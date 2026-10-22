Azioni Texas Instruments, ricavi +28%: quanto è sostenibile il salto della cassa?

Texas Instruments torna a crescere con forza, mentre la cassa disponibile dopo gli investimenti aumenta ancora più rapidamente. Per chi segue il titolo, il punto decisivo è capire quanta parte di questo miglioramento possa durare: la domanda di semiconduttori, il ritmo di costruzione delle fabbriche e gli incentivi pubblici agiscono su tempi differenti.

I risultati pubblicati il 21 ottobre indicano ricavi trimestrali di 6,055 miliardi di dollari, in aumento del 28% annuo, e un utile per azione di 2,62 dollari. Negli ultimi dodici mesi il flusso di cassa libero dichiarato raggiunge 8,422 miliardi, contro 2,415 miliardi un anno prima.

La ripresa industriale dà sostanza ai numeri

Nelle osservazioni preparate per la conference call, la direzione segnala vendite industriali in crescita di oltre il 40% annuo e ricavi dai data center quasi raddoppiati, con un aumento di circa il 95%. L’automotive cresce a un ritmo percentuale nella fascia centrale delle decine, mentre l’elettronica personale resta sostanzialmente stabile rispetto a un anno prima.

Questa composizione aiuta a leggere Texas Instruments come un indicatore della spesa produttiva e del contenuto elettronico dei sistemi. Un’impresa che compra componenti per alimentare e controllare una macchina industriale segue esigenze diverse da chi acquista elettronica di consumo. La presenza di più motori di domanda può rendere la crescita più robusta, purché gli ordini si traducano in utilizzo effettivo dei prodotti presso i clienti.

Il dato dei data center merita attenzione, ma per misurarne il peso sul gruppo servono anche i valori assoluti. Una variazione molto elevata su una base contenuta può contribuire meno di una crescita più moderata in un mercato molto più grande.

Il salto della cassa, scomposto in tre passaggi

La riconciliazione aziendale degli ultimi dodici mesi distingue 9,896 miliardi di cassa operativa, 2,578 miliardi di investimenti e 1,104 miliardi di finanziamenti diretti CHIPS. La misura di cassa libera utilizzata da TI somma questi ultimi alla differenza fra cassa operativa e investimenti. Inoltre, la cassa operativa comprende 469 milioni di benefici monetari da crediti d’imposta CHIPS.

Il calcolo redazionale del miglioramento annuo chiarisce le proporzioni: dei circa 6 miliardi aggiuntivi di cassa libera, circa 3 miliardi vengono dall’aumento della cassa operativa, 2,24 miliardi dalla riduzione degli investimenti e 769 milioni dall’incremento dei finanziamenti diretti. I benefici fiscali restano inclusi nella prima componente.

Il sostegno pubblico produce quindi un beneficio concreto, ma il miglioramento presenta anche una componente industriale importante. Allo stesso tempo, il contributo ottenuto spendendo meno in nuove fabbriche ha una natura diversa dalla cassa ricorrente generata dalle vendite: una volta assestato il livello degli investimenti, quel vantaggio smette di crescere automaticamente.

Dividendi e investimenti: come valutare la copertura

Le osservazioni della direzione ricordano l’aumento del dividendo trimestrale del 7%, a 1,52 dollari per azione, e circa 5,8 miliardi restituiti agli azionisti negli ultimi dodici mesi. La società segnala inoltre che la cassa libera comprende complessivamente circa 1,6 miliardi di incentivi CHIPS, considerando finanziamenti e crediti fiscali.

Per analizzare la remunerazione conviene dunque osservare la copertura su un intero ciclo produttivo. Una fabbrica richiede pagamenti iniziali importanti e può generare cassa per molti anni; confrontare il dividendo con il solo trimestre più favorevole rischia di sovrastimare lo spazio disponibile per ulteriori distribuzioni.

Il confronto più utile affianca cassa operativa, investimenti necessari a sostenere la capacità e incentivi effettivamente incassati, mantenendo separati i rimborsi temporanei dalle entrate che dipendono dai clienti.

Il prossimo trimestre mette alla prova le aspettative

Per il quarto trimestre la direzione prevede ricavi fra 5,8 e 6,3 miliardi e un utile per azione fra 2,45 e 2,79 dollari. Il punto medio dei ricavi, 6,05 miliardi, è vicino al livello appena raggiunto: è una previsione aziendale, soggetta all’evoluzione della domanda.

Nello scenario favorevole, il recupero industriale prosegue e le fabbriche sostengono maggiori volumi senza richiedere una nuova accelerazione della spesa. Nello scenario più prudente, ordini meno regolari e maggiori esigenze produttive riducono la cassa disponibile. Sono scenari di analisi, non obiettivi di prezzo.

Per le azioni Texas Instruments la verifica centrale riguarda la ripetibilità della cassa. I prossimi risultati dovranno mostrare quanto la domanda continui a sostenere la redditività e quale quota del beneficio attuale resti disponibile quando cambieranno investimenti e incassi pubblici.