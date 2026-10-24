Azioni Microsoft, cassa dopo gli investimenti in calo: quanto pesano i leasing dei data center?

Nel trimestre chiuso a giugno, Microsoft ha prodotto più cassa operativa rispetto a un anno prima, ma ne ha trattenuta meno dopo gli acquisti monetari di immobili e attrezzature. È il punto di partenza per approfondire il costo finanziario dell’espansione dei data center prima dei risultati del 28 ottobre, confermati dal calendario societario.

La precedente analisi sui contratti Azure esaminava la conversione della domanda in ricavi. Qui il confronto riguarda il denaro effettivamente generato e assorbito, insieme agli impegni che maturano attraverso i leasing.

Il trimestre: la cassa cresce, il residuo diminuisce

Il rendiconto pubblicato il 29 luglio indica cassa operativa trimestrale per 55,441 miliardi di dollari, contro 42,647 miliardi. Gli acquisti monetari di immobili e attrezzature passano da 17,079 a 35,802 miliardi. La differenza scende da 25,568 a 19,639 miliardi, circa il 23,2% in meno.

È un calcolo redazionale delle due voci, non una misura completa del capitale impegnato. In termini arrotondati, ogni 100 dollari di cassa operativa ne vengono assorbiti quasi 65 da questi acquisti, contro circa 40 un anno prima. La crescita dell’attività può dunque convivere con una minore disponibilità residua nel singolo periodo.

L’esercizio completo racconta una pressione più graduale

Sull’intero esercizio 2026, la cassa operativa è pari a 182,935 miliardi e gli acquisti a 115,948 miliardi: differenza di 66,987 miliardi. Nell’esercizio precedente i valori erano 136,162 e 64,551 miliardi, per un residuo di 71,611 miliardi. Il calo della differenza annuale è quindi circa il 6,5%, inferiore a quello trimestrale.

Le due letture sono compatibili: il trimestre finale può concentrare pagamenti e investimenti. Proiettare automaticamente il calo trimestrale su dodici mesi ignorerebbe questa distribuzione. Al tempo stesso, la flessione annuale mostra che la pressione non riguarda soltanto un confronto isolato.

Perché il leasing amplia il quadro

La nota 13 della relazione annuale riporta passività per leasing finanziari di circa 66,6 miliardi al 30 giugno, contro 46,2 miliardi un anno prima. Nel 2026 i pagamenti della componente finanziaria classificati nei flussi di finanziamento ammontano a 3,101 miliardi. La disponibilità di un’infrastruttura può quindi precedere una parte degli esborsi.

La semplice sottrazione fra cassa operativa e acquisti materiali non cattura tutte queste componenti. Per valutarla occorre dichiararne la formula e leggere anche le obbligazioni contrattuali, senza sommare indiscriminatamente passività e spesa del trimestre: si tratta di grandezze diverse, rispettivamente uno stock e un flusso.

I contratti che devono ancora iniziare

La stessa nota segnala ulteriori leasing non ancora iniziati per 329,1 miliardi, prevalentemente legati ai data center. L’avvio è previsto tra gli esercizi 2027 e 2033, con durate da uno a vent’anni e, per alcuni accordi, condizioni contrattuali da soddisfare. La cifra va quindi distinta sia dalla spesa immediata sia dalle passività per contratti già operativi.

Per l’azionista la questione è l’allineamento dei tempi: quando inizieranno i pagamenti, quale capacità sarà disponibile e quale domanda potrà utilizzarla? Un impegno pluriennale può sostenere crescita futura, ma riduce la flessibilità se l’utilizzo o il prezzo dei servizi risultano inferiori alle attese.

Tre misure che non vanno confuse

L’utile operativo include costi ripartiti nel tempo, come gli ammortamenti. La cassa operativa misura incassi e pagamenti della gestione secondo le classificazioni contabili. La cassa dopo gli investimenti materiali sottrae una parte importante della spesa per capacità. Nessuna delle tre, isolatamente, rappresenta il rendimento dell’intero progetto AI.

Un rendimento economico richiederebbe di collegare capitale impiegato e profitti incrementali su un orizzonte coerente, informazioni che i dati aggregati non separano completamente. Attribuire tutta la spesa infrastrutturale alla sola AI sarebbe altrettanto improprio: i data center servono attività diverse.

Il controllo da portare alla trimestrale

Il 28 ottobre sarà utile aggiornare tre confronti: cassa operativa rispetto agli acquisti monetari, pagamenti e nuove obbligazioni di leasing, tempi di entrata in servizio rispetto alla domanda. Il confronto deve mantenere definizioni omogenee e considerare anche il capitale circolante.

Lo scenario favorevole è una capacità che viene utilizzata e remunerata abbastanza rapidamente da recuperare l’anticipo finanziario. Uno scenario più impegnativo combina impegni crescenti e monetizzazione lenta. Sono ipotesi redazionali: il calo della cassa residua documenta l’intensità dell’investimento, mentre la sua redditività futura rimane da dimostrare.

Analisi a scopo informativo, non una raccomandazione personalizzata di investimento. Gli scenari illustrati sono ipotesi redazionali e possono differire dai risultati effettivi.