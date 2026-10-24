Azioni Starbucks, conti il 29 ottobre: clienti, margini e costo del rilancio

Per le azioni Starbucks, il bilancio della prossima settimana sarà soprattutto una verifica del rilancio commerciale. Il gruppo pubblicherà i risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio 2026 il 29 ottobre dopo la chiusura di Wall Street. La conference call ufficiale inizierà alle 13:15 del Pacifico, le 21:15 italiane. Il cambio dell’ora europeo precede quello americano, riducendo temporaneamente la distanza abituale.

Per prepararsi ai numeri conviene partire da una domanda: il ritorno dei clienti genera abbastanza margine da finanziare il miglioramento del servizio? La risposta passa da transazioni, scontrino e costi dei negozi, con un’attenzione particolare alla trasformazione delle attività in Cina, che modifica il modo in cui le vendite entrano nel bilancio.

La crescita parte anche dalle visite

Nel terzo trimestre fiscale chiuso il 28 giugno, le vendite comparabili globali sono cresciute del 7,9%, con transazioni in aumento del 4,2% e scontrino medio del 3,5%. I ricavi consolidati sono invece scesi dell’1% a 9,3 miliardi di dollari, riflettendo l’operazione cinese.

Le vendite comparabili osservano una base di punti vendita omogenea secondo le regole della società. Il fatturato consolidato risente anche di aperture, chiusure e variazioni del perimetro. Le due grandezze possono quindi muoversi in direzioni differenti senza contraddirsi: ciascuna descrive un aspetto del business.

Per il prossimo bilancio, le transazioni offriranno una misura della frequenza degli acquisti. Lo scontrino richiederà invece di distinguere prezzi e composizione della spesa: un cliente può acquistare prodotti più costosi, aggiungere cibo o personalizzare la bevanda. La crescita più robusta sarebbe quella capace di mantenere domanda e redditività anche dopo l’effetto delle promozioni.

Quanto costa migliorare il servizio

Il margine operativo contabile globale del terzo trimestre è del 10,5%, quello rettificato del 14,4%. In Nord America il margine contabile raggiunge il 13,6%, contro il 13,3% di un anno prima. La lettura deve separare contributo delle vendite, costi di ristrutturazione e investimenti nel lavoro.

Più personale e un servizio migliore comportano un costo immediato, mentre il ritorno economico può arrivare attraverso maggiore frequenza, tempi d’attesa inferiori e fidelizzazione. La verifica giornalistica consiste nel collegare questi passaggi: vendite in crescita con costi che aumentano più rapidamente offrirebbero un quadro diverso da una ripresa accompagnata da produttività migliore.

Anche il confronto fra margine contabile e rettificato va mantenuto nel tempo. Una rettifica permette di isolare una spesa, ma l’investitore deve capire durata, natura monetaria e risultati ottenuti. La presenza di oneri di ristrutturazione richiede quindi una lettura del loro calendario, non soltanto dell’utile che li esclude.

La Cina cambia il denominatore

Nel segmento internazionale i ricavi trimestrali diminuiscono del 34% e il margine operativo sale dal 13,6% al 19,1%. Starbucks attribuisce un ruolo centrale al passaggio delle attività retail cinesi al modello di joint venture in licenza.

Il punto economico è il cambiamento della rappresentazione del business. Con la gestione diretta entrano nei ricavi le vendite al cliente finale e nei costi le spese dei negozi; con la licenza assume più peso quanto il gruppo incassa per prodotti e royalties. Un fatturato inferiore può quindi accompagnarsi a un margine percentuale più elevato perché cambia la base su cui viene calcolato.

Per valutare il valore creato servirà confrontare il profitto in dollari, il capitale impegnato e i flussi ricevuti. Il solo incremento percentuale del margine internazionale offrirebbe una misura parziale: la redditività della nuova struttura va giudicata rispetto alle risorse che richiede e ai benefici che produce nel tempo.

La prova della cassa e gli scenari

La cassa permette di collegare il rilancio alla remunerazione degli azionisti. Nel rendiconto annuale andranno separati incassi della gestione, investimenti e proventi delle operazioni straordinarie. Una cessione può rafforzare la liquidità e consentire di ridurre debito, mentre la capacità di finanziare stabilmente negozi e dividendi dipende dalla generazione ricorrente.

Scenario favorevole: transazioni solide, migliore produttività e crescita della cassa operativa coerente con il rilancio.

transazioni solide, migliore produttività e crescita della cassa operativa coerente con il rilancio. Scenario intermedio: domanda in ripresa, ma investimenti e costi di trasformazione rinviano il beneficio sui margini.

domanda in ripresa, ma investimenti e costi di trasformazione rinviano il beneficio sui margini. Scenario debole: rallentamento delle visite e maggiore dipendenza dallo scontrino o dalle promozioni, con pressione sulla redditività.

Queste condizioni sono strumenti di analisi, non previsioni del quarto trimestre. Il 29 ottobre conteranno anche le prospettive per l’esercizio successivo e la confrontabilità dei numeri dopo la trasformazione cinese. Per il titolo, il miglioramento operativo dovrà infine essere confrontato con le aspettative già incorporate nel prezzo.

Analisi informativa, non consulenza finanziaria personalizzata. Gli scenari illustrano condizioni possibili e non garantiscono rendimenti o distribuzioni future.