica circa 700 veicoli completamente senza conducente attesi sulla piattaforma entro fine anno e oltre 2.000 nel 2027. Questi obiettivi descrivono la scala prevista del servizio, mentre la redditività richiederà informazioni su utilizzo dei veicoli, condizioni delle partnership e capitale necessario.

Per gli azionisti il punto decisivo sarà mantenere insieme crescita, margini e disciplina finanziaria. Un aumento del risultato operativo accompagnato da investimenti capaci di produrre ritorni rafforzerebbe il modello; costi di espansione più elevati o una conversione in cassa debole renderebbero invece più impegnativo sostenere le aspettative sul titolo.