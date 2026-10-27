USD/CAD verso 1,4050: il dollaro canadese arretra prima della decisione BoC

Il cambio USD/CAD risale verso 1,4050 nel pomeriggio del 27 ottobre e porta il dollaro canadese vicino al punto più debole della seduta contro quello americano. La quotazione indicativa consultata intorno alle 17:52 italiane è 1,4047, in aumento dello 0,25%, a fronte di un massimo intraday di 1,4048 e di un minimo di 1,4009. Quando questa coppia sale, occorrono più dollari canadesi per acquistare un dollaro USA.

La rilevazione dei cambi segnala quindi una pressione concreta sul CAD alla vigilia della Bank of Canada. È il nuovo elemento rispetto alla nostra analisi del doppio appuntamento BoC e Fed: il mercato arriva alla decisione vicino al limite superiore del range odierno, dopo avere attraversato l’area di 1,40.

Un movimento piccolo in percentuale, significativo nel contesto

Fra minimo e massimo rilevati ci sono 39 pip. La distanza fra 1,4047 e 1,4000 è di 47 pip, circa lo 0,33%. Questi calcoli redazionali descrivono il prezzo osservato, senza attribuire a una cifra tonda il valore di una barriera certa. La vicinanza al massimo segnala dove si trova il cambio nella seduta, mentre la risposta ai comunicati dirà se quella direzione può proseguire.

Per chi legge il mercato è utile distinguere un rafforzamento generalizzato del dollaro americano da una revisione delle prospettive canadesi. La stessa variazione di USD/CAD può derivare da combinazioni diverse dei due fattori. Osservare anche le altre valute e il differenziale dei rendimenti a breve aiuta a interpretare il movimento, pur senza fornire una spiegazione causale completa.

Domani arrivano insieme decisione e previsioni

La Bank of Canada conferma l’annuncio del 28 ottobre, con pubblicazione del Monetary Policy Report alle 09:45 Eastern Time, cioè alle 14:45 italiane. Il mercato riceverà quindi sia il livello del tasso sia una nuova lettura di crescita, inflazione e rischi.

La differenza è importante. Una decisione conforme alle attese può essere accompagnata da proiezioni che cambiano il percorso monetario atteso nei mesi successivi. Per il cambio, il contenuto del rapporto può quindi contare quanto il numero del tasso comunicato nel titolo.

Il punto di partenza della banca centrale

Nella precedente decisione del 2 settembre, la BoC aveva mantenuto il tasso al 2,25%. Il comunicato descriveva una ripresa più diffusa, accompagnata da rischi commerciali e da maggiori pressioni inflazionistiche legate all’energia. Richiamava inoltre il rischio che rincari persistenti si trasferissero ad altri beni e servizi.

Il passaggio utile domani sarà confrontare questa diagnosi con la nuova: quanto cambia la valutazione della domanda interna, quanto della pressione sui prezzi viene considerato persistente e quale peso assumono i rischi sul commercio. Sono domande verificabili nel documento, diverse dal tentativo di dedurre l’intera decisione dall’andamento del petrolio.

Petrolio e cambio: due canali da tenere separati

Un rincaro dell’energia può aumentare il valore delle esportazioni di un produttore come il Canada, ma può anche comprimere la spesa delle famiglie e alimentare costi. La conseguenza per il CAD dipende dal saldo fra questi effetti, dalle prospettive dei tassi e dalla domanda internazionale di dollari. La relazione con il greggio va quindi letta nel contesto della giornata.

Uno scenario favorevole al CAD richiederebbe un messaggio canadese relativamente più restrittivo di quanto atteso, capace di migliorare il confronto con gli Stati Uniti. Un messaggio più preoccupato per la crescita potrebbe invece lasciare spazio alla pressione sul cambio. Nel mezzo resta la possibilità di un movimento iniziale che si riassorbe durante la lettura delle proiezioni.

La verifica decisiva sarà la coerenza fra prezzo e nuova informazione: un superamento dei massimi odierni accompagnato da rendimenti relativi sfavorevoli al Canada avrebbe una lettura diversa da un semplice picco di volatilità. Il riferimento resta un’analisi condizionata, da aggiornare dopo la decisione e dopo le indicazioni americane.

Analisi informativa, non consulenza finanziaria personalizzata. Le quotazioni sono indicative e gli scenari descritti restano soggetti a cambiamenti.