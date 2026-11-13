Apple TV 4K di quarta generazione arriva oggi nei negozi a 299 dollari negli Stati Uniti e figura a 349 euro, IVA inclusa, sullo store italiano. Per chi ha già il modello di seconda o terza generazione, la scelta dipende soprattutto da come usa il televisore. Apple estende anche a questi due apparecchi la versione beta di Siri AI nei mercati di lancio. In Italia, invece, si può comprare il nuovo dispositivo, ma l’italiano resta fuori dalle lingue disponibili al debutto per l’assistente conversazionale.

Quali funzioni arrivano anche a chi tiene il vecchio apparecchio?

Il comunicato Apple con requisiti e disponibilità distingue due date. Il 13 ottobre l’azienda ha presentato il prodotto e aperto i preordini. Il 13 novembre è iniziata la distribuzione in negozio negli Stati Uniti e in altri 29 mercati. La distribuzione di Siri AI segue una geografia più ristretta. La beta debutta in inglese in otto Paesi, fra cui Stati Uniti e Regno Unito. L’Italia è fuori da questo primo gruppo.

Un esempio spiega che cosa ottiene chi conserva una Apple TV 4K compatibile. Nei Paesi supportati può cercare una serie con una domanda e poi chiedere dove sia stata girata, senza uscire dalla visione. Per usare la beta in tvOS 27.2, il proprietario della casa nell’app Casa deve avere un iPhone o iPad compatibile con Apple Intelligence, aggiornato, con Siri AI attiva in una lingua supportata. Il solo acquisto del nuovo apparecchio non risolve il requisito geografico o quello del dispositivo abbinato.

Che cosa comprano davvero i 349 euro?

La quarta generazione integra il chip A19. Rispetto alla precedente Apple dichiara fino al 50% in più nelle prestazioni della CPU e fino al doppio per la grafica. Sono massimi dichiarati dal produttore: la durata di un film resta identica, mentre un gioco, un’animazione complessa o il passaggio fra applicazioni possono sfruttare la maggiore capacità di elaborazione. Il decoder dedicato al formato AV1 è un’altra differenza fisica. Il beneficio sulla banda dipende anche dal formato con cui il servizio distribuisce il video.

La seconda novità si sente dal divano. Tre microfoni integrati raccolgono la voce a distanza e permettono, nelle lingue supportate, di impartire un comando lasciando il telecomando sul tavolo. L’elenco delle lingue di sistema abilitate al lancio per i microfoni a distanza comprende inglese, francese e tedesco, fra le altre. Apple non vi include l’italiano. Il nuovo telecomando, invece, può emettere un suono per farsi trovare. Chi perde spesso il proprio fra i cuscini può anche acquistare separatamente quello nuovo, compatibile con le precedenti Apple TV 4K.

Per l’audio surround la differenza riguarda l’intero salotto. La quarta generazione può coordinare quattro HomePod compatibili e regolarli in base alla posizione nella stanza. Servono due coppie abbinate, una anteriore e una posteriore, di HomePod di seconda generazione o HomePod mini 2. Il prezzo di 349 euro copre il lettore, il telecomando e il cavo di alimentazione. Chi parte da zero deve conteggiare separatamente i diffusori e, se gli manca, anche il cavo HDMI.

Il ricavo del primo acquisto e quello dei mesi successivi

Per chi segue le azioni Apple, lo store italiano offre un esempio concreto di come l’azienda cerchi ricavi anche dopo la vendita. Gli acquirenti idonei possono attivare tre mesi di streaming gratuiti, poi il servizio si rinnova a 9,99 euro al mese salvo disdetta. Nove mesi a pagamento valgono 89,91 euro. Per una famiglia che attivi subito la promozione e mantenga l’abbonamento, la spesa nel primo anno arriverebbe così a 438,91 euro, esclusi gli accessori. Per l’azionista la cifra decisiva resta quante famiglie scelgano di pagare dopo la prova. Il comunicato di lancio documenta prezzo e offerta, mentre i rinnovi si potranno osservare soltanto in seguito.