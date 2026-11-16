Beast Games 3 arriverà il 16 dicembre su Prime Video con tre episodi, un premio da 5 milioni di dollari e una finale fissata per il 13 gennaio 2027. Amazon ha diffuso il teaser e il calendario il 16 novembre alle 18:47 italiane. La serie di MrBeast entrerà nel catalogo con abbastanza materiale per una serata intera, ma chi vorrà conoscere il vincitore dovrà tornare quattro settimane dopo. Per il gruppo, il calendario offre un modo per capire se la curiosità che accompagna il lancio si traduce nell’abitudine di seguire la gara.

Cinque mercoledì per dieci episodi

Dal calendario ufficiale di Prime Video si ricavano cinque appuntamenti. Alle tre puntate del 16 dicembre seguono due episodi il 23 dicembre, due il 30 e due il 6 gennaio. L’ultimo mercoledì, il 13 gennaio, esce soltanto la finale. Il conto porta a dieci episodi in 28 giorni fra prima e ultima uscita. Chi aspetta gennaio potrà recuperarli insieme, mentre chi segue la competizione appena esce avrà un nuovo appuntamento ogni settimana, anche durante le festività.

La differenza economica fra le due modalità riguarda soprattutto la frequenza con cui si riapre Prime Video. Con un’uscita integrale un utente potrebbe consumare tutta la stagione nel primo fine settimana. Il calendario scelto mantiene invece irrisolto l’esito della gara per quasi un mese e dà a chi ha scoperto il programma dopo il debutto il tempo di raggiungere gli altri spettatori. È una possibile spiegazione commerciale della scelta. Amazon ha comunicato le date, senza dichiarare un obiettivo di rinnovi degli abbonamenti collegato al programma.

Il precedente dei 50 milioni di spettatori

La prima stagione, uscita il 19 dicembre 2024, aveva raggiunto 50 milioni di spettatori nei primi 25 giorni, secondo Amazon. Nel maggio 2025, durante la presentazione annuale agli inserzionisti a New York, Prime Video aveva già confermato il rinnovo per altre due stagioni. La notizia di oggi riguarda quindi la distribuzione della terza e la dimensione internazionale della gara. Il rinnovo era avvenuto circa un anno e mezzo prima.

Per capire se il nuovo calendario funziona, confrontare soltanto il pubblico del debutto con quei 50 milioni sarebbe fuorviante. Il dato storico cumula 25 giorni di visione, mentre il primo giorno della nuova stagione mette a disposizione tre puntate. Un confronto più informativo richiederebbe lo stesso numero di giorni dall’uscita. Per capire se il pubblico torna, servirebbe poi conoscere quanti spettatori del primo appuntamento hanno guardato anche la finale. Amazon non ha anticipato una previsione per nessuna delle due misure.

Che cosa rappresentano i 5 milioni per Amazon

La nuova gara riunisce partecipanti da 196 nazioni. Tra le ambientazioni annunciate c’è il Colosseo di Roma. La distribuzione avverrà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori: una cifra che descrive dove sarà disponibile la serie, distinta dal numero di nazioni rappresentate dai concorrenti. Anche il premio ha un significato preciso. I 5 milioni sono la somma in palio per il vincitore. Restano da quantificare separatamente le spese di produzione, riprese, promozione e distribuzione.

Per chi segue le azioni Amazon, il valore della serie dipende anche da chi la guarda. Un abbonato già acquisito che torna per la finale, un nuovo cliente richiamato da MrBeast e uno spettatore esposto a un annuncio producono effetti economici diversi. Per distinguerli servirebbero dati sulle nuove iscrizioni, sui rinnovi e sui ricavi pubblicitari attribuibili al programma. Il calendario fornisce già due date utili per leggere gli eventuali numeri che Amazon diffonderà: il 16 dicembre misura il richiamo del debutto, il 13 gennaio consentirà di valutare quanta attenzione la gara sia riuscita a conservare.

Alle 19:26 italiane del 16 novembre il Nasdaq riportava per AMZN un prezzo di 258,32 dollari e una variazione del −3,13% rispetto alla chiusura precedente. La quotazione si riferisce all’intero gruppo.