Il Nasdaq Composite cancella il rialzo e segna −1,43% a 24.080,86 punti nella rilevazione delle 18:14 italiane del 19 novembre 2026. Il massimo intraday di 24.939,62 punti corrispondeva a un guadagno del 2,09% sulla chiusura precedente: la seduta ha quindi perso 3,52 punti percentuali fra quel picco e la rilevazione. Anche il Nasdaq 100 è negativo, a 26.701,15 punti, con una variazione del −1,53% alle 18:14.

La svolta arriva nel giorno del debutto di Anthropic e coinvolge molti dei grandi nomi della tecnologia. Alle 18:16 italiane AMD segna −9,74%. La coincidenza temporale fra IPO e vendite non dimostra però che il collocamento abbia causato il ribasso: per sostenere una relazione del genere servirebbero informazioni sui flussi e sulle decisioni degli investitori.

Perché conta: il recupero iniziale non ha retto agli scambi

Il dato più significativo è il cambio di direzione. Rispetto alla chiusura di ieri l’indice segna −1,43%; chi confronta il prezzo corrente con il massimo di oggi osserva una flessione del 3,44%. Sono misure diverse della stessa seduta. La prima usa come base la chiusura precedente, la seconda il livello più alto raggiunto durante gli scambi.

La distanza dal massimo ammonta a 858,76 punti dell’indice. Non equivale a una perdita in dollari della capitalizzazione complessiva: per stimare quella grandezza occorrerebbero i valori delle società, le quantità di azioni e gli aggiustamenti del paniere. Il dato descrive invece quanto terreno è stato restituito dopo il recupero osservato nella giornata.

I numeri degli indici e le quotazioni delle megacap

Il Composite aveva chiuso ieri a 24.429,89 punti; il Nasdaq 100 a 27.116,26 punti. Il minimo intraday del Composite disponibile nella stessa rilevazione è 24.005,47. Tutte queste cifre si riferiscono alla seduta ordinaria ancora aperta, non alla chiusura definitiva.

I valori provengono dai dati ufficiali Nasdaq associati alla scheda del Nasdaq Composite e alle schede dei singoli titoli. Nasdaq indica per gli indici un ritardo di almeno un minuto: gli orari riportati sono quelli della rilevazione, convertiti in ora italiana. La tabella fotografa le azioni alle 18:16; le percentuali confrontano ciascun titolo con la propria chiusura precedente.

Titolo Prezzo Variazione giornaliera AMD 478,50 dollari −9,74% Nvidia 148,36 dollari −1,72% Broadcom 348,60 dollari −1,54% Apple 346,93 dollari −1,57% Microsoft 505,38 dollari −0,38% Amazon 262,35 dollari −2,01% Alphabet classe A 282,85 dollari +0,14% Meta 606,84 dollari −1,55%

Il quadro mostra un ribasso particolarmente ampio per AMD e perdite anche fuori dai produttori di chip. Non tutte le azioni si muovono con la stessa intensità: confrontare le singole variazioni aiuta a riconoscere le differenze che il numero complessivo dell’indice riassume. Il campione non basta però a misurare quanti titoli dell’intero mercato siano in rialzo o in calo.

Il contesto: dai futures positivi al mercato effettivo

In mattinata avevamo documentato il rialzo dei futures Nasdaq 100 prima del debutto di Anthropic. L’aggiornamento cambia la lettura della giornata: ora sono disponibili i prezzi degli scambi ordinari e il recupero iniziale è stato riassorbito. Le quotazioni dei futures prima dell’apertura e quelle degli indici azionari durante la seduta restano strumenti differenti; il confronto descrive il cambio di tono, senza trasformarli in una serie omogenea.

Per valutare l’andamento delle grandi società tecnologiche conta inoltre la loro diversa incidenza sul paniere. La metodologia Nasdaq definisce il Composite come un indice ponderato per la capitalizzazione: una variazione di un gruppo molto grande può incidere più di quella, anche percentualmente maggiore, di un’impresa piccola. Non sarebbe corretto calcolare il risultato dell’indice facendo la media semplice delle otto percentuali in tabella.

Anthropic e l’indice non sono la stessa cosa

Il debutto di un titolo sul Nasdaq non significa che il suo rendimento entri immediatamente nel calcolo di tutti gli indici che portano quel nome. Per il Composite, la metodologia ordinaria richiede almeno una giornata di negoziazione e un prezzo ufficiale di chiusura, con ricostituzione giornaliera basata sui dati della seduta precedente. Il guadagno di una nuova IPO non può quindi essere sommato meccanicamente alla variazione dell’indice nel giorno del debutto.

Questo distingue due notizie che possono coesistere: un nuovo titolo può scambiare sopra il prezzo del collocamento mentre le società già presenti nel paniere arretrano. Le aspettative sull’intelligenza artificiale sono un elemento del contesto, ma non sostituiscono l’esame dei prezzi e della composizione effettiva dell’indice.

Cosa monitorare fino alla chiusura

La seduta ordinaria termina alle 22 italiane. Il confronto successivo sarà con i minimi raggiunti e con la chiusura di ieri: servirà a capire se il mercato stabilizza il ribasso o lo amplia. Sul fronte dei titoli, andrà osservato se la debolezza di AMD resta più pronunciata e se gli altri grandi gruppi recuperano. Il dato conclusivo permetterà di distinguere il movimento intraday dal risultato effettivamente consegnato alla seduta successiva.