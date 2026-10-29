Azioni Microsoft, ricavi +19%: quanto della crescita degli utili dipende da OpenAI?

Per le azioni Microsoft, i risultati pubblicati il 28 ottobre aprono una domanda sulla qualità della crescita. Nel trimestre chiuso a settembre, primo dell’esercizio 2027, i ricavi salgono del 19% a 92,3 miliardi di dollari. L’utile netto aumenta del 32% secondo i principi GAAP, mentre la crescita rettificata per gli investimenti in OpenAI è del 18%.

Le due percentuali raccontano aspetti diversi dello stesso bilancio. Per interpretarle bisogna separare il risultato delle attività commerciali dalle oscillazioni contabili della partecipazione, guardando anche alla base di confronto. Il passaggio più importante riguarda infatti ciò che era accaduto un anno prima.

OpenAI: il confronto fra due trimestri cambia la lettura

La riconciliazione ufficiale Microsoft riporta un effetto positivo OpenAI di 207 milioni nell’utile attuale, contro una perdita di 3,086 miliardi nel periodo comparabile. L’utile GAAP passa da 27,747 a 36,629 miliardi; quello rettificato da 30,833 a 36,422 miliardi. L’EPS è rispettivamente 4,92 dollari e 4,89 dollari dopo la rettifica.

Il contributo contabile del trimestre è quindi piccolo rispetto all’utile complessivo. L’effetto sul tasso di crescita diventa più evidente perché la perdita dell’anno precedente abbassava il punto di partenza. Confondere le due prospettive porterebbe ad attribuire a un grande guadagno corrente ciò che dipende in buona parte dal superamento di una precedente componente negativa.

Quanto pesa sulla crescita: il calcolo

L’aumento dell’utile GAAP è di 8,882 miliardi; il miglioramento del contributo OpenAI fra i due periodi vale 3,293 miliardi. Il rapporto è circa il 37,1%. Questa elaborazione misura la quota dell’incremento contabile spiegata da quella variazione, non la quota dell’utile totale prodotta da OpenAI e neppure il contributo commerciale dell’intelligenza artificiale.

È una distinzione utile quando si confrontano i risultati con il prezzo di un’azione. Il denominatore di un multiplo sugli utili può migliorare per ragioni diverse: più vendite redditizie, minori costi, variazioni finanziarie o una base precedente penalizzata. La valutazione acquista significato quando questi fattori vengono separati e si considera la loro possibile durata.

Anche il dato rettificato richiede attenzione. Escludere una componente rende il confronto più omogeneo per uno scopo specifico, ma quella componente resta parte dell’esposizione economica dell’azionista. Conviene leggere insieme le due misure, mantenendo stabile la definizione scelta nei confronti storici.

Il segnale operativo da affiancare all’utile netto

L’utile operativo cresce del 21% a 45,915 miliardi. Microsoft Cloud raggiunge 63,9 miliardi, in aumento del 30%, mentre Azure registra una crescita del 48%. Sono indicatori distinti dalla rettifica OpenAI e aiutano a verificare la progressione delle attività.

Per leggere un’impresa cloud, la domanda centrale è la relazione fra capacità venduta e costo del servizio. Un’espansione commerciale sostenuta può distribuire alcuni costi su una base più ampia, ma richiede anche infrastrutture, energia, personale e manutenzione. La crescita dei ricavi diventa economicamente più convincente quando si accompagna a un rendimento soddisfacente sul capitale necessario per sostenerla.

Questo passaggio richiede tempo. Gli investimenti possono anticipare gli incassi, mentre gli ammortamenti distribuiscono il costo delle attrezzature lungo la loro vita utile. Un margine elevato nel conto economico e un forte fabbisogno di denaro possono quindi coesistere senza contraddizione.

La cassa resta un controllo distinto

Il tema si collega alla nostra analisi su investimenti e leasing dei data center, che esaminava i conti precedenti. Quella lettura riguarda il capitale impegnato; l’aggiornamento odierno approfondisce invece la distanza fra crescita operativa e incremento dell’utile netto riportato.

Per completare il giudizio è utile mantenere separati tre livelli: redditività delle attività, generazione di cassa e impegni futuri. Una partecipazione può modificare il risultato contabile senza produrre nello stesso momento un incasso equivalente, mentre un investimento materiale può assorbire liquidità prima di generare pienamente i ricavi attesi.

Le condizioni che renderebbero la crescita più solida

Lo scenario favorevole combina domanda persistente, capacità utilizzata e progressiva monetizzazione degli investimenti. In questo quadro, la crescita operativa sarebbe una base più ripetibile rispetto a un beneficio nel confronto contabile.

Lo scenario più impegnativo vede invece il capitale richiesto aumentare più rapidamente dei flussi disponibili, oppure la pressione competitiva ridurre il rendimento dei nuovi servizi. Sono scenari redazionali, non indicazioni sull’andamento della prossima seduta. Il risultato già verificato è più preciso: Microsoft cresce nelle attività, mentre l’effetto OpenAI rende il +32% dell’utile GAAP meno direttamente confrontabile con il +18% rettificato.