La Fed deve impedire che il boom dell’intelligenza artificiale surriscaldi l’economia: è il messaggio di Austan Goolsbee, presidente della Federal Reserve di Chicago, nell’intervento del 19 novembre all’Economic Club of Indiana. Secondo il resoconto di Investing.com pubblicato alle 19:25 italiane, il rischio passa dagli investimenti nei data center e dalla maggiore spesa di chi si sente più ricco grazie agli investimenti nell’IA. La produttività potrebbe migliorare in seguito, mentre la domanda cresce già adesso.

La pagina ufficiale della Chicago Fed conferma il confronto pubblico a Indianapolis, iniziato alle 18:30 italiane. Le osservazioni riportate dalla testata esprimono la valutazione di Goolsbee: non annunciano un nuovo voto del comitato sui tassi. Per leggere il loro peso economico conviene separare la spesa immediata, i benefici produttivi attesi e il costo del denaro effettivamente in vigore.

Perché la crescita dell’IA può complicare il lavoro della Fed

Costruire capacità di calcolo significa acquistare impianti e attrezzature e impegnare risorse prima che i servizi prodotti generino ricavi. Se la domanda aumenta più velocemente dell’offerta disponibile, la concorrenza per quelle risorse può spingere i prezzi. L’analisi riguarda il ritmo degli investimenti e la capacità dell’economia di assorbirli, non un giudizio sull’utilità della tecnologia.

Il secondo canale passa dai patrimoni. Un aumento del valore degli investimenti può indurre alcuni risparmiatori a consumare di più, anche senza un aumento equivalente dello stipendio. La dimensione di questo effetto dipende da chi possiede gli strumenti finanziari, dalla liquidità disponibile e dalla fiducia nella durata dei guadagni. Un rialzo di Borsa non diventa automaticamente una spesa dello stesso importo.

I numeri: obiettivo del 2% e tassi al 3,75–4%

Il riferimento operativo resta il comunicato ufficiale del FOMC del 28 ottobre. Il documento permette di fissare tre elementi prima di interpretare le dichiarazioni odierne:

Tassi obiettivo al 3,75–4% : l’intervallo è stato mantenuto, senza variazioni in quella riunione.

: l’intervallo è stato mantenuto, senza variazioni in quella riunione. Dieci voti contro due : Lisa Cook e Beth Hammack preferivano un aumento di un quarto di punto percentuale.

: Lisa Cook e Beth Hammack preferivano un aumento di un quarto di punto percentuale. Obiettivo d’inflazione al 2%: è il riferimento della politica monetaria, non la misura dell’inflazione osservata oggi.

Il comunicato descriveva attività economica in forte espansione, investimenti robusti e inflazione ancora elevata. Goolsbee, nel resoconto dell’intervento in Indiana, ha richiamato la distanza dall’obiettivo e la necessità di verificare che i miglioramenti di produttività si diffondano oltre la tecnologia. La distinzione temporale è decisiva: l’offerta di beni e servizi può aumentare dopo la fase di costruzione, mentre acquisti e finanziamenti avvengono prima.

Il costo del capitale può cambiare la convenienza dei progetti

Un esempio puramente illustrativo chiarisce il meccanismo. Per un’impresa che debba finanziare 100 milioni di dollari a tasso variabile, mezzo punto percentuale di interesse in più equivale a 500 mila dollari di costo annuo aggiuntivo, ipotizzando capitale costante e trasmissione integrale del rialzo al contratto. Non è una stima riferita a una società né una previsione sui prossimi tassi: è il prodotto fra 100 milioni e 0,005.

Se il progetto produce incassi soltanto dopo alcuni anni, quel maggiore onere anticipato può modificare il rendimento atteso. Un gruppo con liquidità propria e un concorrente finanziato a debito affrontano quindi condizioni diverse. Anche per gli azionisti conta la distanza fra capitale impegnato e cassa generata, oltre alla crescita annunciata della domanda.

Nella propria spiegazione dei meccanismi monetari, la Federal Reserve sottolinea che i tassi influenzano il costo del credito e le condizioni finanziarie, ma gli effetti su occupazione e inflazione non sono diretti né immediati. Da questa relazione non si ricava una variazione obbligata del dollaro, dei Treasury o delle azioni dopo ogni intervento pubblico.

Cosa monitorare dopo le parole di Goolsbee

Il confronto si inserisce nel dibattito sulla stretta già illustrato nell’analisi della posizione di Waller sui rialzi di dicembre. Le opinioni dei singoli esponenti aiutano a seguire il confronto; soltanto la decisione collegiale stabilisce il nuovo intervallo obiettivo.

Per verificare il rischio indicato oggi serviranno dati sulla diffusione della produttività, sull’andamento dei prezzi dei servizi e sulla spesa delle imprese. Nei conti dei gruppi tecnologici il confronto utile sarà fra investimenti, ricavi e flussi di cassa. L’eventuale aumento della capacità produttiva potrà attenuare le tensioni, ma tempi e dimensioni di quel beneficio restano da misurare.