Kraken, 2 ore di manutenzione per XRP e altre cripto: cosa succede a depositi e prelievi e quali controlli fare prima di trasferire i propri fondi

Kraken ha programmato per oggi, 5 novembre, circa due ore di manutenzione dei gateway di deposito e prelievo di ADA, STX, XLM e XRP, con una finestra dalle 16:00 alle 18:00 italiane. L’avviso comprende anche asset sulle reti Cardano e Stellar: il dettaglio operativo conta più del solo nome della criptovaluta, perché lo stesso token può viaggiare su infrastrutture differenti.

Secondo l’avviso ufficiale aggiornato il 4 novembre, i trasferimenti eseguiti durante l’intervento saranno elaborati poco dopo la conclusione. Le due ore sono una stima operativa: per conoscere la ripresa effettiva serve l’aggiornamento di completamento della piattaforma.

La differenza tra possedere una cripto e poterla trasferire

Per un investitore, il punto centrale è la disponibilità dei fondi nel momento in cui servono. Un saldo già presente sull’exchange e una somma in viaggio dalla propria blockchain attraversano processi diversi. La manutenzione annunciata riguarda i canali di ingresso e uscita indicati, mentre l’esecuzione degli ordini appartiene a un’altra componente del servizio.

Questa distinzione aiuta a interpretare ciò che appare sul conto. Un trasferimento in attesa può richiedere tempo per le conferme della rete oppure per l’elaborazione della piattaforma. L’attesa, da sola, non dimostra una perdita patrimoniale. Allo stesso modo, vedere una transazione sulla blockchain non equivale automaticamente ad avere già un saldo utilizzabile presso il destinatario.

Chi intende spostare liquidità per acquistare un asset o coprire un’esposizione deve quindi considerare anche il tempo necessario a rendere operativi i fondi. La questione economica è concreta: durante l’attesa il mercato può muoversi, cambiando il prezzo al quale l’operazione successiva sarebbe eseguibile.

Quali reti e servizi controllare oggi

Il perimetro pubblicato include, oltre alle quattro cripto principali, USDC e PYUSD su Stellar e alcuni token su Cardano. Per stabilire se un’operazione ricade nell’intervento occorre confrontare asset e rete scelta con l’elenco ufficiale. Il ticker, considerato isolatamente, può dare un’informazione incompleta.

Esiste inoltre un intervento separato sulle API WebSocket, FIX e REST, segnalato nella pagina di stato Kraken: la finestra prevista va dalle 08:00 alle 15:00 italiane e può comportare disconnessioni. Questa mattina risulta in corso. È un tema particolarmente rilevante per chi utilizza collegamenti software, distinto dal calendario pomeridiano dei trasferimenti.

Dal deposito in lavorazione al saldo disponibile

La guida Kraken agli stati dei depositi, aggiornata il 3 novembre, distingue diverse fasi. “Processing” indica che la transazione sta ricevendo conferme sulla rete; “Credited”, quando previsto, consente il trading ma ancora non il prelievo; “Complete” indica disponibilità per entrambe le operazioni. “On hold” richiede invece una verifica manuale dell’assistenza.

Queste etichette rispondono a domande diverse: la rete ha confermato l’invio? L’exchange lo ha contabilizzato? I fondi sono già trasferibili? Leggerle in sequenza permette di individuare il passaggio che richiede attenzione, evitando di interpretare ogni ritardo come lo stesso problema.

I controlli utili prima di inviare di nuovo

Prima di effettuare un trasferimento è utile verificare indirizzo, rete e gli eventuali identificativi aggiuntivi richiesti dal destinatario, conservando il riferimento della transazione. Se l’operazione risulta pendente, un secondo invio crea un’altra operazione: non accelera quella precedente e rende più complessa la ricostruzione dei movimenti.

Conviene quindi controllare la pagina ufficiale di stato, confrontare il proprio caso con il servizio interessato e verificare il riferimento della transazione sulla rete corretta. Per anomalie specifiche del conto, il canale appropriato resta l’assistenza raggiunta direttamente dal sito o dall’app ufficiale. Messaggi privati che chiedono credenziali o nuovi versamenti per “sbloccare” il saldo richiedono particolare cautela.

Il rischio da gestire è anche operativo

Il precedente approfondimento sulle 176 coppie Kraken e sulla liquidità riguardava la struttura degli scambi. Qui l’attenzione si sposta sulla possibilità di spostare tempestivamente il capitale: due aspetti complementari dell’utilizzo di una piattaforma.

La manutenzione programmata offre un’occasione per verificare se una strategia dipenda da trasferimenti immediati. Per chi opera con tempi stretti, pianificare la disponibilità dei fondi e controllare l’effettiva riapertura dei servizi è parte della gestione del rischio. Il calendario tecnico non fornisce, invece, una previsione sul prezzo di XRP o delle altre criptovalute coinvolte.