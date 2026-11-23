Nvidia ha reintegrato Jensen Huang come presidente, amministratore delegato e consigliere con effetto immediato, lunedì 23 novembre. Il voto del consiglio è stato unanime. Si conclude l’incarico temporaneo di Colette Kress alla guida del gruppo, mentre Harvey Jones conserva la presidenza del consiglio. Per gli azionisti, la decisione chiarisce chi conduce l’azienda; gli accertamenti ancora in corso richiedono invece una lettura separata.

Secondo il resoconto di Associated Press aggiornato alle 16:53 italiane, le azioni hanno aperto la seduta americana a 165,57 dollari, in rialzo del 33%. È il dato dell’apertura del 23 novembre, non una quotazione in tempo reale né il risultato di chiusura.

Il ritorno del CEO e la separazione delle responsabilità

Nel comunicato sul reintegro di Huang, Nvidia attribuisce al consiglio la valutazione secondo cui il ritorno non comporta rischi per la sicurezza nazionale, sulla base dei contributi ricevuti dai vertici del governo americano. La società precisa però che l’indagine del comitato indipendente proseguirà fino alla conclusione e continuerà la collaborazione con le indagini governative.

La distinzione conta per chi segue le azioni Nvidia: una scelta sulla guida operativa e un accertamento sulle condotte rispondono a domande differenti. La prima stabilisce chi prende le decisioni aziendali da oggi; il secondo deve ricostruire fatti e responsabilità. Il voto favorevole al rientro non permette di anticipare l’esito delle verifiche, né di quantificare eventuali conseguenze economiche.

Anche la parola «presidente» va letta con attenzione. Il ruolo aziendale restituito a Huang non coincide con la presidenza del consiglio, rimasta a Jones. Confonderli farebbe scomparire dalla ricostruzione proprio la separazione fra gestione e supervisione: sapere chi guida l’impresa non basta a capire chi controlla le decisioni e a chi arrivano le segnalazioni.

Il nuovo controllo sulla compliance va verificato nella pratica

Nvidia avvia inoltre la ricerca di un Chief Compliance Officer, responsabile della conformità aziendale, che riferirà al comitato nomine e governo societario. Il comitato permanente sulla sicurezza nazionale e sull’export, istituito il 17 novembre, è presieduto da Suzanne Nora Johnson e prevede riunioni almeno trimestrali.

Per valutare il cambiamento serviranno riscontri sull’attuazione: la nomina effettiva del responsabile, il suo mandato e le informazioni diffuse sulle misure adottate. Annunciare una funzione di controllo chiarisce il progetto organizzativo; dimostrare che intercetta e corregge un problema richiede evidenze successive. Il comunicato odierno non fornisce una misura dell’efficacia dei nuovi presidi.

Il precedente articolo sulle risposte richieste da Bessent sulle vendite in Cina riguardava la ricostruzione delle operazioni. Il reintegro aggiunge oggi una decisione sul vertice, ma non documenta da solo nuove autorizzazioni, spedizioni o incassi: trasformarlo automaticamente in una revisione dei ricavi significherebbe saltare passaggi ancora da verificare.

Il +33% non equivale al recupero del massimo

AP indica un massimo storico di 239,24 dollari raggiunto a ottobre. Confrontandolo con i 165,57 dollari dell’apertura, la distanza è di 73,67 dollari per azione, pari al 30,8% del massimo: il calcolo è (239,24 − 165,57) / 239,24. Da quel prezzo di apertura, per tornare al massimo servirebbe invece un aumento del 44,5%, perché la stessa differenza viene divisa per una base più bassa, 165,57 dollari.

Questo confronto redazionale misura la distanza fra due prezzi in dollari; non stima il valore corretto del titolo e non rappresenta il rendimento di qualsiasi investitore. Il +33% della seduta usa ancora un’altra base, la chiusura precedente. Tenere separati i denominatori evita di scambiare una reazione molto forte alla notizia con il completo recupero delle perdite. Le prossime prove utili saranno gli esiti degli accertamenti e l’attuazione dei controlli annunciati, oltre all’evoluzione del prezzo durante la seduta.