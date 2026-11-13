Per le azioni Microsoft, la scadenza britannica del 13 novembre riguarda una domanda che molti responsabili degli acquisti conoscono bene: se un’impresa usa già Word, Excel e Outlook, quanto le costa scegliere un altro fornitore per la sicurezza, il cloud o l’intelligenza artificiale? La Competition and Markets Authority (CMA) raccoglie osservazioni fino alle 17 di Londra, le 18 italiane. Il calendario del procedimento prevede la decisione sullo status del gruppo entro il 13 febbraio 2027.

Che cosa misurano i 20 milioni di utenti

Secondo l’autorità britannica, oltre un milione di imprese e organizzazioni del settore pubblico nel Regno Unito utilizza software aziendale Microsoft. Gli utenti mensili sono circa 20 milioni. Sono due unità di misura diverse. Un ospedale può rappresentare una sola organizzazione cliente e migliaia di persone che usano strumenti differenti durante il mese. Moltiplicare gli utenti per il prezzo di listino di un abbonamento Office darebbe dunque una stima fuorviante del fatturato britannico: il dato comprende più prodotti, acquistati con formule e condizioni differenti.

Nel fascicolo sul software aziendale Microsoft l’indagine comprende cinque attività, dai sistemi operativi per personal computer alle applicazioni per la produttività, passando per sicurezza, sistemi operativi per server e gestione dei database relazionali. Questa scelta aiuta a capire l’interesse finanziario del procedimento. Un cliente soddisfatto di Excel può preferire il servizio di sicurezza di un concorrente. L’autorità vuole capire quanto sia agevole combinare le due scelte quando i prodotti vengono offerti insieme.

Il conto che deve fare chi vuole cambiare fornitore

Immaginiamo un’impresa che rinnovi le licenze per i propri dipendenti. Un concorrente propone di proteggere i computer a un prezzo interessante. Il responsabile degli acquisti deve verificare se togliere la sicurezza dal pacchetto Microsoft riduce davvero la fattura, quanto costa installare il nuovo servizio e chi si assume la responsabilità di far funzionare insieme i due sistemi. Se il prezzo del pacchetto resta invariato, il nuovo prodotto diventa una spesa aggiuntiva anche quando il suo prezzo individuale è competitivo. È un esempio del problema economico su cui la CMA cerca prove.

Nel cloud la scelta riguarda anche il luogo in cui far girare il programma. Un’impresa può voler mantenere il software e trasferire l’elaborazione a un altro gestore. Per confrontare le offerte deve sommare al prezzo dei server le condizioni per utilizzare le licenze già acquistate. Un risparmio sulla potenza di calcolo può ridursi quando si considerano le licenze, la migrazione dei dati e il periodo in cui vecchio e nuovo sistema devono operare in parallelo. Per questo il prezzo pubblicizzato dal gestore cloud racconta solo una parte della decisione.

Perché il procedimento interessa anche Copilot

Il terzo terreno indicato dalla CMA riguarda la possibilità di scegliere un assistente di intelligenza artificiale alternativo a Copilot. Un’impresa può ottenere buoni risultati da un prodotto concorrente durante una prova limitata e incontrare difficoltà quando deve collegarlo ai documenti, ai calendari e ai permessi di centinaia di dipendenti. Per un fornitore che possiede già gli strumenti di lavoro quotidiani, rendere semplice questa integrazione costituisce un vantaggio commerciale. L’autorità intende valutare le condizioni alle quali gli sviluppatori concorrenti possono offrire un’esperienza comparabile.

Per l’azionista, il passaggio da seguire dopo la consultazione è la decisione sull’eventuale designazione di Microsoft come impresa con posizione strategica di mercato in queste attività. Un’eventuale designazione aprirebbe la strada all’esame di interventi specifici. Per stimarne un effetto sui ricavi servirebbero poi le condizioni effettivamente imposte e le scelte dei clienti ai rinnovi. Alle 18 di oggi termina il periodo per presentare osservazioni. Prezzi delle licenze e contratti delle imprese non cambiano alla chiusura della consultazione.