Azioni McDonald’s, utile per azione al +10% ma clienti USA in calo: cosa raccontano i nuovi conti su prezzi, consumi e sostenibilità dei margini

Per le azioni McDonald’s, i conti del terzo trimestre 2026 mettono insieme due segnali che meritano una lettura separata: l’utile per azione sale del 10%, mentre negli Stati Uniti diminuisce il numero delle transazioni nei ristoranti comparabili. Il gruppo riesce quindi a migliorare la redditività anche con una domanda americana fragile, ma la durata di questo equilibrio dipende da come torneranno a crescere le visite.

Il comunicato ufficiale del 4 novembre, relativo al trimestre chiuso il 30 settembre, indica ricavi consolidati per 7,157 miliardi di dollari, in aumento dell’1%, e un utile operativo di 3,595 miliardi, in crescita del 7%. La distanza fra queste due velocità è il punto da approfondire per capire la qualità del risultato.

Negli USA lo scontrino sostiene le vendite, ma le visite restano deboli

Le vendite comparabili globali aumentano dell’1,5%. Negli Stati Uniti arretrano dello 0,2%, mentre i mercati internazionali gestiti direttamente dal gruppo registrano un +1,4% e quelli affidati a licenziatari un +4,2%. Sono confronti con lo stesso trimestre dell’anno precedente, riferiti ai ristoranti aperti da almeno tredici mesi.

Per il mercato americano McDonald’s precisa che la diminuzione delle transazioni è stata quasi compensata dalla crescita dello scontrino medio. Il comunicato lascia aperta la dimensione esatta del calo delle visite. Inoltre, lo scontrino riflette sia prezzi sia composizione degli acquisti: attribuirne tutto l’aumento ai rincari del menu darebbe una lettura troppo semplice.

Per l’investitore la distinzione conta perché un euro di vendite generato da clienti più numerosi può raccontare una dinamica diversa rispetto a un euro ottenuto attraverso una maggiore spesa per ordine. Le promozioni possono favorire il ritorno nei locali, ma il risultato economico dipende anche da quanto ciascuna visita lascia al ristoratore dopo i costi.

Perché 38 miliardi di vendite della rete diventano 7,157 miliardi di ricavi

Le vendite dell’intero sistema superano i 38 miliardi di dollari e crescono del 4%. Questa misura comprende anche gli incassi dei ristoranti in franchising, che appartengono a imprenditori indipendenti. Il bilancio della società quotata registra invece le vendite dei locali propri e i ricavi collegati ai contratti con gli affiliati.

Circa il 95% dei ristoranti della rete è gestito da operatori indipendenti. Il modello permette al gruppo di partecipare all’espansione commerciale senza sostenere direttamente tutti i costi quotidiani di ciascun punto vendita. La solidità finanziaria degli affiliati rimane però essenziale: sono loro a pagare personale, ingredienti e molte spese necessarie a mantenere il servizio.

Nel trimestre i ricavi da franchising salgono del 3% a 4,487 miliardi di dollari, mentre le vendite dei ristoranti gestiti dalla società scendono del 3% a 2,480 miliardi. Anche questa diversa composizione aiuta a comprendere perché fatturato consolidato, vendite della rete e utili possano muoversi a ritmi differenti.

Il margine supera il 50%: quanto dipende dalle altre componenti operative

Dividendo l’utile operativo per i ricavi, il margine consolidato del trimestre risulta pari a circa il 50,2%, rispetto al 47,4% di un anno prima. È un’elaborazione redazionale sui dati pubblicati, relativa a un singolo trimestre e al perimetro del gruppo: descrive una realtà diversa dal margine del singolo ristorante.

La società attribuisce il miglioramento anche agli altri proventi operativi e ai margini del franchising sostenuti dalle vendite. La voce netta degli altri proventi operativi passa da 37 a 139 milioni di dollari. L’aumento di 102 milioni equivale, in termini aritmetici, a circa il 43% dell’incremento complessivo dell’utile operativo indicato nel prospetto.

Questo confronto serve a individuare una componente rilevante da seguire nei periodi successivi. Da solo, il dato aggregato offre poche informazioni sulla sua ripetibilità. Per valutare la redditività strutturale occorre distinguere il contributo ordinario dei ristoranti dagli effetti di altre operazioni e verificare come evolvono entrambi.

Il nuovo risultato aggiunge così un riscontro concreto al precedente approfondimento sul piano NEXT e sul finanziamento degli investimenti degli affiliati. Un margine trimestrale elevato va letto insieme agli impegni futuri e alla capacità di sostenere i gestori durante la trasformazione.

Utile per azione, rettifiche e dividendo misurano tre aspetti diversi

L’utile netto raggiunge 2,486 miliardi di dollari, in aumento del 9%, mentre l’utile diluito per azione passa da 3,18 a 3,51 dollari. La crescita per azione beneficia anche della diminuzione del numero medio di azioni diluite, da 715,9 a 708,3 milioni: una base azionaria più contenuta distribuisce il risultato su un numero inferiore di titoli.

Escludendo le rettifiche indicate dal gruppo, l’utile per azione è di 3,57 dollari, contro 3,22 dell’anno precedente, pari a un aumento dell’11%. Il confronto corretto resta fra grandezze omogenee, perché mettere a confronto il valore rettificato corrente con quello contabile precedente amplificherebbe artificialmente la crescita.

McDonald’s ha inoltre dichiarato un aumento del 4% del dividendo trimestrale, a 1,93 dollari per azione. La remunerazione del socio e il risultato contabile vanno affiancati alla cassa disponibile dopo gli investimenti: l’utile rappresenta un punto di partenza, mentre la distribuzione richiede risorse finanziarie effettive.

Che cosa può rendere più solida la crescita

Nello scenario favorevole, il miglioramento delle visite permette alle iniziative sul valore del menu di tradursi in vendite più robuste, mantenendo sostenibili i margini degli affiliati. Una domanda più equilibrata fra prezzi e frequenza di acquisto renderebbe più convincente la crescita degli utili.

Lo scenario più prudente vede invece le promozioni sostenere il fatturato a fronte di una pressione persistente sui costi dei ristoranti. In quel caso il gruppo potrebbe continuare a difendere la redditività consolidata, ma la verifica decisiva riguarderebbe la capacità degli operatori locali di finanziare investimenti e qualità del servizio.

I risultati pubblicati dimostrano un miglioramento degli utili; la domanda americana indica il punto ancora da consolidare. Per chi segue il titolo, osservare insieme transazioni, scontrino e composizione del risultato operativo offre una lettura più utile del solo incremento dell’utile per azione.