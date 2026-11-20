Nvidia è scivolata durante la seduta del 20 novembre al quarto posto tra le società statunitensi quotate per capitalizzazione, superata anche da Alphabet dopo Apple e Microsoft. Il sorpasso è riportato da Investing.com alle 16:28 italiane: è una fotografia intraday, non una classifica definitiva di chiusura. Alle 17:18 italiane il titolo NVDA quotava 137,27 dollari, in calo del 5,97% rispetto ai 145,98 dollari della vigilia.

Il punto più rilevante per gli investitori è la velocità del ridimensionamento. Secondo lo stesso resoconto, a novembre le azioni hanno perso oltre un quarto del valore e la capitalizzazione si è ridotta di più di mille miliardi di dollari. Il mese precedente Nvidia occupava ancora il primo posto. Sono grandezze di mercato: non equivalgono a denaro uscito dalla cassa aziendale.

Perché il sorpasso di Alphabet conta, ma non misura i ricavi

La capitalizzazione si ottiene moltiplicando il prezzo delle azioni per il numero dei titoli in circolazione. Cambia quindi durante la seduta anche quando la società non pubblica nuovi risultati. Il passaggio dal primo al quarto posto segnala una revisione del valore che gli investitori attribuiscono ai profitti futuri, non una graduatoria delle vendite o della qualità tecnologica.

Un confronto corretto richiede inoltre quotazioni contemporanee e un conteggio omogeneo delle azioni, includendo le diverse classi quando presenti. Non è sufficiente moltiplicare il prezzo corrente per la media ponderata dei titoli utilizzata nel calcolo dell’utile per azione trimestrale. Per questo il sorpasso viene qui attribuito alla rilevazione giornalistica, senza ricostruire una classifica istantanea con basi non confrontabili.

I numeri ufficiali distinguono Borsa e bilancio

Il riferimento contabile resta il comunicato ufficiale sui risultati Nvidia del terzo trimestre fiscale 2027, pubblicato il 17 novembre e relativo al periodo concluso il 25 ottobre. Non è una nuova trimestrale uscita oggi.

Ricavi: 115,844 miliardi di dollari, in crescita del 103% rispetto all’anno precedente.

115,844 miliardi di dollari, in crescita del 103% rispetto all’anno precedente. Utile netto: 65,287 miliardi di dollari.

65,287 miliardi di dollari. Liquidità ed equivalenti: 29,089 miliardi; titoli di debito negoziabili per altri 24,423 miliardi.

29,089 miliardi; titoli di debito negoziabili per altri 24,423 miliardi. Capitale restituito agli azionisti nel trimestre: 28,1 miliardi tra riacquisti e dividendi.

28,1 miliardi tra riacquisti e dividendi. Autorizzazione residua ai buyback: 227,3 miliardi, senza una scadenza obbligatoria per il completamento.

La somma delle prime due componenti finanziarie indicate è di 53,512 miliardi di dollari, un calcolo sui dati di bilancio. Non comprende le partecipazioni azionarie negoziabili, che hanno rischi diversi. Anche questa distinzione impedisce di confondere tutte le attività finanziarie con disponibilità immediatamente equivalenti al contante.

Mille miliardi persi non sono mille miliardi da rifinanziare

Quando una compravendita sul mercato secondario avviene a un prezzo inferiore, cambia la valutazione dell’intera società. Normalmente il denaro passa tra compratore e venditore: non viene prelevato dal conto dell’emittente. La discesa può però rendere più costose future raccolte di capitale, ridurre l’attrattiva delle remunerazioni in azioni e rendere meno conveniente pagare acquisizioni con nuovi titoli.

Vale anche il ragionamento opposto sui riacquisti. Un’autorizzazione ampia offre flessibilità, ma non garantisce acquisti immediati né un prezzo minimo. Per giudicarne l’effetto bisogna seguire gli acquisti effettivamente realizzati, il prezzo medio pagato e la variazione netta delle azioni dopo le nuove emissioni. L’importo autorizzato non può essere trattato come un fondo già impiegato per arrestare il ribasso.

Il recupero necessario dopo una perdita del 25%

Un esempio chiarisce l’asimmetria: un investimento che scende da 100 a 75 perde il 25%, ma per tornare a 100 deve salire del 33,3%. Se la perdita supera un quarto, il recupero richiesto è maggiore. È un calcolo matematico, non una previsione sul rendimento delle azioni Nvidia né un’indicazione di acquisto.

I prossimi elementi da monitorare sono la graduatoria a chiusura, gli aggiornamenti sulle prospettive operative e la conversione degli utili in cassa. La crescita contabile già registrata e la valutazione dei profitti futuri possono muoversi in direzioni opposte: è questo, più del numero della posizione in classifica, il confronto decisivo per interpretare la seduta.