Azioni UPS, ricavi +6,7% e stime alzate: margini e cassa oltre le rettifiche

Le azioni UPS trovano nei risultati del terzo trimestre una conferma della ripresa dei ricavi e nuove indicazioni sulla trasformazione della rete. Il fatturato sale del 6,7% a 22,9 miliardi di dollari e il gruppo alza le previsioni per il 2026. Per misurare il miglioramento dei profitti serve però un passaggio aggiuntivo: il confronto con il 2025 include una plusvalenza immobiliare rimasta anche nei risultati rettificati di allora.

Il comunicato UPS del 27 ottobre aggiorna i temi della nostra analisi sui costi della riorganizzazione e sulla copertura del dividendo. I nuovi dati permettono di distinguere tre elementi: remunerazione delle consegne, risparmi della rete e risorse che rimangono dopo gli investimenti.

Il ricavo per pacco cresce più del fatturato

Nel segmento domestico americano i ricavi aumentano del 4,5% a 14,865 miliardi, sostenuti da un incremento del 6,1% del ricavo per pezzo. L’utile operativo contabile sale a 906 milioni da 603 milioni; quello rettificato raggiunge 1,034 miliardi da 905 milioni. Il margine rettificato è del 7%, contro circa il 6,4% ricavabile dai valori dello stesso trimestre del 2025.

Il ricavo medio può variare per tariffe, supplementi, caratteristiche delle spedizioni e composizione della clientela. Il fatto che cresca più del fatturato indica quanto sia importante leggere la qualità delle consegne insieme alla quantità. Un dato medio migliore diventa economicamente utile quando l’incremento degli incassi supera il costo necessario per servire quel traffico.

Nell’internazionale i ricavi salgono del 7,1% a 5,007 miliardi, con ricavo per pezzo in aumento del 15%. L’utile operativo raggiunge 746 milioni e il margine è del 14,9%, sia contabile sia rettificato. Supply Chain Solutions registra invece ricavi per 2,981 miliardi, +18,2%, grazie anche a spedizioni e logistica sanitaria, ma il confronto degli utili risente fortemente delle voci straordinarie.

La plusvalenza che cambia il confronto con il 2025

L’utile operativo consolidato contabile è di 1,744 miliardi, rispetto a 1,804 miliardi un anno prima. Quello rettificato è di 2,054 miliardi, contro 2,132 miliardi, con un margine che passa dal 10% al 9%. Letti isolatamente, questi valori mostrano una flessione della redditività.

UPS precisa però che il terzo trimestre 2025 comprendeva una plusvalenza ante imposte di 330 milioni per una vendita immobiliare con contestuale locazione, nel segmento Supply Chain Solutions. Sottraendo quel guadagno dai 2,132 miliardi rettificati del 2025, la base diventa 1,802 miliardi. Il risultato 2026 di 2,054 miliardi è superiore di circa il 14% a questa base.

Si tratta di un confronto redazionale supplementare, ottenuto con una singola rettifica esplicita, che resta distinto dalle misure ufficiali UPS. Serve a mostrare il peso della plusvalenza, senza assumere che ogni altra differenza fra i due esercizi sia stata eliminata. Anche l’EPS rettificato di 1,69 dollari va letto rispetto a 1,74 dollari del 2025, che incorporavano circa 0,30 dollari derivanti da quell’operazione.

La ristrutturazione costa ancora, ma il peso trimestrale diminuisce

Fra il risultato contabile e quello rettificato del trimestre ci sono 310 milioni di differenza a livello operativo: 171 milioni di costi della trasformazione e 182 milioni di svalutazione dell’avviamento, parzialmente compensati da 43 milioni di plusvalenza sulla vendita di componenti di aerei MD-11 già svalutati. Dopo le imposte, l’effetto netto è di 279 milioni, pari a 0,32 dollari per azione.

Il gruppo dichiara benefici dei programmi di riconfigurazione ed efficienza per circa 1,8 miliardi nei primi nove mesi e punta a quasi 3 miliardi nell’intero 2026. Indica inoltre costi annuali esclusi dai risultati operativi rettificati fra 1,4 e 1,6 miliardi, di cui 1,2 miliardi collegati al Driver Choice Program. Alla fine di settembre risultavano sostenuti circa 1,4 miliardi di oneri nell’anno.

Questi dati descrivono una trasformazione ancora in corso: Efficiency Reimagined dovrebbe concludersi nel quarto trimestre 2027. I benefici riportati dal management vanno quindi seguiti insieme al calendario delle spese e alla capacità effettivamente utilizzata. Le due grandezze hanno tempi e natura diversi e la loro semplice sottrazione fornirebbe una misura incompleta del rendimento del progetto.

Cassa e dividendo: cosa cambia con le nuove stime

Per il 2026 UPS prevede ora circa 92,6 miliardi di ricavi, 8,75 miliardi di utile operativo rettificato, 7,28 dollari di EPS rettificato e 6,1 miliardi di cassa libera rettificata. Conferma investimenti per circa 3 miliardi, dividendi per circa 5,4 miliardi, subordinati alle decisioni del consiglio, e contributi pensionistici per 1,3 miliardi.

Il rapporto fra cassa libera rettificata prevista e dividendi è di circa 1,13 volte; la differenza aritmetica è di 700 milioni. Sono calcoli redazionali basati sulle stime annuali e su una misura rettificata, utili come riferimento preliminare per la copertura. La cassa libera incorpora già il trattamento degli investimenti previsto dalla definizione societaria: sottrarre nuovamente i 3 miliardi di capex duplicherebbe quell’impiego.

La distanza di 700 milioni conserva un significato diverso dalla liquidità liberamente distribuibile. Scadenze finanziarie, altri impieghi, calendario dei pagamenti e differenze fra cassa ordinaria e rettificata completano il quadro. Il rialzo della previsione migliora il riferimento prospettico, mentre la verifica decisiva arriverà dal rendiconto dell’intero esercizio.

La stagione delle feste diventa il prossimo test

Per il quarto trimestre UPS stima ricavi di circa 25,7 miliardi e utile operativo rettificato di circa 3,3 miliardi: il rapporto fra i due implica un margine vicino al 12,8%, per elaborazione redazionale. È un obiettivo societario, esposto all’andamento delle spedizioni festive e all’esecuzione operativa.

Uno scenario favorevole combinerebbe qualità del traffico, assorbimento efficiente della rete e conversione degli utili in cassa. Un quadro più fragile vedrebbe il ricavo medio sostenere il fatturato mentre la struttura dei costi fatica ad adeguarsi. I nuovi conti offrono segnali di progresso, soprattutto dopo aver isolato la plusvalenza del 2025; la sostenibilità va misurata sui risultati operativi e monetari dei prossimi trimestri.

Analisi informativa, priva di raccomandazioni personalizzate. Le previsioni societarie e i dividendi futuri sono soggetti a incertezza; le azioni comportano rischio di perdita del capitale.