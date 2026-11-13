Le azioni Microsoft scambiavano a 524,45 dollari, in rialzo dello 0,28%, alle 21:13 italiane di venerdì 13 novembre. Undici minuti prima, la società aveva spiegato che alcuni clienti riuscivano di nuovo ad accedere alla posta mentre i sistemi lavoravano ancora per consegnare i messaggi arretrati. Per chi valuta il titolo, la distinzione conta. Un dipendente può tornare alla scrivania e aprire Outlook senza aver ancora ricevuto la conferma di un ordine, l’invito a una riunione o la risposta di un fornitore.

L’accesso alla casella torna prima dell’ultima email

Nel bollettino sullo stato dei servizi delle 21:02 italiane Microsoft descriveva due operazioni ancora in corso: la distribuzione del traffico tra i sistemi e lo smaltimento delle code. Il gruppo non indicava un orario per il completo ripristino. Per misurare la durata effettiva del disagio in una singola azienda occorre quindi distinguere il momento in cui gli utenti sono riusciti a entrare da quello in cui i messaggi hanno ripreso ad arrivare con regolarità.

La dipendenza da Exchange Online spiega perché due colleghi potessero avere esperienze diverse nella stessa applicazione. In Teams gran parte delle chiamate, delle riunioni e delle chat continuava a funzionare. Chi provava a fissare un nuovo incontro o a modificare un invito poteva però incontrare un errore nel calendario. Per Copilot, l’assistente a cui un’impresa può affidare la ricerca di informazioni interne, il problema riguardava anche la possibilità di recuperare messaggi, appuntamenti e documenti necessari per formulare una risposta.

Il 17% che interessa agli azionisti

Nel trimestre chiuso il 30 settembre i ricavi del cloud commerciale Microsoft 365 sono cresciuti del 17% su base annua ai cambi effettivi. Nello stesso periodo il numero delle postazioni commerciali a pagamento è aumentato del 5%. Il primo indicatore comprende anche servizi di sicurezza, strumenti per sviluppatori e prodotti Copilot. Il secondo conta le postazioni alla fine del periodo. Sottrarre cinque punti da diciassette e attribuire la differenza a un rincaro della licenza darebbe quindi un risultato fuorviante.

Durante la presentazione dei conti, la direttrice finanziaria Amy Hood ha spiegato da dove viene parte della differenza. I clienti hanno scelto abbonamenti più ricchi, fra cui E5 ed E7, e hanno acquistato funzionalità Copilot. Anche l’uso degli strumenti per sviluppatori fatturati a consumo ha contribuito alla crescita. Un’impresa può dunque spendere di più pur lasciando invariato il numero dei dipendenti abilitati. È proprio su quella spesa aggiuntiva che la qualità del servizio assume un peso particolare.

La decisione al rinnovo del contratto

Si consideri un’impresa che utilizza già posta, calendario e videoconferenze del gruppo e sta valutando l’estensione di Copilot a un secondo reparto. Sostituire tutti gli strumenti comporterebbe formazione e migrazione dei dati. Rinviare l’acquisto delle nuove licenze, invece, richiederebbe una decisione molto più semplice. È un esempio di come un problema operativo possa entrare in una trattativa commerciale anche quando il cliente mantiene l’abbonamento principale. Al momento del bollettino Microsoft non aveva quantificato ricavi persi o cambiamenti nei rinnovi dovuti all’incidente.

La quotazione della sera fotografa un momento della seduta ancora aperta. Non misura quanto sia costato il guasto alle aziende clienti e non consente di isolare il giudizio di Wall Street sull’affidabilità del servizio. Il primo riscontro utile sarà operativo: quando la consegna della posta tornerà regolare. Quello economico richiederà più tempo, perché emergerà dai successivi dati sulle postazioni paganti, dalla scelta dei piani più costosi e dai commenti della società sulle vendite alle imprese.