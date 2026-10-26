Fiducia in Italia, manifattura e servizi divergono: il test Istat del 29 ottobre

Giovedì 29 ottobre l’indagine Istat sulla fiducia aiuterà a capire se il miglioramento della manifattura italiana si sta estendendo ad altri comparti. Il punto di partenza è un’economia che a settembre ha espresso segnali diversi tra industria, servizi e costruzioni. Per gli investitori, il valore dell’aggiornamento sarà soprattutto nelle componenti: ordini, aspettative e giudizi sull’attività raccontano più del solo indice complessivo.

Il comunicato Istat di settembre, che conferma la prossima diffusione il 29 ottobre, riporta un indice delle imprese sceso da 97,0 a 95,9. La manifattura sale da 90,2 a 91,9; servizi di mercato, commercio e costruzioni arretrano rispettivamente a 96,9, 104,5 e 97,5. Nell’industria migliorano i giudizi sugli ordini, mentre diminuiscono le aspettative sulla produzione.

Il dato dei consumatori richiede una cautela precisa

L’indice dei consumatori passa da 94,5 a 91,2. Istat segnala però che la variazione risente in parte di cambiamenti nell’organizzazione della rete di rilevazione: al netto degli effetti stimati, descrive una riduzione moderata della fiducia complessiva. È una precisazione essenziale per evitare di attribuire l’intero movimento alle decisioni economiche delle famiglie.

Nel nuovo rilascio occorrerà leggere le note sulla comparabilità prima di misurare l’eventuale recupero. Un indice può cambiare anche quando vengono aggiornati aspetti della raccolta; la lettura economica deve tenere conto di queste informazioni. Le differenze tra livelli degli indici vanno inoltre espresse in punti, senza trasformarle automaticamente in percentuali di vendite perse o guadagnate.

Ordini migliori e produzione attesa più debole possono convivere

Un’impresa può valutare più favorevolmente il portafoglio ordini attuale e mantenere prudenza sui prossimi mesi. Le commesse ricevute potrebbero avere tempi lunghi di esecuzione, riguardare pochi clienti o essere compensate da aspettative meno favorevoli su altri mercati. Queste sono possibili spiegazioni, da verificare: l’indagine da sola descrive il segnale e lascia aperta la causa.

Per valutare la sostenibilità di una ripresa industriale è utile seguire la sequenza tra nuovo ordine, produzione, consegna e incasso. Ogni passaggio può introdurre un ritardo. La crescita del portafoglio ordini migliora la visibilità, ma il suo valore per l’azionista dipende anche dal margine incorporato nei contratti e dai tempi di pagamento.

Un esempio ipotetico chiarisce il legame con il capitale circolante. Un produttore che acquisisce una commessa da un milione di euro e sostiene anticipatamente 300.000 euro di costi, ricevendo un acconto di 100.000 euro, deve finanziare una differenza iniziale di 200.000 euro. La commessa può essere profittevole e richiedere comunque liquidità prima della consegna.

Il test dei servizi conta per la diffusione della crescita

La manifattura interessa molti titoli industriali, ma il ciclo domestico passa anche da commercio e servizi. Un miglioramento più ampio darebbe indicazioni sulla capacità della domanda di raggiungere attività diverse; una ripresa concentrata richiederebbe maggiore selezione nell’analisi delle imprese.

Per le attività commerciali conviene distinguere vendite già realizzate e aspettative future. Un buon mese può essere sostenuto da sconti, da un calendario favorevole o da acquisti anticipati. Per i servizi alle imprese sono importanti rinnovi dei contratti e budget dei clienti. Per le costruzioni, portafoglio lavori, avanzamento dei cantieri e incassi permettono di collegare il sentiment all’attività effettiva.

Una griglia per confrontare il dato con i bilanci

Segnale dell’indagine Verifica da cercare nelle società Possibile punto debole Miglioramento degli ordini Valore, durata e redditività delle commesse Concentrazione su pochi clienti Attese di produzione più favorevoli Capacità disponibile, materiali e personale Costi necessari per aumentare le consegne Vendite commerciali più solide Volumi, prezzi e intensità degli sconti Ricavi sostenuti sacrificando margine Ripresa dei servizi Rinnovi, nuovi contratti e tempi di incasso Domanda intermittente o pagamenti più lenti

Griglia redazionale per l’analisi: i collegamenti indicano controlli, non effetti già osservati sulle aziende.

Che cosa renderebbe il segnale più convincente

Un miglioramento accompagnato da ordini e aspettative coerenti, diffuso tra più comparti e confermato nei mesi successivi, offrirebbe una base più robusta di un singolo rimbalzo. Una combinazione divergente suggerirebbe invece di valutare il settore, la clientela e il mercato geografico di ciascuna società.

Per Piazza Affari conta anche il peso delle attività estere: un’impresa quotata in Italia può realizzare gran parte dei ricavi oltreconfine. L’indagine domestica serve quindi come una delle verifiche sul ciclo, accanto ai risultati e alle indicazioni aziendali. Il 29 ottobre la prima domanda sarà se si stia ampliando la ripresa; la seconda, più rilevante per i profitti, sarà a quali condizioni quella maggiore attività possa diventare cassa.