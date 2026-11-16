Le azioni Microsoft hanno chiuso lunedì 16 novembre a 517,99 dollari, in calo di 5,89 dollari, l’1,12% rispetto ai 523,88 di venerdì. Martedì alle 19 italiane Satya Nadella aprirà Microsoft Ignite a San Francisco, mentre Wall Street sarà ancora in seduta. Per chi segue il titolo, la domanda concreta è che cosa potrà finire nella prossima fattura di un cliente aziendale. Una funzione inclusa nell’abbonamento, una licenza in più e un servizio pagato in base all’utilizzo hanno effetti diversi sulla spesa.

Il prezzo di partenza per leggere gli annunci

Il listino statunitense di Microsoft per le grandi imprese offre già un termine di confronto. Copilot Chat è disponibile senza costo aggiuntivo per chi usa un account Microsoft Entra e possiede un abbonamento Microsoft 365 idoneo. L’opzione aggiuntiva Microsoft 365 Copilot costa invece 30 dollari per utente al mese con pagamento annuale e richiede una licenza di base compatibile. Alcuni impieghi degli agenti sono fatturati a consumo. Basta sapere a quale di queste categorie appartiene una novità per circoscrivere la spesa che potrebbe generare.

Prendiamo un’azienda con cento dipendenti già coperti dal piano di base. Se attivasse l’opzione da 30 dollari per venti persone, il costo aggiuntivo di listino sarebbe di 7.200 dollari l’anno. Estenderla a tutte e cento porterebbe quella voce a 36 mila dollari. L’esempio esclude sconti, imposte, abbonamento di base ed eventuali consumi separati. Mostra perché il numero di dipendenti che possono usare una chat aziendale e il numero di licenze aggiuntive acquistate misurino due cose diverse.

Tre dettagli da ascoltare nel discorso di Nadella

Il primo è **quale abbonamento dà accesso alla funzione**. Un miglioramento incluso nel contratto che il cliente già paga può aiutarlo a scegliere Microsoft al rinnovo. Per collegarlo a un aumento immediato della spesa serve però un passaggio ulteriore, per esempio l’acquisto di altre licenze o il trasferimento degli utenti a un piano più costoso. Per questo, accanto alla dimostrazione sul palco, vale la pena leggere la scheda che spiega chi ha diritto all’aggiornamento.

Il secondo dettaglio è **l’unità di fatturazione**. Un prezzo per persona permette al responsabile acquisti di stimare la spesa conoscendo il numero di postazioni. Con una tariffa a consumo gli servono anche il volume di attività previsto e le eventuali quantità incluse nel contratto. Due clienti con lo stesso numero di dipendenti possono quindi produrre ricavi diversi per Microsoft, per esempio se uno lascia eseguire un agente più volte al giorno e l’altro lo usa soltanto per la chiusura mensile dei conti.

Il terzo è **la data dalla quale si può comprare**. Una dimostrazione pubblica, un programma di prova su invito e la disponibilità commerciale generale aprono possibilità diverse per chi prepara un budget. Per valutare la portata di un annuncio servono il mercato interessato, il prezzo applicabile e una data di attivazione. Anche una funzione già acquistabile diventa ricavo soltanto alle condizioni del contratto: la semplice disponibilità sul mercato non misura gli ordini dei clienti.

Quando confrontare le promesse con le condizioni di vendita

Il programma prevede che Nadella e Judson Althoff intervengano al Chase Center dalle 10 alle 12 di San Francisco, dalle 19 alle 21 in Italia. Microsoft ha indicato che renderà disponibile la raccolta degli annunci dopo il keynote e aggiornerà i materiali nel corso della giornata. Il confronto più utile sarà allora fra ciò che viene mostrato e ciò che un cliente può effettivamente ordinare. I 517,99 dollari della chiusura di lunedì restano il prezzo dell’azione prima dell’evento. Per misurare l’effetto commerciale di Ignite serviranno in seguito dati sulle licenze acquistate, sui consumi fatturati o sui rinnovi.