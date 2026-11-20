Wall Street chiude la seduta del 20 novembre con il Nasdaq Composite in calo del 5,28%, l’S&P 500 del 3,70% e il Dow Jones dell’1,93%. Il venerdì termina con una netta penalizzazione della tecnologia e con perdite che coinvolgono anche il mercato più ampio. La lettura della giornata passa però da un dettaglio: il recupero conclusivo dai minimi è rimasto contenuto e non ha cambiato il segno della seduta.

Il Composite si ferma a 22.617,73 punti, contro 23.879,20 della chiusura precedente. L’S&P 500 termina a 6.910,39 punti e il Dow a 48.147,42. I valori si riferiscono alla seduta ordinaria conclusa alle 22:00 italiane, verificati dopo l’asta: le oscillazioni successive delle singole azioni fuori orario appartengono a una fase distinta.

Il numero che definisce la giornata è la distanza dai minimi

La scheda ufficiale del Nasdaq Composite riporta un minimo di 22.513,01 e un massimo di 23.837,76 punti. La chiusura supera il minimo di appena 104,72 punti, pari a circa lo 0,47%. Questo calcolo redazionale misura il recupero dal livello peggiore della giornata: non è la variazione giornaliera, che resta negativa del 5,28% rispetto a giovedì.

Un secondo confronto rende più leggibile la seduta. Fra massimo e minimo ci sono 1.324,75 punti; la chiusura si colloca a meno dell’8% di quell’intervallo, partendo dal basso. Il mercato ha quindi concluso vicino alla parte inferiore della propria escursione. È una misura della debolezza osservata fino alla campana, senza essere una previsione automatica per lunedì.

Rispetto al nostro aggiornamento intraday sul Nasdaq, quando il Composite era a 23.147,46 punti, il saldo finale aggiunge circa 530 punti di arretramento. La giornata si è dunque deteriorata dopo la rilevazione del pomeriggio: il bilancio conclusivo offre un’informazione diversa dalla prima fotografia delle vendite.

Tre indici in rosso, ma con intensità diverse

La perdita del Dow, pur consistente, è inferiore a quella del Nasdaq di circa 3,35 punti percentuali. L’S&P 500 si colloca in mezzo. Il confronto descrive una pressione particolarmente forte sulle società tecnologiche, all’interno di una giornata negativa per tutti e tre i principali riferimenti americani. Non dimostra che ogni azione sia scesa né che ogni comparto abbia perso la stessa percentuale.

Secondo il resoconto di Associated Press, durante la seduta le vendite si sono concentrate sui titoli legati all’intelligenza artificiale e sui produttori di chip, fra timori sulle valutazioni e sulla redditività della spesa per infrastrutture. È una lettura delle motivazioni di mercato attribuita all’agenzia; i prezzi da soli non permettono di isolare una singola causa.

I panieri, inoltre, hanno composizioni e criteri di ponderazione differenti. L’S&P 500 rappresenta le grandi società americane e, secondo S&P Dow Jones Indices, copre circa l’80% della capitalizzazione disponibile. Il Nasdaq Composite comprende migliaia di titoli quotati sul Nasdaq. Per valutare un portafoglio o un ETF conta il riferimento effettivamente seguito: il Composite non va confuso con il Nasdaq 100.

La settimana amplifica il significato della chiusura

Prendendo come base venerdì 13 novembre, il Nasdaq passa da 25.136,27 a 22.617,73 punti: il calcolo sulle chiusure restituisce circa il 10,02% di perdita settimanale. Il Dow scende da 52.347,55 a 48.147,42, pari a circa l’8,02%. L’S&P 500, rispetto ai 7.561,67 punti di una settimana prima, perde circa l’8,6%. I confronti sono ricavati dalle serie storiche consultate su Yahoo Finance.

Le percentuali giornaliere non vanno semplicemente sommate: ogni seduta parte dal valore residuo della precedente. Il confronto fra le due chiusure del venerdì evita questo errore e mostra quanto terreno sia stato perso nell’intera settimana. Per il Nasdaq, tornare al livello di venerdì scorso richiederebbe ora un rialzo di circa l’11,14%, superiore al ribasso percentuale subito perché la base di partenza è più bassa.

Correzione dell’S&P 500 e cosa osservare alla riapertura

Il riferimento di 7.818,93 punti della chiusura record del 6 ottobre, verificato nella serie storica, dista circa l’11,6% dal saldo odierno dell’S&P 500. Il ribasso supera quindi la soglia del 10% normalmente utilizzata per definire una correzione. La definizione misura la distanza dal massimo di chiusura e non indica, da sola, né una recessione né la fine delle vendite.

La conclusione della giornata è una riduzione marcata delle valutazioni, più intensa sulla tecnologia, accompagnata da un recupero finale limitato. Alla riapertura sarà utile osservare se gli acquisti coinvolgeranno molti titoli e settori oppure soltanto poche grandi società. Un rimbalzo dell’indice e un miglioramento diffuso della partecipazione possono coincidere, ma sono informazioni diverse: distinguerle aiuta a capire se la tenuta del mercato stia effettivamente migliorando.