Nvidia scende nel premercato del 20 novembre 2026 insieme ad Amazon e Microsoft, mentre il debutto di Anthropic non interrompe le vendite sui titoli legati all’intelligenza artificiale. Alle 14:12 italiane Nvidia quota 141,06 dollari, in calo del 3,37% rispetto ai 145,98 dollari della chiusura precedente. Sono indicazioni prima dell’apertura di Wall Street, non prezzi della seduta ordinaria.

La domanda per gli investitori è concreta: perché una tecnologia capace di alimentare ricavi sempre maggiori non sostiene automaticamente le quotazioni? La distinzione passa fra crescita delle vendite, redditività attesa e prezzo già pagato per partecipare a quella crescita. Una buona notizia industriale può convivere con una correzione azionaria quando il mercato pretende risultati ancora migliori.

Nvidia, Amazon e Microsoft prima dell’apertura

Le quotazioni esposte da Investing.com fotografano una debolezza condivisa, pur con rilevazioni a minuti diversi. Amazon indica 251,40 dollari alle 14:10 italiane, contro una chiusura di 257,37: la perdita è di 5,97 dollari, pari al 2,32%. Microsoft vale 487,70 dollari alle 14:10, contro 498,30 dollari: il ribasso è di 10,60 dollari, ovvero il 2,13%.

Per Nvidia il confronto è con il prezzo ordinario del 19 novembre, non con il massimo precedente o con la quotazione dell’after-hours. La perdita di 4,92 dollari corrisponde al 3,3703%, arrotondato al 3,37%. Le percentuali non vanno sommate a quelle della giornata precedente: rendimenti consecutivi si combinano moltiplicando i rispettivi fattori.

Già nel resoconto Reuters delle 11:33 italiane Amazon, Microsoft e Meta perdevano oltre l’1,8%, mentre Nvidia cedeva il 2,6%. Il confronto con la rilevazione successiva documenta un peggioramento del titolo dei semiconduttori; non dimostra, da solo, quale singola notizia abbia provocato ogni ordine di vendita.

Il punto sui conti è quanto rimane dei ricavi

Il comunicato ufficiale Nvidia sui risultati trimestrali, pubblicato il 17 novembre, riporta ricavi per 115,844 miliardi di dollari, in aumento del 103% annuo. Il margine lordo GAAP è del 74,8% e l’utile lordo ammonta a 86,676 miliardi.

Per il trimestre successivo la società indica ricavi di 130 miliardi, con una tolleranza del 3%, e un margine lordo fra il 71% e il 72%. Il periodo comprende una settimana aggiuntiva: il confronto sequenziale non misura soltanto l’accelerazione a parità di durata.

Un calcolo illustrativo, usando 130 miliardi e il margine centrale del 71,5%, produce un utile lordo di 92,95 miliardi. Sarebbe circa il 7,24% in più rispetto al trimestre appena comunicato, contro una crescita dei ricavi del 12,22%. È un’elaborazione sui valori centrali della guidance, non una previsione di utile netto fornita dall’azienda. Mostra come un fatturato crescente possa tradursi in un incremento proporzionalmente più contenuto della redditività lorda.

Anthropic perde terreno ma resta sopra il prezzo di collocamento

Nel quadro di mercato pubblicato da Investing.com, Anthropic chiude la prima seduta a 97,17 dollari, il 17,07% sopra gli 83 dollari del collocamento. La quotazione premercato osservata alle 14:09 italiane è invece di 88,19 dollari, in calo del 9,24% dalla chiusura.

Le due misure descrivono situazioni differenti. A 88,19 dollari l’azione conserva circa il 6,25% rispetto al prezzo dell’IPO, ma chi avesse acquistato alla chiusura precedente avrebbe una variazione negativa. Il successo del collocamento e il rendimento di chi compra sul mercato secondario non sono sinonimi.

Nemmeno una nuova quotazione trasferisce automaticamente benefici agli utili di tutte le aziende associate all’AI. Per valutare il settore occorre distinguere chi vende infrastrutture, chi sostiene investimenti per utilizzarle e chi deve trasformare i servizi in entrate ricorrenti. Un movimento contemporaneo dei prezzi segnala esposizioni condivise, non identità dei modelli economici.

Cosa osservare dalle 15:30 italiane

L’apertura ordinaria consentirà di verificare se le indicazioni del premercato reggono con una partecipazione più ampia agli scambi. Saranno utili la persistenza dei ribassi, i volumi e l’eventuale divergenza fra Nvidia, Amazon e Microsoft. Un recupero di un singolo titolo avrebbe un significato diverso da un miglioramento esteso al comparto.

La verifica successiva riguarda soprattutto le aspettative sui margini e la capacità degli investimenti di generare cassa. La correzione odierna non prova che la domanda AI sia scomparsa: mostra che il mercato può ridurre il prezzo attribuito alla sua crescita. I valori qui riportati restano una fotografia del premercato e possono cambiare prima delle 15:30.