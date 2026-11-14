Nvidia, Apple e Microsoft rappresentavano insieme il 16,8% del valore delle posizioni dichiarate da BlackRock alla SEC al 30 settembre 2026. Il documento, accettato venerdì 13 novembre alle 21:52 italiane, attribuisce ai tre titoli quasi 1140 miliardi di dollari. Per capire come si arriva a quella cifra conviene partire dalle quantità. Tra giugno e settembre BlackRock ha dichiarato meno azioni sia di Nvidia sia di Apple, eppure il valore di entrambe le partecipazioni è cresciuto di decine di miliardi.

Quanto vale ciascuna posizione e da dove viene il 16,8%

Nel deposito trimestrale di BlackRock presso la SEC le attività sono distribuite su numerose righe, anche quando appartengono allo stesso emittente. Sommando le azioni ordinarie con lo stesso identificativo si arriva a circa 1,941 miliardi di azioni Nvidia per un valore di 443,26 miliardi di dollari. Seguono 1,157 miliardi di azioni Apple per 385,33 miliardi e 607,12 milioni di azioni Microsoft per 311,39 miliardi. Usare una sola riga per società porterebbe a sottostimare l’esposizione.

La somma è 1139,98 miliardi di dollari. Il denominatore è il valore complessivo indicato nel prospetto, circa 6791,59 miliardi. Dividendo il primo numero per il secondo si ottiene il 16,79%, arrotondato al 16,8%. Su cento dollari di titoli dichiarati, quindi, circa 6,53 erano attribuibili a Nvidia, 5,67 ad Apple e 4,58 a Microsoft. Questa ripartizione riguarda i portafogli rendicontati insieme dal gestore. Il singolo cliente può detenere un fondo obbligazionario, un indice tecnologico o un mandato con pesi molto diversi.

Il confronto con giugno separa il prezzo dal numero di azioni

A fine giugno la posizione Nvidia valeva circa 388,56 miliardi di dollari. Tre mesi dopo il suo valore era salito di 54,70 miliardi, pari a circa il 14,1%, mentre il numero di azioni era diminuito di poco più di un milione, circa lo 0,05%. Il valore medio implicito di un’azione nel prospetto, ottenuto dividendo il controvalore per la quantità, è passato da circa 200 a 228 dollari. È la valutazione alle due date di chiusura del trimestre, distinta dal prezzo al quale il gestore ha effettivamente negoziato.

Anche per Apple il segno cambia secondo la colonna che si guarda. Il numero di azioni è sceso di circa 5,92 milioni, poco più dello 0,5%, mentre il valore è passato da 336,52 a 385,33 miliardi di dollari. Per un lettore che confronta due rendiconti la conseguenza è concreta: interpretare quei 48,81 miliardi di differenza come denaro fresco investito nel titolo porterebbe a una conclusione opposta a quanto mostra la variazione delle quantità.

Quanto incide la concentrazione e quale domanda resta aperta

Un esempio permette di leggere il peso dei tre titoli in termini di rischio. Partendo dai valori di settembre, un ribasso simultaneo del 10% delle tre azioni, a quantità costanti e con tutte le altre posizioni ferme, ridurrebbe il valore complessivo dichiarato di circa 114 miliardi di dollari, ossia dell’1,68%. È un calcolo di sensibilità. Per applicarlo al proprio investimento, il risparmiatore deve ripeterlo con i pesi del fondo che possiede, verificando anche la data cui si riferiscono.

Il calendario conta quanto i prezzi. Tra il 30 settembre e il deposito di novembre sono passate più di sei settimane. Il modulo mostra le posizioni alla fine del trimestre e lascia aperta la possibilità di operazioni successive. Chi vuole capire come i gestori abbiano reagito alle oscillazioni di novembre dovrà confrontare documenti riferiti a un periodo che le comprenda. Il deposito appena pubblicato fornisce il punto di partenza per quel confronto.