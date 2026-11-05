Petrolio e diesel, scorte USA di distillati sotto la media del 13%: perché il calo delle riserve può pesare sui prezzi anche quando il greggio arretra

Le scorte americane di distillati sono il 13% sotto la media degli ultimi cinque anni. È il segnale più rilevante per chi segue diesel e costi dei trasporti nel rapporto EIA pubblicato il 4 novembre, riferito alla settimana terminata il 30 ottobre. La riduzione settimanale è di 3,6 milioni di barili, mentre il greggio commerciale perde circa 0,9 milioni.

Il Weekly Petroleum Status Report colloca il greggio a 409,8 milioni di barili, il 4% sotto la media quinquennale. La benzina perde 0,2 milioni e presenta uno scarto dalla media del 2%. Il confronto mette in evidenza una disponibilità relativa più contenuta nei distillati, categoria che comprende gasolio e combustibili per riscaldamento.

Il 13% misura le scorte, non il prossimo rincaro

La percentuale del titolo confronta il livello delle riserve con un riferimento storico stagionale. Va tenuta distinta dalla variazione di una settimana e dall’andamento dei prezzi. Una disponibilità inferiore del 13% alla media non permette di prevedere un aumento del diesel della stessa misura.

Le scorte funzionano come un cuscinetto fra arrivi e consegne. Se quel cuscinetto è sottile, un’interruzione delle forniture può richiedere una risposta più rapida degli operatori. Il prezzo dipende però anche da quanto prodotto è in viaggio, dalla capacità di aumentare le lavorazioni e dalla domanda attesa. Per trasformare un segnale di tensione in una previsione servono queste informazioni aggiuntive.

Raffinerie attive, ma conta quali prodotti consegnano

Le raffinerie USA lavorano 16,7 milioni di barili al giorno, con utilizzo della capacità al 94,5%. La produzione di distillati scende a 5,2 milioni di barili giornalieri. Sulle quattro settimane, i prodotti distillati forniti al mercato crescono dell’8,7% rispetto a un anno prima.

Quest’ultimo indicatore rappresenta la domanda apparente ricavata dal bilancio petrolifero, non una rilevazione di ogni acquisto finale. La media di quattro settimane attenua le oscillazioni, ma richiede comunque conferme. Lavorare più greggio, inoltre, produce un insieme di carburanti: il risultato per il gasolio dipende dalla configurazione degli impianti e dal tipo di materia prima.

Il nuovo quadro aggiorna la nostra analisi del precedente rapporto su benzina e distillati, che riguardava un’altra settimana. Usare periodi omogenei è essenziale: una variazione settimanale, uno scarto annuale e un confronto con la media quinquennale rispondono a domande diverse.

Perché il gasolio può resistere al calo del greggio

La guida EIA ai fattori che determinano il prezzo del diesel distingue materia prima, raffinazione, distribuzione e imposte. Segnala anche il legame con la domanda internazionale e con il riscaldamento. Quando le disponibilità di prodotto finito si riducono, gli acquirenti possono competere per assicurarsi le consegne.

Per l’investitore conta quindi lo scarto fra valore del carburante e costo del greggio, spesso chiamato margine di raffinazione. È un indicatore industriale diverso dall’utile netto del raffinatore: quest’ultimo deve sostenere energia, personale, manutenzione, trasporto e altri oneri. Un margine teorico più ampio può aiutare, senza garantire un identico miglioramento della cassa aziendale.

La discesa del petrolio WTI può così convivere con una maggiore tenuta dei prodotti raffinati. Qui descriviamo un possibile meccanismo di mercato, senza attribuire al rapporto EIA una previsione sul prezzo della prossima seduta.

Che cosa significa per chi compra carburante in Italia

Il dato americano è utile per leggere l’equilibrio internazionale, mentre il prezzo italiano richiede anche il confronto con le quotazioni dei prodotti europei e con il cambio euro/dollaro. Le diverse condizioni logistiche e fiscali impediscono di trasferire direttamente una variazione delle scorte USA sul costo del pieno.

Un esempio puramente aritmetico chiarisce la sensibilità della spesa: su 50 litri, una differenza di 5 centesimi al litro vale 2,50 euro; per un’impresa che acquista 10.000 litri, vale 500 euro. Sono calcoli illustrativi, non rincari previsti. Mostrano perché anche piccoli movimenti del prodotto finito meritano attenzione quando i volumi sono elevati.

I segnali da seguire nei prossimi rapporti

Uno scenario di maggiore tensione vedrebbe nuovi prelievi di distillati, domanda sostenuta e difficoltà a ricostituire le riserve. Uno scenario più favorevole agli acquirenti combinerebbe recupero delle scorte, disponibilità di importazioni e rallentamento delle consegne. Entrambi dipendono dall’evoluzione del bilancio fisico.

Per valutare il rischio sui costi del carburante conviene dunque affiancare al greggio il prodotto raffinato, la stagionalità e il cambio. Il rapporto del 4 novembre offre un motivo concreto per farlo: il punto più delicato emerge nei distillati, anziché nella sola quantità di petrolio immagazzinata.