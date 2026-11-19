Nvidia compare nella nuova dichiarazione finanziaria di Donald Trump con quattro acquisti effettuati a settembre, per un valore complessivo compreso tra 152.004 e 380.000 dollari. È il risultato della somma delle fasce indicate nel documento ufficiale OGE reso pubblico il 19 novembre 2026. Lo stesso prospetto riporta una vendita fra 1.001 e 15.000 dollari. La notizia riguarda la divulgazione delle operazioni: non si tratta di ordini eseguiti oggi.

Nella seduta ordinaria del 19 novembre, alle 18:37 italiane, le azioni Nvidia sono indicate dai dati ufficiali Nasdaq a 150,22 dollari, in calo dello 0,49% sulla chiusura precedente. Questa rilevazione fotografa il mercato e non dimostra una reazione causata dalla dichiarazione di Trump.

Perché conta: investimenti dichiarati e decisioni sui chip

La divulgazione interessa gli investitori perché il presidente degli Stati Uniti dichiara operazioni su una società le cui opportunità commerciali dipendono anche dalle scelte di Washington. Autorizzazioni all’esportazione e limitazioni nell’accesso ai chip avanzati possono modificare i mercati servibili da Nvidia, i clienti raggiungibili e le aspettative sui ricavi.

Il documento patrimoniale aggiunge informazioni sulla presenza del titolo fra le operazioni dichiarate. Da solo, però, non stabilisce chi abbia scelto ciascuna transazione, quali informazioni fossero disponibili al momento o se una decisione pubblica sia stata influenzata da interessi personali. Sono questioni distinte, per le quali servirebbero prove ulteriori.

I numeri: quattro acquisti e una vendita

TradingCenter ha confrontato le voci del Periodic Transaction Report OGE Form 278-T di Donald Trump, verificando anche le immagini delle pagine originali. Il prospetto riporta gli importi per intervalli: il limite superiore non coincide necessariamente con la somma effettivamente investita.

Operazione Data Intervallo dichiarato Riferimento OGE Acquisto 2 settembre 2026 100.001–250.000 dollari Pagina 17, riga 507 Acquisto 2 settembre 2026 50.001–100.000 dollari Pagina 19, riga 569 Acquisto 9 settembre 2026 1.001–15.000 dollari Pagina 12, riga 335 Acquisto 10 settembre 2026 1.001–15.000 dollari Pagina 8, riga 211 Vendita 24 settembre 2026 1.001–15.000 dollari Pagina 4, riga 76

La somma dei minimi dei quattro acquisti è 152.004 dollari; quella dei massimi è 380.000 dollari. I due acquisti del 2 settembre occupano righe diverse, con importi diversi, e sono quindi conteggiati separatamente. Il prospetto contiene complessivamente 751 transazioni: Nvidia è una delle molte società presenti, non l’unico investimento dichiarato.

Perché il conteggio differisce dai 265 mila dollari riportati da Reuters

Il lancio Reuters delle 16:44 italiane indica acquisti Nvidia fino a 265.000 dollari. La verifica diretta delle quattro righe elencate nella tabella porta invece a un massimo di 380.000 dollari. La differenza fra i due massimi è 115.000 dollari: corrisponde alla somma dei limiti superiori delle righe 569 e 211.

Riportiamo entrambi i riferimenti per rendere verificabile il calcolo. Il valore utilizzato in questo articolo deriva dalla nostra somma delle fasce nel documento primario; non viene attribuito a Reuters. Gli intervalli restano tali: non consentono di affermare che Trump abbia speso esattamente 380.000 dollari.

Cosa si può calcolare e cosa resta sconosciuto

Considerando esclusivamente queste cinque operazioni, la differenza fra importi degli acquisti e della vendita è compresa fra 137.004 e 378.999 dollari. Il minimo si ottiene sottraendo la vendita massima agli acquisti minimi; il massimo sottraendo la vendita minima agli acquisti massimi. È una nostra elaborazione dei limiti dichiarati, non un saldo bancario osservato.

Questo intervallo non misura il valore attuale delle azioni detenute, né un guadagno o una perdita. Per ricostruire la consistenza del portafoglio servirebbero le partecipazioni iniziali, il numero di azioni comprate e vendute, i prezzi effettivi e le eventuali operazioni successive. La dichiarazione di settembre non fornisce da sola questi elementi.

Il contesto: la distanza fra operazione, firma e pubblicazione

Reuters riferisce che il prospetto è stato firmato il 1° novembre e reso pubblico dall’Office of Government Ethics il 19 novembre. Gli acquisti Nvidia elencati risalgono invece al 2, al 9 e al 10 settembre. Questa distanza temporale rende improprio leggere la notizia come una decisione d’investimento presa nelle condizioni di mercato di oggi.

La stessa agenzia ricorda una dichiarazione della Casa Bianca di ottobre: secondo il portavoce Davis Ingle, istituzioni finanziarie terze gestiscono autonomamente il portafoglio del presidente replicando indici riconosciuti. È la posizione comunicata dall’amministrazione, distinta dai dati sulle transazioni e senza costituire una verifica indipendente della gestione di ogni singolo ordine.

Cosa monitorare per valutare Nvidia

Per gli azionisti, gli aggiornamenti da seguire riguardano soprattutto le regole effettivamente applicate alle esportazioni, le autorizzazioni concesse o negate e le indicazioni della società sull’impatto commerciale. Una nuova dichiarazione patrimoniale potrà aggiungere informazioni sulle operazioni successive, ma non sostituirà l’analisi di ricavi, margini, cassa e domanda di chip.

Dati e documento verificati il 19 novembre 2026; quotazione Nasdaq riferita alle 18:37 italiane, con mercato ordinario aperto.