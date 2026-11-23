Wall Street chiude lunedì 23 novembre con un forte rimbalzo: Nasdaq Composite +6,51%, S&P 500 +4,73% e Dow Jones +3,01%. Il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia accompagna la ripresa dei titoli tecnologici dopo le vendite della settimana precedente. Il recupero è consistente, ma il confronto fra le chiusure mostra che S&P 500 e Nasdaq restano entrambi oltre il 4% sotto i livelli di venerdì 13 novembre.

Alla fine della sessione ordinaria, conclusa alle 22:00 italiane, l’S&P 500 si attesta a 7.237,17 punti, il Dow a 49.595,31 e il Nasdaq Composite a 24.089,56. I dati sono riportati nel resoconto di Yahoo Finance aggiornato dopo la chiusura; il livello del Composite trova riscontro anche nella scheda ufficiale Nasdaq. Le quotazioni successive delle singole azioni fuori orario appartengono a una fase distinta.

Quanto è stato recuperato della settimana precedente

La domanda utile è quanta parte della perdita sia stata riassorbita. Nella chiusura di venerdì 20 novembre, l’S&P 500 si era fermato a 6.910,39 punti, contro 7.561,67 del venerdì precedente. La settimana era quindi costata 651,28 punti. Il rialzo di oggi ne restituisce 326,78: circa il 50,2% dei punti persi.

Per il Nasdaq Composite il recupero è più ampio. Fra il 13 e il 20 novembre l’indice era sceso da 25.136,27 a 22.617,73 punti, perdendone 2.518,54. I 1.471,83 punti guadagnati lunedì recuperano circa il 58,4% di quella perdita. Sono elaborazioni redazionali sulle chiusure dello stesso indice: la quota recuperata si ottiene dividendo i punti guadagnati oggi per quelli persi nella settimana precedente.

Questo confronto evita di sottrarre semplicemente il rialzo giornaliero dal ribasso settimanale, perché le due percentuali hanno basi diverse. Il saldo rispetto al 13 novembre resta negativo del 4,29% per l’S&P 500 e del 4,16% per il Composite. Per tornare a quei livelli servirebbero, dalle chiusure odierne, rialzi rispettivamente del 4,48% e del 4,35% circa. Sono distanze aritmetiche, senza indicazioni sui tempi o sulla probabilità del recupero.

Il ritorno di Huang e la reazione di Nvidia

Nvidia ha chiuso a 165,05 dollari, in aumento del 31,48%, secondo la quotazione di fine sessione riportata da Yahoo Finance. Nel comunicato sul reintegro di Huang, la società annuncia il suo ritorno immediato come presidente, amministratore delegato e componente del consiglio. Harvey Jones mantiene la presidenza del consiglio, mentre Colette Kress prosegue nel ruolo di direttrice finanziaria.

La decisione ripristina la leadership del fondatore, ma il documento precisa che l’indagine del comitato indipendente proseguirà fino alla conclusione. Il rialzo del titolo misura la risposta degli investitori alla notizia; non costituisce un esito dell’indagine e non modifica, da solo, ricavi, margini o impegni finanziari dell’azienda.

Un rialzo degli indici non descrive ogni portafoglio

Il vantaggio giornaliero del Nasdaq sul Dow è di 3,50 punti percentuali. Descrive una ripresa più intensa del primo paniere, senza significare che ogni titolo tecnologico abbia guadagnato nella stessa misura. Per valutare quanto siano diffusi gli acquisti servono anche il numero di azioni in rialzo e il comportamento dei diversi settori: i tre saldi principali, da soli, non risolvono questa domanda.

Per chi confronta il proprio investimento con questi numeri conta inoltre il riferimento corretto. Nasdaq Composite e Nasdaq 100 sono indici differenti; i futures osservati prima dell’apertura sono contratti distinti dagli indici a pronti. Anche la valuta e l’intervallo del confronto devono coincidere. Il dato di chiusura di un indice americano non coincide automaticamente con il rendimento in euro di un ETF detenuto dal risparmiatore.

Le prossime sedute della settimana corta

La continuità del recupero si valuterà nelle prossime sessioni, osservando se gli acquisti si estenderanno oltre i titoli protagonisti del rimbalzo. Il calendario ufficiale del NYSE prevede la chiusura per Thanksgiving giovedì 26 novembre e una seduta abbreviata venerdì 27, fino alle 13:00 di New York, le 19:00 italiane. Nel confrontare i volumi bisognerà considerare le minori ore di scambio: un totale inferiore in una seduta più breve non dimostra automaticamente un indebolimento della domanda.