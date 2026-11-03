Azioni Oracle, raccolta da 20 miliardi di dollari: quanto costano debito e nuove azioni agli investitori nella corsa ai grandi data center per l’AI

Per le azioni Oracle, la corsa all’intelligenza artificiale presenta un conto preciso: nuove azioni per circa 10 miliardi di dollari e altrettanto debito, con cedole che arrivano all’8,65%. Il gruppo ha definito i prezzi delle due offerte nel comunicato diffuso il 2 novembre alle 22:09 di New York, quando in Italia erano già le 04:09 del 3 novembre.

La novità permette di misurare due costi differenti per chi possiede il titolo. L’emissione azionaria allarga il numero dei soci fra cui distribuire gli utili; le obbligazioni aggiungono pagamenti periodici. La capacità dei nuovi investimenti di generare cassa dovrà compensare entrambi gli effetti.

Che cosa ha annunciato Oracle

Il comunicato ufficiale sul prezzo delle offerte indica 86.206.897 nuove azioni a 116 dollari ciascuna. Il ricavato netto atteso della componente azionaria è di circa 9,9 miliardi, dopo sconti di collocamento e spese stimate. Per i titoli di debito la società indica un ricavato netto di circa 10 miliardi.

La chiusura di entrambe le operazioni è prevista per il 4 novembre, subordinatamente alle condizioni consuete. Ciascuna può concludersi indipendentemente dall’altra. Al momento dell’annuncio si tratta quindi di offerte prezzate, con regolamento ancora atteso: distinguere questi passaggi evita di confondere un impegno di mercato con denaro già incassato.

Oracle prevede di destinare le risorse a finalità aziendali generali, fra cui investimenti, rimborso di debiti, acquisizioni, dividendi e riacquisti. Il contesto strategico è l’espansione dell’infrastruttura cloud e AI, ma il comunicato lascia un impiego più ampio dei proventi.

Il nuovo debito comporta 777 milioni di cedole annue

Le obbligazioni sono suddivise in cinque tranche. Due miliardi scadono nel 2029 con cedola del 7%; 1,75 miliardi nel 2031 al 7,45%; 2,25 miliardi nel 2033 al 7,85%; 2,5 miliardi nel 2037 all’8%; 1,5 miliardi nel 2046 all’8,65%.

Moltiplicando ciascun importo per la sua cedola, il totale annuale è di 776,5 milioni di dollari, circa 777 milioni. La cedola media ponderata sul nominale di 10 miliardi è quindi del 7,765%. È un’elaborazione redazionale sui termini annunciati, utile a visualizzare il nuovo impegno ricorrente finché tutte le tranche restano in essere.

Questa somma misura le cedole annualizzate, prima degli effetti fiscali. Il costo finanziario effettivo può differire per prezzi di emissione, commissioni e trattamento contabile; il costo netto per il gruppo dipenderà anche dall’impiego dei fondi e da eventuali debiti rimborsati. La cedola massima dell’8,65% riguarda soltanto la tranche con scadenza 2046.

Distribuire le scadenze su più anni riduce la concentrazione dei rimborsi. Per l’azionista resta però centrale la velocità con cui gli impianti finanziati inizieranno a produrre flussi: gli interessi seguono un calendario contrattuale, mentre i ricavi dipendono da capacità disponibile, utilizzo e condizioni commerciali.

Nuove azioni: più capitale, una quota relativa più piccola

I 116 dollari sono il prezzo del collocamento, distinto dalla quotazione corrente in Borsa e da un eventuale obiettivo di valore. Chi già possiede azioni mantiene lo stesso numero di titoli, ma la propria quota percentuale diminuisce quando aumenta il totale delle azioni in circolazione.

L’entità precisa della diluizione richiede il numero delle azioni immediatamente precedente all’emissione. Anche l’effetto sull’utile per azione dipende dal periodo: il denominatore contabile utilizza una media ponderata e, nella versione diluita, include ulteriori strumenti potenzialmente convertibili in azioni.

Il confronto economico va dunque oltre il giorno del collocamento. Se gli investimenti finanziati generano nel tempo utili sufficienti, possono compensare l’allargamento della base azionaria. Se crescono soprattutto capacità inutilizzata o costi, l’azionista sopporta una quota minore senza un corrispondente incremento del risultato. Sono due scenari analitici, non previsioni sull’andamento del titolo.

Il collegamento con il piano presentato il 28 ottobre

Nel comunicato dell’Investor Day, Oracle aveva indicato un limite di 20 miliardi per ulteriori raccolte sul mercato dei capitali nel ciclo di investimenti fino all’esercizio 2030, escludendo il rifinanziamento del debito esistente. La ripartizione prevista era proprio 10 miliardi di capitale e 10 miliardi di debito lordo.

Il piano si aggiunge ai 20 miliardi già raccolti mediante il precedente programma azionario at-the-market, completato nel primo trimestre dell’esercizio 2027. Questo dettaglio è decisivo: il limite riguarda finanziamenti aggiuntivi nel perimetro dichiarato, mentre il rifinanziamento resta escluso.

La società prevede cassa libera positiva nella seconda metà dell’esercizio 2028 e almeno 30 miliardi nell’esercizio 2029, dopo il picco di investimenti atteso negli esercizi 2027 e 2028. Sono obiettivi del management, non risultati acquisiti. Gli esercizi fiscali Oracle vanno inoltre distinti dagli anni solari.

Le verifiche che contano per gli azionisti

La prima riguarda la conversione dei contratti in incassi: tempi di attivazione, capacità realmente utilizzata e pagamenti dei clienti. La seconda è il rapporto fra cassa operativa e spesa per infrastrutture. La terza riguarda le forme di finanziamento complementari: Oracle richiama anticipi dei clienti, hardware fornito dai clienti e finanziamenti dei fornitori come strumenti per ridurre il fabbisogno iniziale.

Questi meccanismi modificano chi anticipa il denaro e quando viene pagato. Per valutarli occorre seguirne anche obblighi e condizioni, insieme alle passività per leasing. La definizione di debito netto utilizzata nell’Investor Day comprende infatti finanziamenti dei fornitori e passività per leasing operativi e finanziari.

Il precedente approfondimento sull’accordo Oracle–OpenAI analizzava accesso ai clienti e distribuzione dei prodotti. La raccolta ora prezzata aggiunge il lato finanziario: quanta cassa serve per costruire l’offerta e quanto valore resterà per ogni azione dopo aver remunerato il capitale impiegato.

Articolo informativo, privo di raccomandazioni personalizzate. Gli obiettivi societari sono soggetti a incertezza; azioni e obbligazioni comportano rischi, compresi quelli di mercato, credito e cambio.