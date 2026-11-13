Nvidia perdeva il 3,81% alle 16:48 italiane di venerdì 13 novembre, quando AMD lasciava sul terreno il 9,55% e Broadcom il 6,59%. Alla stessa rilevazione del Nasdaq le azioni Nvidia valevano 159,865 dollari, quelle di AMD 529,41 e quelle di Broadcom 340,34. Per capire chi abbia pagato il prezzo più alto conviene tornare alla chiusura di mercoledì. Da allora il titolo che venerdì perdeva meno era anche quello che aveva lasciato sul terreno di più. E Broadcom, dopo due sedute di forti oscillazioni, valeva appena l’1,41% in meno rispetto al punto di partenza.

Il giovedì che ha cambiato la base del confronto

Mercoledì 11 novembre Nvidia aveva chiuso a 173,73 dollari, AMD a 552,90 e Broadcom a 345,22. Giovedì le tre azioni hanno preso direzioni diverse. Nvidia è scesa a 166,19 dollari, con una perdita del 4,34%. AMD ha guadagnato 32,40 dollari per azione chiudendo a 585,30, in rialzo del 5,86%. Broadcom ha aggiunto 19,14 dollari ed è arrivata a 364,36, con un progresso del 5,54%. Fra AMD e Nvidia si erano così aperti 10,20 punti percentuali di distanza in una sola seduta.

Anche la chiusura di Nvidia nasconde una parte importante della storia. Giovedì il titolo ha toccato un minimo di 148,80 dollari, per poi terminare oltre 17 dollari più in alto. Chi usa quel minimo per misurare il successivo recupero risponde a una domanda diversa da chi confronta due portafogli valutati alla fine della stessa giornata. Per questo il punto di partenza usato qui è sempre il prezzo di chiusura riportato nello storico del Nasdaq.

Quanto del guadagno hanno restituito AMD e Broadcom?

AMD ha perso 55,89 dollari rispetto a giovedì sera. La discesa ha assorbito tutti i 32,40 dollari guadagnati il giorno prima e altri 23,49 dollari. Per Broadcom il conto è simile, ma la perdita residua è più contenuta. Dai 364,36 dollari di giovedì il titolo è sceso di 24,02 dollari, restituendo i 19,14 conquistati nella seduta precedente e altri 4,88. In entrambi i casi chi aveva acquistato alla chiusura di mercoledì vedeva quindi un saldo negativo in dollari.

Le distanze fra i tre titoli si capiscono meglio riportando quell’acquisto alla stessa cifra. Per ogni 100 dollari di esposizione teorica alla chiusura di mercoledì, venerdì alle 16:48 ne rimanevano circa 92,02 su Nvidia, 95,75 su AMD e 98,59 su Broadcom. Il confronto prescinde da commissioni, cambio euro-dollaro e arrotondamenti sul numero di azioni acquistabili. Broadcom conservava un vantaggio di 6,57 punti su Nvidia, mentre ad AMD ne restavano 3,73. La prima aveva dunque conservato una parte maggiore del distacco anche se giovedì era stata la seconda a salire di più.

Quali prezzi cancellerebbero la perdita delle due sedute?

Per ritrovare il valore di mercoledì, partendo dai prezzi osservati venerdì, a Broadcom sarebbe bastato un recupero di circa l’1,43%. Per AMD sarebbe servito il 4,44% e per Nvidia circa l’8,67%. Queste soglie derivano dal rapporto fra il prezzo di mercoledì e quello corrente. La percentuale necessaria a recuperare aumenta quanto più si abbassa la base da cui riparte il titolo.

Per chi segue la concorrenza nei chip per l’intelligenza artificiale, il dato documentato è quanto rapidamente si sia ridotto il premio che la Borsa aveva assegnato alle due rivali. Le quotazioni da sole non misurano ordini, quote di mercato o margini industriali. Il confronto resta inoltre aperto fino alla chiusura americana: i numeri di venerdì fotografano esattamente le 10:48 di New York, quando mancavano ancora più di cinque ore al termine delle contrattazioni ordinarie.