Trump ha minacciato una forte tassa sulle società americane che costruiscono data center all’estero, durante la conferenza stampa alla Casa Bianca del 20 novembre. L’annuncio, riferito da Axios e Associated Press, introduce un’incertezza per gli investimenti internazionali nel cloud: il presidente ha prospettato penalizzazioni, senza indicare aliquota, base imponibile o data di applicazione.

Il punto per Amazon, Microsoft e Alphabet riguarda quindi una possibile modifica delle condizioni economiche dei progetti, non un nuovo costo fiscale già calcolabile. Al momento della verifica non emerge dalle fonti consultate un provvedimento attuativo della tassa annunciata. Inoltre, manca un riscontro che permetta di attribuire alle sole dichiarazioni una variazione precisa dei tre titoli in Borsa.

Perché conta per gli investimenti nel cloud

AWS, Azure e Google Cloud vendono servizi che richiedono infrastrutture fisiche. La sede del server influisce sulla distanza dall’utente, sulla continuità del servizio e sulla gestione dei dati. Costruire soltanto negli Stati Uniti e servire da lì tutti i clienti non rappresenta quindi un’alternativa equivalente per ogni applicazione.

La documentazione tecnica di AWS distingue le regioni geografiche dalle zone di disponibilità: ciascuna zona comprende uno o più data center e dispone di alimentazione e collegamenti ridondanti. La distribuzione su strutture separate serve a limitare gli effetti di un guasto. Questo modello aiuta a capire perché l’espansione internazionale abbia ragioni operative, oltre alla ricerca di costi convenienti.

Un eventuale onere aggiuntivo potrebbe ridurre il rendimento di un nuovo impianto, richiedere prezzi più alti o spostare parte della domanda verso concorrenti. Si tratta di possibili canali economici, non di decisioni annunciate dalle tre società. La loro intensità dipenderebbe dalle attività effettivamente colpite e dalle eventuali esenzioni.

I numeri verificabili riguardano ancora le regole sui chip

Per evitare di confondere due interventi diversi, il riferimento concreto è la regola BIS sull’accesso remoto ai semiconduttori avanzati, efficace dal 19 novembre. Il documento introduce controlli sull’accesso alla capacità di calcolo e sulle destinazioni dei chip; non stabilisce la tassa generale prospettata oggi.

Cinque Paesi : Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia e Brasile sono indicati per nuovi obblighi di licenza sui semiconduttori interessati.

: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia e Brasile sono indicati per nuovi obblighi di licenza sui semiconduttori interessati. Una distinzione per i gruppi statunitensi : per quel requisito basato sulla destinazione è prevista un’esclusione per destinatari o utenti finali con sede, o capogruppo con sede, negli USA, subordinata agli obblighi informativi specificati.

: per quel requisito basato sulla destinazione è prevista un’esclusione per destinatari o utenti finali con sede, o capogruppo con sede, negli USA, subordinata agli obblighi informativi specificati. 19 gennaio 2027: è il termine indicato per inviare commenti sulla regola BIS, non una scadenza della tassa annunciata da Trump.

L’esclusione richiamata non elimina automaticamente gli altri controlli sull’utilizzatore e sull’impiego finale. La differenza economica è sostanziale: verificare chi utilizza i chip è un obbligo distinto dal penalizzare la costruzione di qualsiasi data center fuori dagli Stati Uniti.

Come leggere il rischio senza inventare una perdita

Un calcolo degli utili a rischio richiederebbe almeno il perimetro dell’imposta, il valore imponibile, l’aliquota e il trattamento dei progetti già avviati. Applicare una percentuale arbitraria all’intero piano di investimenti di Amazon, Microsoft o Alphabet produrrebbe una cifra appariscente, ma priva di fondamento.

Conta anche il momento del progetto. Una struttura già operativa, un cantiere con contratti firmati e un investimento ancora da approvare hanno costi di rinuncia diversi. Se una società rinviasse una costruzione, potrebbe conservare liquidità nel breve periodo ma posticipare anche la capacità necessaria a generare ricavi. Per l’azionista, minori investimenti e maggiore cassa non equivalgono sempre a un miglioramento duraturo.

La vicenda si aggiunge al confronto sui rapporti fra investimenti nei data center, domanda e inflazione. Qui il tema specifico è la localizzazione del capitale: una restrizione geografica potrebbe cambiare la convenienza relativa dei progetti anche senza modificare la domanda complessiva di servizi cloud.

Cosa monitorare dopo l’annuncio

Il primo passaggio sarà un testo ufficiale che chiarisca strumento giuridico, destinatari, decorrenza ed eventuale coinvolgimento del Congresso. Seguiranno le indicazioni delle società sui progetti internazionali, sugli impegni contrattuali e sui possibili effetti finanziari. Fino ad allora, la conclusione verificabile resta circoscritta: la dichiarazione apre un rischio politico per gli investimenti, ma non permette ancora di quantificare un conto fiscale per le tre megacap.