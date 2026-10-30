Azioni Alphabet, Google Cloud cresce del 103%: quanto costa sostenere il boom dell’AI e cosa rivelano cassa e nuovi capitali sui ritorni per i soci

Il salto di Google Cloud rende più concreta la crescita dell’intelligenza artificiale, ma sposta l’attenzione degli azionisti anche sul capitale necessario a sostenerla. Nei risultati del terzo trimestre diffusi il 28 ottobre, Alphabet presenta ricavi cloud più che raddoppiati e una redditività operativa in aumento, insieme a investimenti complessivi superiori alla cassa generata dalle attività nel trimestre.

Per le azioni Alphabet, la domanda diventa quanto valore possa restare per ogni azione dopo aver finanziato server, infrastrutture e sviluppo. Il bilancio offre elementi favorevoli sulla domanda e segnali più impegnativi sul finanziamento: vanno letti insieme, mantenendo distinta la divisione cloud dal gruppo consolidato.

Google Cloud cresce del 103% e migliora il margine

Nel comunicato ufficiale depositato alla SEC, Google Cloud registra 30,709 miliardi di dollari di ricavi, contro 15,157 miliardi un anno prima. Il risultato operativo sale da 3,594 a 11,121 miliardi. Il rapporto fra questi due valori porta il margine dal 23,7% al 36,2%, un miglioramento di circa 12,5 punti percentuali, secondo la nostra elaborazione dei dati societari.

Il cloud rappresenta così circa il 24,1% dei ricavi consolidati, rispetto al 14,8% del trimestre comparabile. Contribuisce inoltre a circa il 62% dell’incremento assoluto del fatturato di Alphabet: il calcolo confronta i 15,552 miliardi di crescita della divisione con i 25,231 miliardi di crescita del gruppo.

La composizione di questa accelerazione conta quanto la percentuale. Google Cloud comprende servizi a consumo, abbonamenti e vendite di sistemi TPU, che la società indica come contributo significativo. La vendita di un sistema e un servizio utilizzato mese dopo mese hanno tempi di ricavo differenti; per valutare la continuità della crescita servirà seguire anche questa composizione.

Il margine del cloud e il costo complessivo dell’AI

Il 36,2% misura il risultato operativo del segmento secondo la rappresentazione di Alphabet. Una parte delle attività condivise, soprattutto ricerca e sviluppo nell’intelligenza artificiale, resta nei costi a livello di gruppo. Questi ultimi salgono da 4,467 a 7,655 miliardi di dollari.

Il margine del segmento è quindi utile per seguire il miglioramento commerciale, mentre il rendimento complessivo dell’AI richiede una lettura più ampia. Attribuire tutto l’utile del cloud all’intelligenza artificiale, o tutta la spesa infrastrutturale del gruppo al cloud, produrrebbe una precisione che i dati pubblicati non consentono.

La distinzione completa il tema affrontato nell’analisi sull’arrivo dei modelli OpenAI in Google Cloud: ampliare la distribuzione può rafforzare la relazione con i clienti, mentre la prova economica arriva attraverso margini e capitale impiegato.

La cassa trimestrale mette in evidenza il fabbisogno

Indicatore, miliardi di dollari Terzo trimestre 2025 Terzo trimestre 2026 Cassa operativa 48,414 42,290 Acquisti di immobili e attrezzature 23,953 51,355 Differenza fra cassa operativa e investimenti 24,461 −9,065

Fonte: prospetti Alphabet; differenza calcolata come cassa operativa meno acquisti di immobili e attrezzature. I valori riguardano l’intero gruppo.

Nel trimestre gli investimenti assorbono circa il 121% della cassa operativa. Il divario è rilevante perché mostra quanto il ritmo di costruzione anticipi la generazione corrente di liquidità. Il dato può risentire dei tempi dei pagamenti e del capitale circolante, perciò una lettura su dodici mesi aiuta a evitare conclusioni eccessive: su questa finestra il flusso di cassa libero resta positivo per 19,747 miliardi.

Anche la dotazione finanziaria offre un contrappeso: al 30 settembre liquidità, equivalenti e titoli negoziabili ammontano complessivamente a circa 265,1 miliardi. Il tema dell’articolo è dunque il rendimento dei capitali investiti e la loro remunerazione, insieme alla capacità di mantenere una struttura finanziaria adeguata durante l’espansione.

Debito e nuove azioni: perché conta il risultato per ciascun socio

Nel terzo trimestre Alphabet ha raccolto circa 28,7 miliardi netti attraverso obbligazioni senior non garantite e circa 12,4 miliardi attraverso emissioni di azioni ordinarie di classe A e C. Il comunicato indica inoltre una capacità residua di 27,6 miliardi nei programmi di vendita di azioni sul mercato: si tratta di disponibilità autorizzata, distinta dalle emissioni già effettuate.

Il capitale raccolto permette di sostenere investimenti prima che producano tutti i ritorni attesi. Per l’azionista comporta due verifiche diverse: il debito genera interessi, mentre l’emissione di nuove azioni distribuisce i risultati futuri su una base più ampia. La crescita del gruppo crea valore per il singolo socio quando il rendimento aggiuntivo compensa questi costi.

Le spese per interessi trimestrali passano da 143 a 967 milioni di dollari. Il dato merita attenzione insieme alla cassa, pur restando contenuto rispetto ai 40,576 miliardi di risultato operativo consolidato.

Perché l’utile netto scende mentre quello operativo cresce

Il fatturato consolidato raggiunge 127,577 miliardi e l’utile operativo aumenta del 30%. L’utile netto scende invece da 34,979 a 26,468 miliardi. Una parte importante della divergenza passa dalle partecipazioni finanziarie: i guadagni su titoli azionari di un anno prima lasciano spazio a perdite per circa 8,7 miliardi.

Questo effetto aiuta a distinguere l’andamento delle attività dalla volatilità delle valutazioni finanziarie. Anche la ricerca continua a contribuire, con ricavi per 63,350 miliardi, in crescita del 12%. Per comprendere il trimestre occorre quindi affiancare il cloud al motore pubblicitario e alle componenti finanziarie del conto economico.

I segnali che possono cambiare la lettura del titolo

Nello scenario favorevole, la capacità installata trova domanda duratura e il miglioramento operativo si traduce gradualmente in maggiore cassa dopo gli investimenti. Il segnale più convincente sarebbe una crescita dei ricavi accompagnata da una riduzione del divario fra cassa operativa e spesa infrastrutturale.

Uno scenario più impegnativo prevede invece investimenti elevati per più trimestri, con ritorni più lenti e maggiore ricorso al capitale esterno. In questo caso diventano centrali il rendimento delle nuove infrastrutture, gli interessi e la crescita degli utili per azione. Sono scenari di analisi, non previsioni di prezzo: i conti mostrano una domanda cloud molto forte, mentre la trasformazione di questa domanda in valore per ogni azione resta la verifica decisiva.