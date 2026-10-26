Azioni Verizon, cassa in crescita e accordo AWS da oltre 2 miliardi: cosa cambia

Le azioni Verizon affrontano la lettura dei conti del terzo trimestre con un miglioramento concreto della generazione di cassa e una nuova prospettiva nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Il gruppo ha annunciato il 26 ottobre un accordo con Amazon Web Services dal valore superiore a 2 miliardi di dollari, mentre ha alzato per la terza volta consecutiva le previsioni annuali.

Il punto centrale per l’investitore è la qualità della crescita: i ricavi salgono dell’1,5%, ma la cassa libera aumenta del 12,1%. Dietro questa differenza ci sono servizi in espansione, maggiore disciplina commerciale e il diverso ritmo degli investimenti. Il contratto AWS aggiunge un’opportunità industriale, da valutare attraverso tempi, costi e incassi effettivi.

Ricavi e margini: perché vendere meno telefoni può accompagnare conti migliori

Nel comunicato ufficiale sui risultati del terzo trimestre 2026, Verizon riporta ricavi per 34,3 miliardi di dollari e utile netto di 5,3 miliardi, in crescita del 5,2%. I servizi mobili e a banda larga generano 23,5 miliardi, con un incremento annuo del 2,9%, mentre i ricavi delle apparecchiature diminuiscono del 9%.

La società attribuisce il calo degli apparati a sostituzioni meno frequenti dei dispositivi e alla riduzione dei sussidi commerciali. Per leggere il bilancio occorre quindi separare la vendita dei telefoni dagli abbonamenti: una minore spesa promozionale può comprimere il fatturato degli apparati e migliorare, allo stesso tempo, l’economia della relazione con il cliente.

L’EBITDA rettificato raggiunge 13,8 miliardi, in aumento dell’8%, e il relativo margine passa dal 37,8% al 40,2%. Si tratta di un miglioramento di 2,4 punti percentuali. L’utile per azione contabile è 1,25 dollari, quello rettificato 1,31 dollari. EBITDA, utile rettificato e free cash flow sono indicatori non-GAAP definiti dalla società e vanno letti insieme ai risultati contabili.

406.000 nuovi clienti telefonici, con meno abbandoni e promozioni

Le aggiunte nette nella telefonia postpagata sono 406.000, mentre i nuovi account netti sono 137.000. Sono due misure differenti: un account può comprendere più linee, perciò i valori descrivono aspetti diversi della crescita commerciale.

Il tasso di abbandono dei clienti telefonici postpaid scende allo 0,94%, quattro punti base sotto un anno prima. Verizon segnala inoltre una riduzione del 41% del costo promozionale di acquisizione e un miglioramento del 30% di quello di mantenimento. Queste percentuali riguardano la componente promozionale, non l’intero costo necessario a servire un cliente.

La combinazione è favorevole: più linee, minori abbandoni e una spesa promozionale più contenuta possono sostenere il valore economico degli abbonamenti. La verifica nei prossimi trimestri sarà la tenuta di questo equilibrio in presenza delle offerte concorrenti. Nella banda larga le nuove connessioni nette sono 314.000, ripartite fra 159.000 accessi wireless fissi e 155.000 connessioni in fibra.

Cassa libera e dividendi: quanto rimane dopo i riacquisti

Il flusso operativo trimestrale è 11,5 miliardi di dollari, in aumento del 2,2%, mentre la cassa libera arriva a 7,8 miliardi, +12,1%. La maggiore velocità di quest’ultima richiede di osservare anche il calendario degli investimenti, oltre alla redditività dei servizi.

Nei primi nove mesi il gruppo produce 29,9 miliardi di flusso operativo e sostiene 11,9 miliardi di investimenti, ottenendo 18 miliardi di cassa libera. Nello stesso periodo paga 8,8 miliardi di dividendi e impiega 4 miliardi nei riacquisti di azioni.

Il calcolo redazionale sui valori arrotondati del comunicato mostra che il dividendo assorbe circa il 48,9% della cassa libera, con una copertura di circa 2,05 volte. Dopo dividendi e buyback rimangono 5,2 miliardi, pari a circa il 28,9% del free cash flow. È un margine prima delle altre operazioni finanziarie e straordinarie, distinto dalla liquidità finale in bilancio.

Questi dati rispondono al quesito posto nella nostra analisi su dividendo, fibra e cassa prima della trimestrale Verizon: la generazione di risorse deve sostenere sia la remunerazione degli azionisti sia il fabbisogno della rete. La copertura nei nove mesi è un dato utile, mentre la sostenibilità futura dipenderà dai flussi dei periodi successivi.

Debito: distinguere il valore lordo da quello netto

A fine settembre il debito non garantito è 136,1 miliardi di dollari, contro 136,5 miliardi a giugno. Il corrispondente debito netto, secondo la definizione aziendale, scende da 128,7 a 123,7 miliardi, con un rapporto sull’EBITDA rettificato di 2,3 volte.

La differenza conta: il calo del debito lordo non garantito è di circa 400 milioni, quello della misura netta è di 5 miliardi. Descrivere tutto il secondo importo come debito rimborsato sarebbe scorretto. L’indicatore netto tiene conto delle disponibilità dedotte secondo la definizione della società; il miglioramento va quindi confrontato con liquidità, scadenze e costo del finanziamento.

AWS e intelligenza artificiale: l’accordo vale oltre 2 miliardi, ma i tempi contano

L’intesa con AWS stabilisce un quadro commerciale per ampliare la capacità di calcolo distribuita e rispondere alle esigenze in tempo reale delle applicazioni di AI generativa e agentica. Per Verizon rappresenta un possibile utilizzo aggiuntivo delle infrastrutture di connettività, oltre ai tradizionali servizi telefonici e broadband.

Il valore annunciato supera 2 miliardi di dollari. Nel comunicato dei risultati manca però una ripartizione completa degli incassi, dei ricavi e degli investimenti lungo la durata del contratto. Per questo l’importo va trattato come valore dell’accordo, evitando di sommarlo ai ricavi del trimestre o alla cassa già prodotta.

L’analisi fondamentale dovrà verificare quanto capitale sia necessario per eseguire gli impegni e quale margine ne derivi. Un accordo di grandi dimensioni crea valore per gli azionisti quando il rendimento dei flussi futuri remunera adeguatamente gli investimenti e i rischi di esecuzione.

Le nuove previsioni e gli scenari per le azioni Verizon

Per il 2026 Verizon prevede un utile rettificato per azione di 5,04–5,06 dollari e una crescita della cassa libera vicina al 12%. Le aggiunte nette telefoniche attese salgono a 1,1–1,2 milioni. Gli investimenti annuali restano indicati fra 16 e 16,5 miliardi, inclusi quelli legati al successo commerciale di AI Connect.

Nello scenario favorevole, la crescita dei servizi mantiene il ritmo indicato dalla società, la disciplina promozionale protegge i margini e i contratti infrastrutturali producono ritorni soddisfacenti. Cassa e dividendo avrebbero così un sostegno industriale più ampio.

Nello scenario più prudente, concorrenza e investimenti assorbono una quota maggiore dei flussi, mentre l’accordo AWS contribuisce gradualmente. Il ritmo dei buyback e la riduzione del debito diventerebbero le principali variabili da seguire.

Sono scenari redazionali, non previsioni sul prezzo del titolo. I risultati migliorano gli elementi con cui valutarlo, ma per stabilire se l’azione sia conveniente servono anche la quotazione al momento dell’investimento, il rendimento richiesto e ipotesi sostenibili sulla cassa futura.