Azioni Amgen, ricavi al +8% ma cassa libera in calo: quanto pesano i nuovi farmaci, la ricerca e il debito sui soldi destinati agli azionisti

Per le azioni Amgen, i conti appena diffusi confermano una crescita commerciale sostenuta, accompagnata da una conversione in liquidità che cambia molto secondo il periodo osservato. I ricavi del terzo trimestre aumentano dell’8% a 10,365 miliardi di dollari, mentre la cassa libera scende da 4,248 a 3,654 miliardi. Nei primi nove mesi, però, lo stesso flusso cresce del 20,7%: leggere insieme questi numeri aiuta a capire quanto il gruppo possa destinare a ricerca, debito e azionisti.

Il comunicato ufficiale del 3 novembre, relativo al trimestre concluso il 30 settembre, offre risposte alle domande poste nella nostra analisi precedente ai risultati Amgen. Il punto centrale è la sostituzione dei ricavi persi dai farmaci maturi con quelli dei prodotti in espansione, mentre il bilancio continua a sostenere una spesa di ricerca elevata.

La crescita dei farmaci va misurata anche in dollari

Le vendite di prodotti raggiungono 9,883 miliardi, in aumento dell’8%, trainate dai volumi secondo la società. Diciassette prodotti crescono almeno a doppia cifra. La diffusione della crescita è un elemento favorevole, perché distribuisce su più medicinali il compito di finanziare lo sviluppo del gruppo.

Repatha genera 1,085 miliardi di ricavi, in crescita del 37%; Evenity arriva a 751 milioni, con un aumento del 39%. Uplizna sale a 451 milioni, quasi triplicando rispetto ai 155 milioni di un anno prima, mentre Imdelltra e Imdylltra raggiungono insieme 406 milioni, contro 178 milioni. Per questi prodotti Amgen indica i volumi come motore principale o determinante.

Sul versante opposto, Prolia scende del 45% a 632 milioni e Xgeva del 47% a 288 milioni, dopo l’arrivo di più biosimilari a livello globale. La pressione coinvolge quantità e prezzi, con composizioni diverse fra i due prodotti. La concorrenza sta quindi incidendo sui ricavi correnti, oltre a rappresentare un rischio prospettico.

Il confronto in valori assoluti rende più leggibile il passaggio. Repatha, Evenity, Uplizna e Imdelltra/Imdylltra aggiungono complessivamente 1,025 miliardi rispetto al terzo trimestre 2025; Prolia e Xgeva perdono insieme 758 milioni. Il saldo di questo sottoinsieme è positivo per 267 milioni. È un’elaborazione redazionale delle tabelle societarie: descrive sei linee di prodotto e lascia fuori il resto del portafoglio, i costi e le diverse quote di profitto spettanti ai partner.

Perché un aumento delle vendite può avere qualità diverse

Il dato aggregato richiede una lettura dei singoli fattori. Enbrel cresce del 5% a 611 milioni, ma il comunicato attribuisce il risultato a variazioni favorevoli delle deduzioni stimate sulle vendite e a maggiori scorte, che compensano prezzi netti e volumi inferiori. Nel caso di Krystexxa, invece, la crescita del 31% a 419 milioni è sostenuta soprattutto dal prezzo netto.

Queste differenze contano quando si valutano i ricavi futuri. Un incremento delle quantità può segnalare una diffusione commerciale più ampia; una variazione delle stime sugli sconti o degli inventari può spostare il risultato fra trimestri. Anche la crescita dei volumi va poi confrontata con il prezzo effettivamente incassato e con la redditività del prodotto.

Per l’azionista, il controllo più utile sarà verificare se i medicinali in espansione continueranno a compensare l’erosione dei prodotti maturi senza richiedere un aumento proporzionalmente maggiore dei costi commerciali e produttivi.

Il margine contabile migliora molto più di quello rettificato

L’utile operativo contabile sale da 2,526 a 3,710 miliardi di dollari. Il margine indicato da Amgen raggiunge il 37,5%, in aumento di 9,9 punti percentuali. La società calcola questo indicatore sulle vendite di prodotti, anziché sui ricavi complessivi: mantenere lo stesso denominatore è essenziale per confrontare i valori.

Su base rettificata, l’utile operativo passa da 4,305 a 4,676 miliardi e il margine cresce soltanto di 0,2 punti, al 47,3%. Il miglioramento contabile beneficia anche della riduzione di componenti legate alle acquisizioni e di svalutazioni inferiori. Le riconciliazioni mostrano rettifiche ai costi operativi per 966 milioni, contro 1,779 miliardi un anno prima.

La misura rettificata evidenzia quindi un progresso operativo più contenuto rispetto al salto del dato contabile. Il costo del venduto rettificato assorbe il 19,3% delle vendite di prodotti, contro il 18,2%, anche per maggiori quote di profitto riconosciute ai partner e cambiamenti nel mix commerciale.

L’utile diluito per azione è pari a 7,08 dollari, in crescita del 19%, mentre quello rettificato raggiunge 6,45 dollari, più 14%. In questo trimestre la misura contabile supera quella rettificata anche perché quest’ultima esclude guadagni sugli investimenti azionari. La parola “rettificato” indica un diverso perimetro di calcolo, non necessariamente un risultato più alto.

Cassa libera: il trimestre arretra, i nove mesi migliorano

Nel trimestre il flusso operativo è di 4,241 miliardi. Sottraendo 587 milioni di investimenti si ottiene una cassa libera di 3,654 miliardi, contro 4,248 miliardi dell’anno precedente: una flessione di circa il 14%, calcolata sui valori non arrotondati delle tabelle.

Amgen collega il confronto alle variazioni del capitale circolante e al beneficio che il trimestre 2025 aveva ricevuto dai tempi di rimborsi e incassi. La performance corrente del business compensa in parte questo effetto. Anche gli investimenti aumentano, dai 436 milioni di un anno prima.

Allargando l’orizzonte ai nove mesi, la cassa libera passa invece da 7,139 a 8,620 miliardi, con un progresso del 20,7%. Il dato trimestrale segnala un assorbimento maggiore di risorse rispetto al confronto annuale; quello cumulato mostra una capacità di generazione superiore. Per giudicare la tendenza servono entrambi, insieme alla composizione del capitale circolante.

Dividendi e debito competono per le stesse risorse

Nel trimestre Amgen paga circa 1,4 miliardi di dividendi. La cassa libera di circa 3,7 miliardi copre quindi la distribuzione nel periodo osservato, prima delle altre esigenze finanziarie. Il dividendo pagato a settembre è stato di 2,52 dollari per azione, superiore del 6% a quello del corrispondente periodo 2025. Durante il trimestre la società non ha effettuato riacquisti nell’ambito del proprio programma.

A fine settembre il debito riportato ammonta a 54,007 miliardi e la liquidità a 13,190 miliardi. Sottraendo la seconda dal primo si ottiene un saldo di circa 40,8 miliardi, rispetto a 45,5 miliardi a dicembre 2025. È un calcolo redazionale semplificato, non un indicatore di leva contrattuale: aiuta a leggere il miglioramento finanziario, pur lasciando un’esposizione consistente.

La sostenibilità dei ritorni agli azionisti dipende quindi dalla capacità di ripetere la generazione di cassa mentre si finanziano ricerca, impianti e scadenze. Una copertura favorevole in un trimestre è un dato utile, mentre le distribuzioni future restano soggette all’andamento del business e alle decisioni del consiglio.

La ricerca finanzia opportunità che devono ancora diventare ricavi

La spesa contabile di ricerca e sviluppo cresce dell’11% a 2,111 miliardi nel trimestre. Il gruppo segnala maggiori risorse destinate alla ricerca e ai programmi iniziali, comprese attività di sviluppo del business. Parallelamente proseguono gli studi di fase 3 del programma MariTide, fra cui MARITIME-1 e MARITIME-2.

Questi programmi rappresentano opportunità future, con esiti clinici, autorizzazioni e tempi commerciali ancora da verificare. Nel valutare il titolo è utile separarli dai ricavi già prodotti dai medicinali commercializzati: una sperimentazione in corso sostiene un’aspettativa, mentre una vendita registrata entra nel conto economico.

Per il 2026 Amgen prevede ricavi fra 38,9 e 39,7 miliardi di dollari, utile per azione rettificato fra 22,90 e 23,70 dollari e investimenti per circa 2,6 miliardi. Sono indicazioni del management, non risultati acquisiti.

Il quadro favorevole per gli azionisti sarebbe una crescita diffusa dei prodotti accompagnata da margini stabili e da cassa sufficiente a ridurre ulteriormente il debito. Il rischio è che l’erosione dei farmaci maturi e il costo della nuova crescita assorbano una quota più ampia dei benefici commerciali. I risultati appena pubblicati mostrano che il ricambio del portafoglio sta sostenendo i ricavi; il prossimo controllo riguarda quanto di questa crescita resterà disponibile dopo tutte le esigenze del gruppo.