Nasdaq 100, i futures rimbalzano di circa il 3% nella seduta asiatica di lunedì 23 novembre, mentre quelli sull’S&P 500 avanzano del 2%. È la fotografia del resoconto Reuters pubblicato alle 07:06 italiane, riletto questa mattina: descrive i contratti prima dell’apertura ordinaria di Wall Street, non un guadagno già registrato dagli indici americani nella seduta di oggi.

La novità è il ritorno degli acquisti sui derivati dopo le vendite della scorsa settimana, insieme agli interventi di sostegno annunciati in Asia. La domanda per chi segue un portafoglio azionario è quanto questo movimento anticipi una ripresa più ampia. Per rispondere servirà osservare il mercato delle azioni e confrontare dati riferiti allo stesso strumento, alla stessa sessione e alla stessa base.

Il recupero resta diverso da mercato a mercato

Nella rilevazione Reuters Taiwan guadagna circa il 2%, mentre il Kospi sudcoreano, pur risalito dai minimi, perde ancora circa il 2,5%. I futures europei risultano stabili. L’agenzia riferisce restrizioni alle vendite allo scoperto a Taiwan, misure delle borse cinesi per sostenere il mercato e la disponibilità delle autorità sudcoreane a intervenire per stabilizzarlo.

Questa distribuzione dei movimenti suggerisce una lettura più prudente di un semplice ritorno generalizzato della fiducia. Un intervento sulle condizioni di negoziazione può influire sulla pressione immediata degli ordini; per valutare la tenuta dei prezzi occorreranno anche informazioni sugli utili e sulla domanda. La coincidenza temporale fra misure pubbliche e rialzi non permette di attribuire a ciascun intervento una quota precisa del recupero.

La chiusura di venerdì già ricostruita da TradingCenter resta il riferimento storico della vendita sulle azioni. Il movimento di questa mattina riguarda invece una nuova sessione dei futures: conserva un valore informativo proprio, senza cancellare il bilancio della settimana precedente.

Perché il future e l’indice possono avere valori diversi

Il future è un contratto derivato collegato all’indice e con una propria scadenza. Come spiega CME nella guida alla differenza fra futures e indice a pronti, il suo prezzo può discostarsi dal valore del paniere azionario. La differenza, chiamata base, riflette anche costi di finanziamento e dividendi attesi: detenere un future non attribuisce la proprietà delle azioni né il diritto a incassarne direttamente i dividendi.

Questo chiarisce un errore frequente nella lettura dei numeri. Confrontare il livello corrente del future con la precedente chiusura dell’indice non restituisce automaticamente la variazione della seduta del contratto. Per un confronto coerente servono la chiusura o il regolamento precedente dello stesso future e la medesima scadenza; per l’indice servono invece i suoi valori a pronti.

Un esempio per isolare l’effetto di interessi e dividendi

La formula illustrata da CME per il valore teorico dei futures aggiunge al livello dell’indice il costo finanziario fino alla scadenza e sottrae i dividendi espressi in punti. Un esempio redazionale ipotetico rende visibile il meccanismo: indice a 10.000 punti, tasso annuo del 4%, scadenza fra 90 giorni e dividendi attesi pari a 50 punti.

Usando la convenzione di 360 giorni della formula, il costo finanziario è 10.000 × 4% × 90/360, cioè 100 punti. Il valore teorico del future diventa quindi 10.000 + 100 − 50 = 10.050 punti. Quei 50 punti sopra l’indice derivano dalle ipotesi dell’esempio, non da una previsione di rialzo dello 0,5% delle azioni.

I numeri sono inventati a fini didattici e non descrivono le condizioni del Nasdaq di oggi. Il modello non comprende commissioni, imposte o margini richiesti al singolo operatore; il prezzo effettivo può inoltre discostarsi dal valore teorico per domanda e offerta. Il suo scopo qui è spiegare perché due quotazioni apparentemente simili richiedano basi di confronto precise.

Le conferme da cercare nella seduta americana

Il passaggio utile sarà verificare se gli acquisti si estenderanno a più titoli e settori quando inizieranno gli scambi ordinari, e se il movimento durerà oltre la prima fase della giornata. Un indice sostenuto da poche società molto pesanti racconta qualcosa di diverso da un rialzo diffuso. Il rimbalzo dei futures segnala un cambiamento negli ordini di questa mattina; la solidità del recupero resta una domanda da verificare con i dati successivi.