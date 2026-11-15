Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,12% nell’ultima seduta disponibile, mentre l’S&P 500 ha perso lo 0,39%. La tabella dei rendimenti di S&P Dow Jones Indices consultata domenica 15 novembre mette a confronto le versioni che reinvestono i dividendi, in dollari. La distanza giornaliera è di 0,51 punti percentuali a favore del Dow. Da gennaio il risultato si capovolge: l’S&P 500 guadagna l’11,54% e il Dow il 10,36%. Per un risparmiatore la domanda più interessante è come possano due indici delle grandi aziende americane fornire letture diverse persino sul segno della stessa seduta.

Quanto vale la differenza su diecimila dollari

Due investimenti teorici di 10 mila dollari ciascuno, effettuati subito prima dell’ultima seduta, sarebbero arrivati rispettivamente a 10.012 dollari sul Dow e a 9.961 dollari sull’S&P 500. Lo scarto di 51 dollari cambia verso se entrambi gli investimenti vengono fatti all’inizio dell’anno. Con la medesima base si ottengono allora 11.036 dollari sul Dow e 11.154 sull’S&P 500. Sono esempi aritmetici ricavati dalla tabella ufficiale dei rendimenti, prima di eventuali costi, imposte ed effetti valutari.

Il passaggio intermedio aiuta a capire quando il confronto cambia direzione. Dall’inizio di novembre il Dow guadagna l’1,17% e l’S&P 500 perde lo 0,20%. Il vantaggio del primo nel mese vale quindi 1,37 punti percentuali. È compatibile con il vantaggio del secondo da gennaio: i rendimenti dei mesi precedenti facevano già parte del risultato annuale. Per ricostruire l’esperienza di chi ha investito in una data particolare bisogna partire dal livello dell’indice in quel giorno, anziché sommare i rendimenti percentuali di periodi che si sovrappongono.

Perché il prezzo di una singola azione conta più nel Dow

Il Dow comprende trenta grandi società americane. Il peso di ciascuna dipende dal prezzo di una sua azione. In un esempio semplificato, una società quotata a 300 dollari che guadagni l’1% aggiunge tre dollari al prezzo del titolo. Una quotata a 100 dollari, con lo stesso guadagno percentuale, ne aggiunge uno. A parità delle altre condizioni, nella formula del Dow la prima variazione contribuisce tre volte tanto. Questo meccanismo non richiede che la prima società valga in Borsa tre volte la seconda.

Nell’S&P 500 conta invece il valore di mercato delle azioni disponibili agli investitori, ossia la capitalizzazione corretta per il flottante. Un’azienda con un’azione dal prezzo unitario più basso può avere un peso maggiore se ha molte più azioni in circolazione. La diversa composizione e i diversi pesi permettono di capire come sia possibile una divergenza. Per stabilire quali società abbiano prodotto precisamente lo scarto di venerdì servirebbero anche i pesi all’inizio della seduta e il contributo di ciascun titolo. La sola variazione dei due indici non fornisce quella classifica.

Quale rendimento confrontare con il proprio ETF

La sigla TR nella tabella identifica il rendimento totale, che incorpora il reinvestimento dei dividendi secondo le regole dell’indice. I livelli in punti più spesso citati nei resoconti di Borsa possono invece riferirsi alla versione che misura solo i prezzi. Mescolare le due serie rende meno informativo soprattutto il confronto da gennaio, perché i dividendi distribuiti durante l’anno si accumulano nel rendimento totale.

Per confrontare un ETF con il suo indice occorre infine verificare quale versione del benchmark dichiari il fondo, in quale valuta siano espressi i risultati e come siano trattate le distribuzioni. Un investitore italiano con esposizione al dollaro può ottenere in euro un rendimento diverso anche quando il fondo replica fedelmente l’indice in valuta americana. Prima di scegliere quale numero usare per giudicare la seduta conviene quindi identificare il portafoglio che si vuole misurare e la data dalla quale lo si possiede.