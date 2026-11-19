Amazon e Alphabet figurano, attraverso Prime Video e YouTube, tra i gruppi indicati da CNBC per la gara sui diritti televisivi statunitensi dei Mondiali di calcio 2030. La notizia è stata pubblicata il 19 novembre alle 19:30 italiane. Il bando FIFA è verificabile, mentre i nomi dei partecipanti e la valutazione di circa 1,5 miliardi di dollari provengono dalle informazioni raccolte dalla testata: alla verifica editoriale non risulta annunciata un’aggiudicazione.

Per chi segue le azioni Amazon e il gruppo che controlla Google, il tema riguarda il rendimento degli investimenti nei contenuti. Una competizione sportiva può attirare pubblico e inserzionisti, ma il suo valore economico dipende da quanto di quel pubblico diventa ricavo aggiuntivo e da quanto rimane sulla piattaforma dopo la finale.

Perché la gara conta per Prime Video e YouTube

Il calcio in diretta concentra l’attenzione in momenti precisi. Questo può rendere gli spazi pubblicitari interessanti per chi vuole raggiungere un pubblico numeroso nello stesso intervallo di tempo. Per una piattaforma a pagamento si aggiunge la possibilità di acquisire abbonati o ridurre le disdette. Sono meccanismi economici da valutare, non risultati già ottenuti da Amazon o Alphabet attraverso questa gara.

La distinzione è importante anche per leggere un eventuale prezzo elevato. Un gruppo può permettersi una spesa senza che quella spesa sia automaticamente conveniente. Il confronto corretto riguarda il contributo aggiuntivo a utili e cassa, dopo il costo dei diritti, della produzione, della distribuzione e dell’acquisizione dei clienti. Attribuire valore all’intero fatturato degli abbonati già presenti gonfierebbe il beneficio dell’operazione.

I numeri ufficiali dietro l’interesse per il calcio

Nel comunicato ufficiale sul bando, pubblicato il 22 ottobre, la FIFA indica Stati Uniti e Porto Rico come territorio interessato e prevede la possibilità di includere anche l’edizione 2034. Il termine per presentare le proposte era fissato al 19 novembre alle 12:00 EST, le 18:00 italiane. La scadenza non equivale alla comunicazione dei concorrenti ammessi o del vincitore.

La federazione riporta per l’edizione 2026 una media di 13,5 milioni di spettatori per partita fra televisione e streaming negli Stati Uniti, in crescita del 166% sul 2022. Per la finale indica una media di 63 milioni. Sono dati comunicati dall’organizzatore, riferiti a eventi e metriche differenti: non misurano abbonati paganti e non possono essere moltiplicati direttamente per il prezzo di un abbonamento.

Che cosa significa davvero la stima di 1,5 miliardi

CNBC riferisce che Amazon, YouTube, Netflix e Fox erano attese tra le società intenzionate a presentare un’offerta, citando persone informate. La stessa ricostruzione richiama una precedente stima di operatori del settore, intorno a 1,5 miliardi di dollari o superiore. La cifra può variare in funzione dell’eventuale inclusione del 2034. Non è una base d’asta resa pubblica dalla FIFA, né il valore di un’offerta confermata dalle società.

Un calcolo illustrativo aiuta a comprenderne l’ordine di grandezza. Per recuperare 1,5 miliardi attraverso un contributo netto aggiuntivo di 50 dollari per cliente, servirebbero 30 milioni di clienti equivalenti; con 100 dollari, ne servirebbero 15 milioni. Il calcolo divide la spesa ipotizzata per il contributo unitario e non costituisce una previsione di abbonamenti. La pubblicità potrebbe coprire una parte dell’importo, mentre produzione e altri costi potrebbero aumentare quanto occorre recuperare.

Il punto decisivo è la durata del beneficio. Un cliente attratto soltanto dal torneo vale meno, a parità di altre condizioni, di uno che continua a pagare o generare ricavi pubblicitari per mesi. Per Amazon andrebbe inoltre separato il contributo del video dagli altri vantaggi del pacchetto Prime; per Alphabet, il contributo dell’evento dall’utilizzo di YouTube che sarebbe avvenuto comunque.

Le conferme da attendere prima di valutare l’accordo

La prima informazione utile sarà una comunicazione ufficiale su assegnatari e perimetro dei diritti. Seguiranno prezzo, durata, eventuali partner, modalità di distribuzione e calendario dei pagamenti. Un pacchetto che comprende due edizioni non è confrontabile con uno che ne comprende una soltanto, così come ricavi lordi e margine economico non sono intercambiabili.

Per ora la notizia apre un confronto sulla disciplina finanziaria dello streaming. Le dimensioni del pubblico spiegano l’interesse, ma il valore per gli azionisti si potrà giudicare solo mettendo in relazione l’impegno effettivamente assunto con ricavi incrementali, costi e permanenza dei clienti. La gara confermata dalla FIFA e le indicazioni giornalistiche sui concorrenti restano due livelli distinti di evidenza.