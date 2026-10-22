Azioni Apple, cosa succede prima e dopo la presentazione dell’iPhone: vent’anni di dati

La presentazione dell’iPhone è un appuntamento centrale per Apple, ma il suo significato per gli azionisti cambia a seconda del momento osservato. Le settimane precedenti incorporano aspettative sul prodotto; durante l’evento arrivano informazioni su caratteristiche, prezzi e disponibilità; successivamente il mercato comincia a confrontare quelle aspettative con i primi segnali commerciali.

Per capire come si muovono le azioni intorno a questo appuntamento, abbiamo incrociato le date ufficiali delle presentazioni con la serie giornaliera Apple contenuta nell’archivio analizzato, dal gennaio 2007 al 21 ottobre 2026.

Il risultato più evidente riguarda l’asimmetria fra attesa e annuncio: nel campione completo, i rialzi sono frequenti prima della presentazione, mentre il giorno dell’evento prevalgono i ribassi. È una ricorrenza storica interessante, che richiede però una lettura più precisa del semplice invito a “comprare prima e vendere alla notizia”.

Prima verifica: la presentazione dell’iPhone non cade sempre a settembre

Allineare i grafici per mese e giorno avrebbe confrontato fasi diverse del ciclo di prodotto. Il primo iPhone fu presentato il 9 gennaio 2007; le generazioni del 2008, 2009 e 2010 arrivarono a giugno, mentre l’iPhone 4S fu annunciato il 4 ottobre 2011.

Dal 2012, settembre diventa il riferimento prevalente. Rimane un’eccezione importante: la presentazione dell’iPhone 12 avvenne il 13 ottobre 2020.

Abbiamo quindi spostato il punto di osservazione sul giorno effettivo della presentazione, indicato come giorno zero. Per ogni anno è stato selezionato l’evento principale della nuova generazione, escludendo gli aggiornamenti intermedi come SE ed “e”.

Le statistiche aggregate utilizzano 18 eventi, dal 2008 al 2025, per i quali il dataset contiene tutte le finestre considerate. Il 2007 resta separato perché mancano le 20 sedute precedenti; per il 2026 la finestra delle 60 sedute successive è ancora incompleta.

Prima dell’evento: rialzi in 15 casi su 18

Nelle 20 sedute che precedono la presentazione, Apple registra un rendimento medio del 3,11%, con una mediana del 3,62%. La mediana rappresenta il valore centrale del campione e riduce l’influenza degli episodi estremi.

Il titolo sale in 15 occasioni su 18, pari all’83,3% dei casi osservati. È il risultato più netto del confronto: in questo campione, il periodo precedente all’annuncio è stato spesso favorevole.

L’interpretazione possibile è che l’attesa del nuovo prodotto contribuisca a sostenere l’interesse per il titolo. Il calcolo, tuttavia, misura il movimento complessivo di Apple: comprende anche l’andamento del mercato, le altre notizie aziendali e il contesto economico.

La frequenza storica dell’83,3% descrive questi 18 episodi; per trasformarla in una stima affidabile sul futuro servirebbero ulteriori verifiche.

Elaborazione sui prezzi dell’archivio analizzato. Il rendimento precedente termina alla chiusura della vigilia; quelli successivi partono dalla chiusura del giorno dell’evento. Le finestre hanno durate diverse e quelle successive si sovrappongono. Tocca il grafico per aprirlo a piena risoluzione.

Il giorno della presentazione prevale la debolezza

Il giorno dell’evento Apple chiude in ribasso in 13 casi su 18, con una variazione media del −0,78% e una mediana del −0,76%.

Il contrasto con le settimane precedenti è compatibile con il meccanismo spesso chiamato sell the news: dopo aver anticipato aspettative favorevoli, una parte del mercato realizza i guadagni quando arriva l’annuncio.

Si tratta di un’interpretazione, non di una causa dimostrata dai prezzi. Una chiusura negativa può riflettere anche aspettative deluse, movimenti dell’intero listino o informazioni diffuse nello stesso giorno.

Inoltre, i dati giornalieri comprendono l’intera seduta, incluse le ore precedenti alla presentazione. Per isolare la reazione durante il keynote servirebbero prezzi infragiornalieri e gli orari degli annunci.

La seduta successiva offre un quadro più equilibrato: nove rialzi e nove ribassi, con una variazione media dello 0,07%. La debolezza del giorno della presentazione, dunque, lascia spazio a sviluppi differenti già il giorno seguente.

Dopo una settimana e un mese, la direzione resta incerta

A cinque sedute dalla chiusura dell’evento, il rendimento medio è dello 0,18%, con nove risultati positivi su diciotto. A venti sedute, la media scende al −0,47% e i casi positivi diventano otto.

Finestra osservata Rendimento medio Mediana Casi positivi 20 sedute precedenti +3,11% +3,62% 15 su 18 Giorno della presentazione −0,78% −0,76% 5 su 18 Seduta successiva +0,07% −0,14% 9 su 18 5 sedute successive +0,18% +0,46% 9 su 18 20 sedute successive −0,47% −1,03% 8 su 18 60 sedute successive +5,24% +8,90% 13 su 18 Campione 2008–2025. Rendimenti dei prezzi in dollari, dividendi esclusi. Le finestre successive partono dalla chiusura della presentazione, escludendo il rendimento del giorno dell’evento.

Questi risultati suggeriscono che l’annuncio, da solo, offre poche indicazioni sulla direzione del mese seguente. Dopo la presentazione contano le informazioni che arrivano progressivamente: disponibilità dei dispositivi, indicazioni sulla domanda e risultati economici, insieme al quadro generale dei mercati.

A tre mesi tornano i rialzi, ma la dispersione è ampia

A 60 sedute dalla presentazione, circa tre mesi di Borsa, il rendimento medio sale al 5,24%, con una mediana dell’8,90%. I risultati positivi sono tredici su diciotto.

La differenza fra media e mediana riflette il peso di alcuni episodi molto negativi. Nel 2018, il rendimento a 60 sedute è del −23,78%; nel 2012 raggiunge il −20,90%. Sul versante opposto, il 2019 registra +20,78% e il 2025 +21,25%.

La distanza fra gli estremi supera quindi i 45 punti percentuali. Una media positiva convive con rischi rilevanti per chi avesse acquistato alla chiusura dell’evento.

Su una finestra così lunga aumenta anche il numero di fattori capaci di influenzare il titolo. Il rialzo medio a tre mesi descrive ciò che è avvenuto dopo le presentazioni, senza dimostrare quanto sia attribuibile al nuovo iPhone.

I singoli anni spiegano più della media

Il 2013 mostra una sequenza particolarmente marcata: Apple guadagna l’11,38% nelle 20 sedute precedenti, perde il 2,28% durante la giornata della presentazione e un ulteriore 5,44% nella seduta seguente. A cinque sedute dalla chiusura dell’evento, il saldo è del −7,95%; a sessanta sedute diventa positivo del 14,22%.

Nel 2019, invece, al rialzo precedente del 6,56% seguono un aumento dell’1,18% il giorno dell’evento e un ulteriore 3,18% nella seduta successiva.

Il 2018 evidenzia il rischio della finestra più lunga: dopo un progresso del 7,17% prima della presentazione, il titolo registra un rendimento del −23,78% nelle sessanta sedute successive.

Questi casi chiariscono perché la ricorrenza aggregata vada affiancata alla distribuzione dei risultati: percorsi inizialmente simili possono avere conclusioni molto diverse.

Il colore evidenzia segno e intensità dei rendimenti. Il 2007 e il 2026 sono mostrati separatamente e restano esclusi dalle statistiche del campione completo. Tocca il grafico per aprirlo a piena risoluzione.

Il 2026: reazione iniziale contenuta, poi recupero

Per il 2026 il riferimento verificato è il 9 settembre, data del comunicato Apple sulla nuova generazione iPhone 18 Pro.

Nel dataset analizzato, Apple guadagna il 2,58% nelle 20 sedute precedenti e perde lo 0,28% il giorno della presentazione. La seduta successiva registra un aumento del 3,56%; rispetto alla chiusura dell’evento, il rendimento raggiunge il 5,41% dopo cinque sedute e il 6,76% dopo venti.

Il percorso del primo mese risulta quindi più favorevole rispetto alla media storica del campione completo. La finestra delle sessanta sedute rimane aperta: l’archivio termina il 21 ottobre e sarebbe prematuro attribuirle un risultato.

Che cosa può ricavare l’investitore da questa analisi

La ricorrenza più chiara è la combinazione fra frequente forza prima della presentazione e frequente debolezza durante la giornata dell’annuncio. Dopo l’evento, il quadro si fa meno uniforme e dipende maggiormente dall’orizzonte osservato.

Per valutare se esista un vantaggio operativo servirebbe un confronto con un indice di mercato, insieme a periodi ordinari della stessa durata. Questa analisi utilizza soltanto Apple: un rendimento positivo potrebbe coincidere con un rialzo generale, mentre una flessione potrebbe accompagnare una discesa dell’intero settore.

Andrebbero inoltre considerati costi, dividendi, rischio assunto e risultati su dati diversi da quelli impiegati per individuare la ricorrenza.

Il contributo dei grafici è quindi concreto: aiutano a distinguere l’attesa del prodotto dalla reazione all’annuncio e dalla successiva verifica commerciale. Per giudicare le prospettive delle azioni Apple, il passo decisivo resta collegare queste fasi alle aspettative già incorporate nel prezzo, alla crescita degli utili e alla capacità di generare cassa.

Metodo di calcolo

Le date sono state controllate nei comunicati ufficiali Apple, selezionando un evento principale per ciascun anno. La serie dei prezzi è quella del CSV utilizzato per l’analisi, indicata nell’archivio come proveniente da Yahoo Finance: prezzi di chiusura rettificati per split, in dollari e con dividendi esclusi.

Il rendimento delle 20 sedute precedenti è calcolato dalla chiusura di 21 sedute prima a quella della vigilia. La variazione dell’evento confronta la chiusura del giorno zero con quella precedente; i risultati successivi confrontano la chiusura dell’evento con quelle a una, cinque, venti e sessanta sedute.

I calcoli sono descrittivi, senza aggiustamento per il mercato né test di significatività statistica. Le date ufficiali sono state verificate; le chiusure usate per le finestre del 2026 sono state riscontrate nella serie storica ChartExchange. Questo controllo puntuale non costituisce una validazione indipendente dell’intero archivio storico.

Disclaimer

Questo articolo ha finalità informative e di analisi e non costituisce una raccomandazione personalizzata né un invito ad acquistare o vendere strumenti finanziari. I rendimenti passati e le ricorrenze osservate intorno alle presentazioni iPhone non garantiscono risultati futuri né dimostrano un rapporto causale tra gli eventi e le variazioni del titolo. I calcoli utilizzano il dataset descritto nella metodologia ed escludono dividendi, costi, imposte ed effetti del cambio per un investitore in euro. Investire in azioni comporta il rischio di perdita del capitale; ogni decisione richiede una valutazione dei propri obiettivi, dell’orizzonte temporale e della tolleranza al rischio.